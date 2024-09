Tras asesinato de rehenes: Por qué Israel no debe ceder ante Hamás - opinión

El descubrimiento macabro de los cuerpos de seis rehenes asesinados a sangre fría por Hamas nos ha conmocionado a todos en lo más profundo de nuestro ser. Este acto horroroso no deja lugar a dudas: ante tal maldad, la rendición simplemente no es una opción. Estos no son solo nombres; son civiles inocentes: Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alex Lubanov y Uri Danino, quienes fueron secuestrados, torturados y brutalmente asesinados. La pregunta a la que debemos enfrentarnos hoy no es si ceder ante las demandas de Hamas, sino cómo responder con una fuerza abrumadora para que todos nuestros enemigos entiendan: la sangre judía no es barata y aquellos que se atrevan a derramarla pagarán un precio insoportable.

Mientras luchamos con la devastadora noticia del asesinato de estos seis rehenes, es crucial entender las implicaciones más amplias de cómo respondemos. Hamas, una organización terrorista impulsada por un odio implacable, busca quebrantar nuestro espíritu y obligarnos a someternos. Ellos creen que al infligir el máximo dolor y miedo, pueden presionarnos para hacer concesiones. Pero no debemos caer en esa trampa.

Las dolorosas lecciones del pasado deben guiarnos ahora. Recuerdo vívidamente el abrumador apoyo público al acuerdo de Gilad Shalit, que finalmente lo trajo de vuelta a casa, pero a un costo que ha resultado catastrófico. Yo fui uno de los pocos que se opuso al acuerdo en ese momento, sabiendo que fortalecería a Hamas y señalaría que secuestrar judíos era una estrategia exitosa. Esas preocupaciones han sido trágicamente validadas. El cerebro detrás de la masacre del 7 de octubre, Yahya Sinwar, fue uno de los terroristas liberados en ese acuerdo. En otras palabras, las cientos de vidas perdidas y los rehenes actualmente retenidos en Gaza son una consecuencia directa de esa decisión.

Esta cruda realidad subraya la lección vital: nunca debemos ceder al terror. Hamas debe comprender que sus acciones bárbaras no generarán ningún beneficio. El asesinato de estos seis rehenes exige una respuesta tan poderosa y decisiva que no quede ninguna duda: cada acto de violencia contra judíos será respondido con consecuencias devastadoras.

Nuestra respuesta debe estar calibrada para asegurar que Hamas y otros como ellos piensen dos veces antes de intentar tales atrocidades nuevamente. Debemos desmantelar sus redes, destruir su infraestructura y perseguir sin descanso a sus líderes. El mensaje debe ser claro: el asesinato de inocentes solo fortalecerá nuestra determinación y provocará una respuesta rápida y severa.

Familiares y simpatizantes de los rehenes secuestrados durante el mortífero atentado del 7 de octubre participan en una ceremonia para recuperar a los rehenes, frente al kibutz Beeri, en el sur de Israel, 28 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/AMIR COHEN)

Además, las ramificaciones de las acciones de Israel resonarán mucho más allá de nuestras fronteras. Los terroristas en todo el mundo deben entender que el mundo libre no se postrará ante ellos. Israel manteniéndose firme envía un mensaje a todos los que valoran la libertad y la democracia: protegeremos nuestros valores, nuestra gente y nuestra forma de vida. Un Israel fuerte no es solo un escudo para sus propios ciudadanos, sino un baluarte para todo el mundo libre contra las fuerzas del terror y la tiranía.

En esta lucha, esperamos que nuestros aliados, incluidos los Estados Unidos, se mantengan a nuestro lado para exigir este precio a Hamas, tanto diplomática como militarmente. Hersh Goldberg-Polin no solo era israelí, sino también ciudadano estadounidense. ¿Cómo puede Estados Unidos mantener relaciones con Qatar, el principal patrocinador financiero de Hamas, aliado extranjero y anfitrión del liderazgo de la organización terrorista? ¿Cómo puede Irán no estar pagando un precio por su papel en la construcción de Hamas a lo largo de los años como un proxy que mata a estadounidenses?

El compromiso de Israel

Israel se compromete a traer a casa a cada rehén, pero debemos hacerlo desde una posición de fortaleza, no desde la desesperación. Cualquier señal de debilidad solo fortalecerá a nuestros enemigos. En cambio, debemos dejar en claro que cualquier ataque a civiles israelíes tendrá consecuencias tan severas que ningún enemigo se atreverá a desafiarnos nuevamente.

Hamas puede creer que pueden derrotarnos, pero están gravemente equivocados. El Estado de Israel es resistente, decidido y está preparado para hacer lo que sea necesario para proteger a sus ciudadanos y salvaguardar los valores del mundo libre. Nuestra lucha contra el terror continuará con aún mayor determinación hasta que Hamas y aquellos que participan en el terrorismo sean eliminados. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El escritor es miembro de la Knesset israelí por el Partido Likud y miembro del comité de Asuntos Exteriores y Defensa.