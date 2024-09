Un ex rehén del FPLP revela cómo fue realmente el secuestro de 1970

Los eventos del 7 de octubre trajeron de vuelta el terror, las pesadillas y el miedo que experimenté como un joven de 14 años en 1970.

Crecí en Trenton, Nueva Jersey. Solo me interesaba lo que habían hecho los Baltimore Orioles, mi equipo de béisbol favorito, la noche anterior y si Brooks Robinson había hecho alguna gran jugada o había tenido algún hit decisivo.

En el verano de 1970, mis padres, mis cuatro hermanos y yo hicimos nuestro primer viaje a Israel. Mi padre, director de una escuela judía, regresó a casa temprano y el resto de nosotros volamos de regreso el 6 de septiembre, el fin de semana del Día del Trabajo.

Después de despegar de Frankfurt, Alemania, donde habíamos hecho una escala para repostar, fuimos secuestrados sobre Bruselas, Bélgica. Recuerdo vívidamente a los secuestradores corriendo por el pasillo con un arma y una granada. Aún recuerdo claramente las palabras de nuestro secuestrador. "Este es su nuevo capitán hablando. Los estamos llevando a un país amigo." Ese país amigo resultó ser Jordania.

Nuestra recepción y estancia en Jordania fueron todo menos amigables. Nuestro avión aterrizó en las arenas de un desierto sofocante, donde estuvimos sentados por una semana. Nos derretíamos durante el día y nos congelábamos por la noche. Teníamos hambre; nos daban una pequeña comida al día compuesta por un pan de pita, un huevo y una rebanada de queso. Perdí 8 libras en una semana. Teníamos poco agua para beber; nuestras bocas siempre estaban resecas. Fuimos amenazados por nuestros "amigables" guardias; siempre nos recordaban que no eran responsables de lo que nos sucediera. El avión estaba cargado de explosivos.

Miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General (FPLP-CG) marchan durante un desfile con motivo del Día anual de Al-Quds, (Día de Jerusalén), en el campo de refugiados palestinos de Burj al-Barajneh, en Beirut, Líbano, el 14 de abril de 2023. (credit: MOHAMED AZAKIR/REUTERS)

Me sacaron del avión con mi madre para estar de pie mientras los "amigables" terroristas rebuscaban en nuestro equipaje y confiscaban todo lo que tuviera alguna conexión con Israel, como el reloj que recibí de mis padres para mi bar mitzvah, porque el dial tenía letras hebreas.

Recuerdo cuando nuestros "amigables" captores desfilaron miembros del PFLP, incluido George Habash, por el pasillo de nuestro avión, exhibiéndonos como si estuviéramos enjaulados en el zoológico. Y en particular recuerdo que trajeron a sus hijos para señalar, reírse y escupirnos. Me pregunto cuántos de estos inocentes "amigables" niños se convirtieron en terroristas ellos mismos. ¿O sus hijos o nietos?

Un especial "agradecimiento" al Comité Internacional de la Cruz Roja, que vino y pudo asegurar la liberación de las mujeres y niños no judíos, que fueron enviados a un hotel en Amán. El resto de las mujeres y niños, recordando el proceso de selección que tuvo lugar durante el Holocausto, fueron obligados a volver a subir al avión caliente. Nunca volvimos a ver al CICR.

Al ser liberados, fuimos transportados en una furgoneta del Ejército jordano a Amán. Todavía me estremezco ante el miedo que sentí mientras éramos apedreados por los "amistosos" lugareños, hombres, mujeres y niños, que gritaban el escalofriante "Itbah al-Yahud" (masacren a los judíos).

Cuando fuimos volados a Nicosia, Chipre, al día siguiente, fuimos recibidos por un oficial del Consulado de Estados Unidos local. Nos dio una charla sobre la causa del secuestro. Aparentemente, yo era el culpable del sufrimiento de los niños palestinos. No podía decir a qué niños se refería; ¿a aquellos que nos señalaban, se reían y nos escupían en el avión? ¿O a aquellos que nos arrojaban piedras, intentando asesinarnos? Además, ¿qué tenía que ver este niño de 14 años de Trenton, Nueva Jersey, cuyo interés principal era el béisbol, con eso?

Por el contrario, los rehenes israelíes liberados fueron recibidos por el embajador de Israel y se les entregaron flores. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi futuro no estaba como chivo expiatorio en los Estados Unidos, sino como parte de la familia israelí.

Para aquellos interesados en por qué finalmente fuimos liberados sin daño físico, el Rey Hussein decidió que Jordania no era un país palestino sino una Jordania independiente. Declaró la guerra al FPLP y a Yasser Arafat. No proporcionó ayuda humanitaria, agua o electricidad. No les dio advertencia de ataques inminentes ni creó zonas seguras. Exigió la liberación de todos los rehenes y la rendición incondicional, que incluía abandonar Jordania. Y eso es precisamente lo que obtuvo. El rey no fue condenado, criticado o se le dijo cómo manejar su respuesta. Desde entonces, no ha habido una repetición de este tipo de terrorismo en Jordania.

Quizás permitir que Israel utilice las mismas tácticas que el Rey Hussein evitará futuras rondas de ataques y toma de rehenes, para que no haya más sufrimiento para los rehenes actuales y sus familias, pasadas y presentes.

El escritor, un PhD, es un consultor de software, con sede en Ma'aleh Adumim. Fue secuestrado en un vuelo de TWA, junto con su madre y cuatro hermanos, al desierto jordano por la PFLP en septiembre de 1970. Hizo aliyá con su esposa, Rebecca, y sus cuatro hijos en 1997. Sus hijos y nietos son la prueba de que Am Yisrael Chai.