Para Israel el Corredor Filadelfia debe ser una línea roja

Hay una amarga ironía subyacente en el acalorado debate sobre si Israel debería mantener el Corredor de Filadelfia en el extremo sur de Gaza, incluso a expensas de un posible acuerdo de rehenes con Hamas.

Después de todo, fue precisamente hace 19 años este mes, el 12 de septiembre de 2005, que las FDI se retiraron de Filadelfia, poniendo fin así al repliegue israelí de la Franja de Gaza.

Ese movimiento desastroso, desafiando la lógica estratégica así como el sentido común, estableció el escenario para la serie traumática de eventos que han envuelto al estado judío desde el 7 de octubre.

Y sin embargo, aquí estamos, apenas tres meses después de que las tropas israelíes retomaran el control sobre el Corredor de Filadelfia, y el gobierno está siendo fuertemente criticado por insistir en retenerlo.

Si bien hay muchas cuestiones legítimas por las que el gobierno puede y debe ser criticado, el tema del Corredor de Filadelfia ciertamente no es uno de ellos.

El PRIMER MINISTRO Benjamin Netanyahu muestra un mapa de la Franja de Gaza y las localidades israelíes cercanas, con las flechas señalando el Corredor Filadelfia (arriba) y el paso fronterizo de Rafah, en una rueda de prensa celebrada el lunes en Jerusalén. (credit: CHAIM GOLDBEG/FLASH90)

Como señaló el primer ministro Benjamin Netanyahu en su conferencia de prensa el pasado lunes, con la ayuda de algunos mapas como ayuda visual, la franja de 14 km de tierra que separa Gaza y Egipto es crucial para garantizar que Hamas nunca pueda resurgir de las cenizas.

Netanyahu destacó acertadamente que la retirada israelí de 2005 del corredor resultó en una "masiva introducción de armas, municiones, máquinas para producir armas y máquinas para cavar túneles, todo financiado por Irán y dirigido por Irán".

Esto no es simplemente un giro retórico.

El mes pasado, el ministro de Defensa Yoav Gallant dijo que se han descubierto más de 150 túneles construidos por Hamas a lo largo del Corredor de Filadelfia, y se cree que aún hay docenas más por descubrir.

De hecho, a finales de julio, las FDI revelaron que habían descubierto un túnel lo suficientemente grande como para permitir el paso de vehículos grandes sin ser detectados.

De hecho, a finales de julio, las FDI revelaron que habían descubierto un túnel lo suficientemente grande como para permitir el paso de vehículos grandes sin ser detectados.

Si alguien se pregunta cómo Hamas pudo obtener el extenso armamento militar que tenía antes del estallido de la guerra actual, no necesitan buscar más allá de Filadelfia, que, gracias a la incompetencia o complicidad egipcia, sirvió como la línea vital de la organización terrorista durante casi dos décadas.

De hecho, en los días previos a la retirada israelí de Gaza en 2005, muchos advirtieron contra el abandono del Corredor de Filadelfia debido a su importancia crítica.

El 17 de febrero de 2004, Ynet informó que el equipo especial liderado por el general retirado Giora Eiland, que había sido establecido por el entonces primer ministro Ariel Sharon para planificar la retirada de Gaza, creía que Israel no podía permitirse dejar el corredor.

Citando fuentes de seguridad no identificadas, el artículo decía que las FDI consideraban a Filadelfia como "un activo esencial" para evitar que Hamas introdujera armas y personal a Gaza.

Gideon Ezra, un ministro del gobierno de Sharon que apoyaba la retirada de Gaza, no obstante se oponía a retirarse del Corredor de Filadelfia, diciendo a Ynet que "debemos permanecer allí; de lo contrario, introducirán armas libremente".

Más tarde ese año, en una reunión de gabinete el 19 de septiembre de 2004, el jefe del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) en ese momento, Avi Dichter, también expresó una firme oposición a la idea de entregar Philadelphi.

Según un informe en Globes, le dijo al gobierno que la retirada de Gaza no debería incluir a Philadelphi, para evitar que se convirtiera en "un corredor central para el contrabando de armas hacia Gaza".

Se dice que incluso Sharon inicialmente estaba en contra de la idea y solo cedió cuando sus asesores legales le dijeron que Israel sería acusado de no retirarse completamente de Gaza si conservaba el control sobre el corredor.

Así que, preocupado por lo que el mundo pudiera decir, Israel abandonó un activo estratégico clave, allanando el camino para que el cáncer que es Hamás se metastatice y crezca.

Lamentablemente, tanto los medios de comunicación como incluso algunos miembros del gobierno parecen haber ignorado esta lección.

En su lugar, han estado difundiendo la mentira de que Israel enfrenta una decisión binaria: o bien mantener a Philadelphi o llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes.

Esto no podría estar más lejos de la verdad. Además de simplificar excesivamente una situación compleja, se basa en la falaz suposición de que Hamas quiere un acuerdo y lo único que se interpone es la insistencia de Israel en controlar el corredor.

Sin embargo, el comportamiento de Hamas en los últimos meses ha demostrado claramente que no tienen interés en forjar un acuerdo con Israel, razón por la cual han rechazado repetidamente varias propuestas hechas por Estados Unidos.

Por lo tanto, culpar al gobierno de Netanyahu por prevenir un acuerdo no solo está fuera de lugar, sino que es completamente injusto y lamentablemente inexacto. No hay un acuerdo simplemente porque Hamas no lo quiere.

Lo que muchos parecen olvidar es que Israel también tiene líneas rojas, cuestiones de principio que no puede ni violará debido a su centralidad para la seguridad nacional.

Así como lo demostró hace 19 años, una retirada del Corredor de Filadelfia sería un grave error estratégico, uno que inevitablemente daría lugar al contrabando de armas en Gaza y haría posible otro 7 de octubre.

Si las palabras "Nunca más es ahora" quieren tener algún significado, esto no puede ni debe permitirse que ocurra.

El escritor se desempeñó como director adjunto de comunicaciones bajo el primer ministro Benjamin Netanyahu.