¿Netanyahu tiene lo necesario para vencer a Hezbolá? - opinión

En agosto, Israel logró un éxito táctico sustancial, atacando de forma preventiva miles de lanzadores de drones y misiles de Hezbolá minutos antes de ser desplegados, los cuales apuntaban a la Unidad 8200 de la inteligencia de señales de primera clase de Israel, la sede del Mossad y una base aérea cerca de Tel Aviv.

Sin embargo, no confundir los logros tácticos únicos contra Hezbolá con un éxito estratégico duradero si Israel vuelve a la guerra cinética de represalias que ha convertido el norte de Israel en pueblos fantasma, con sus ciudadanos inseguros de si podrán volver a casa alguna vez.

Según Ephraim Inbar y Menachem Bacharach del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén (JISS), "En las últimas décadas, Israel a menudo ha mostrado contención/restricción en su comportamiento de seguridad nacional, prefiriendo contener sus reacciones a las provocaciones en lugar de escalar el conflicto. ... Sin embargo, la contención erosiona la disuasión, permite al adversario tiempo para una acumulación militar y rutiniza su uso de la fuerza; permite aumentos incrementales en dosis aceptables de violencia... socavando la legitimidad internacional para reacciones militares fuertes".

Para tener éxito estratégico, se necesita una visión duradera y un plan para proteger el norte a largo plazo. Basado en mis muchos viajes a Israel desde octubre, con tropas en las líneas del frente norte desde el Kibbutz Rosh Hanikra hasta Metula, con familias en la frontera, y hablando con altos funcionarios políticos, de inteligencia, seguridad y defensa, no estoy seguro de que exista la voluntad política para implementar una estrategia duradera para el norte.

Las FDI saben qué hacer para debilitar a Hezbolá y reconquistar el sur del Líbano si el gobierno lo solicita. Pero ¿cómo resistirá la sociedad israelí a ataques masivos en todo el país después de once meses de guerra con un enemigo menor en el sur? Cohetes Grad utilizados por Hezbolá (credit: Alma Research Institute)

En la actualidad, Hezbolá, o debería decir Irán, está ganando, creando una guerra de desgaste interminable. A diferencia de Israel, Irán y Hezbolá están actuando según su estrategia. Según Seth Frantzman de The Jerusalem Post, el plan de Hezbolá es "escalare tensiones sin desencadenar una guerra a gran escala manteniendo a Israel en alerta máxima y expandiendo sus ataques".

La paciencia estratégica de IRÁN para destruir a Israel con el tiempo, con Hezbolá en Líbano siendo el brazo principal del anillo de fuego que rodea y degrada a Israel, es una política efectiva que no se puede contener sin restaurar una verdadera disuasión.

Yoav Gallant

Después del 7 de octubre, el Ministro de Defensa Yoav Gallant fue uno de los únicos miembros del gabinete que quería usar el 7 de octubre como una oportunidad para lidiar con la principal amenaza de proxy de Israel, Hezbolá. Israel estaba en modo de crisis, enfocado en Gaza. Optó por no luchar dos guerras ofensivas al mismo tiempo. Además, la presión de Estados Unidos tuvo un fuerte efecto restrictivo sobre el Primer Ministro Benjamín Netanyahu. Así que, Galant fue anulado, permitiendo que el Norte se convirtiera en un campo de tiro para Hezbolá.

Israel tiene más de 100,000 ciudadanos evacuados de sus comunidades sin visos de retorno, mientras que cientos de miles de otros en el Norte viven con miedo, sin saber si los sistemas antimisiles de Israel serán abrumados y no podrán defenderlos.

Israel tendrá que tomar una decisión estratégica sobre si reconquistar el sur del Líbano para permitir que los ciudadanos del norte de Israel regresen a sus hogares. Me dijeron hace meses que Netanyahu estaba dispuesto a aceptar una retirada de Hezbolá de 10 kilómetros, mucho menos de lo que requiere la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

En defensa de Israel, no cuentan con el apoyo incondicional de los Estados Unidos para protección diplomática y para una línea de suministro confiable para una guerra en el norte, que requerirá mucho más armamento y armas que la Guerra Israel-Hamas en Gaza.

Dado que la comunidad internacional ignorará las acciones provocativas de Irán y sus representantes, eso significa que la estrategia diplomática de Estados Unidos e Israel es convencer a Irán de que perderá a Hezbolá como amenaza disuasoria a menos que los mueva al norte del río Litani, como lo exige la Resolución 1701.

Supongamos que el diplomático estadounidense Amos Hochstein no pueda negociar una retirada de Hezbolá según lo establecido en la Resolución 1701 con garantías de seguridad absolutas, no las palabras inútiles que siguieron a la Guerra del Líbano en 2006, donde la fuerza de la UNIFIL y las Fuerzas Armadas Libanesas se mantuvieron al margen, sin hacer nada para obstaculizar el rearme del extenso inventario de misiles de Hezbolá.

Elecciones en Estados Unidos

Es temporada de elecciones en América y, con un cambio de administración, Israel no sabe cómo responderá Estados Unidos a una guerra a gran escala en el Norte. Las esperanzas americanas están puestas en un acuerdo de rehenes en Gaza, el cual creen llevará a la calma en el Norte, evitando así una guerra regional. Luego está la incógnita de qué hará el presidente Joe Biden durante sus días restantes en el cargo si Donald Trump gana en noviembre y Israel decide intensificar su guerra en el Norte.

Lo que Israel debería decirle a su mejor amigo, Estados Unidos, es que no podemos tolerar una amenaza constante de Hezbolá y que necesitaremos actuar. ¿Qué harían si los cárteles de drogas mexicanos convirtieran el sur de California o Texas en ciudades fantasmas? Para cualquier administración, autorizar un ataque israelí contra Hezbolá será difícil de aceptar, ya que la mayoría no ve a Irán y sus representantes como una amenaza significativa para Estados Unidos y consideran que una gran guerra en Medio Oriente sería un peligro mayor para los intereses estadounidenses.

Israel necesita uno o dos años más para idear una defensa táctica que detenga los morteros y las armas antitanque y que pueda neutralizar eficazmente los ataques con drones que no pueden ser contenidos por los actuales sistemas antimisiles. El desarrollo adicional de drones ofensivos cinéticos o del sistema láser Iron Beam podría lograr esto.

Pero que no haya error: Para la supervivencia a largo plazo de Israel, no puede convivir con Hezbolá acechando en el norte con más de 200,000 proyectiles, muchos de ellos de precisión y capaces de alcanzar Tel Aviv, Jerusalén, Eilat y Dimona, la instalación nuclear en el sur de Israel. Si Israel no actúa contra Hezbolá, asumiendo que no hay un acuerdo diplomático, pondrá en peligro continuo a sus ciudadanos del norte.

Israel necesita volver a sus doctrinas fundamentales:

- Luchar en guerras cortas;- No luchar en su territorio;- Obtener victorias claras para crear una disuasión duradera.

Sin la voluntad política para implementar una estrategia contra Hezbolá e Irán, Israel sufrirá guerras de desgaste en múltiples frentes, socavando el objetivo de Estados Unidos de fomentar iniciativas diplomáticas entre el estado judío y el mundo musulmán más amplio, ya que Israel será percibido como no una fuerza militar fuerte con la que aliarse.

Como escribió el medio de comunicación pro-iraní Al-Jazeera al comienzo de la guerra, "Es una situación de ganar-ganar para Hezbolá... Hezbolá no necesita cruzar la frontera para mantener a Israel atrapado en la perspectiva de una guerra de dos frentes".

Entonces, la pregunta es, ¿Netanyahu tiene la determinación y la resolución para implementar una estrategia para el Norte que permita a los residentes vivir de manera segura y protegida?

El escritor es el director de MEPIN (Middle East Political Information Network) y Mandel Strategies, una firma de consultoría para funcionarios de negocios y gobierno en Medio Oriente. Él informa regularmente a miembros del Congreso y a sus asistentes de política exterior. Es el editor de seguridad principal de The Jerusalem Report y un colaborador regular en The Hill.