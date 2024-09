Los rehenes asesinados deberían convertirse en un símbolo de esperanza para Israel - opinión

¿Recuerdan la pegatina para el parachoques “Todos somos Miriam Lapid”?

El 6 de diciembre de 1993, Mordechai Lapid, de 56 años, y su hijo Shalom Lapid, de 19 años, fueron asesinados a tiros por terroristas cerca de Hebrón. Hamás se atribuyó la responsabilidad del ataque. Los terroristas abrieron fuego contra el automóvil familiar en el área de Givat Harsina cerca de Hebrón, matando al padre y al hijo, y dejando a la madre, Miriam, con 13 hijos para criar, sola.

La pegatina y el botón similares expresaron tanto sentimiento.

Miriam Lapid fue un símbolo para todo Israel. Todo Israel sintió su dolor. Todo Israel sintió su pérdida. Cuidar de 13 niños huérfanos siendo una viuda afligida fue una tarea gigantesca.

Ahora, 31 años después, estamos sufriendo el brutal asesinato de seis rehenes secuestrados: Ori Danino, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov y Eden Yerushalmi, así como el ciudadano estadounidense Hersh Golberg-Polin, y todo “Israel es una madre afligida”, como se describe en el libro de las Lamentaciones. Manifestantes con los ojos vendados pidiendo la liberación de los rehenes, la semana pasada en Jerusalén. En lugar del imperativo absoluto de liberarlos, la noción de alto el fuego introduce la idea de que los rehenes no merecen necesariamente la libertad, argumenta el escritor. (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

De vez en cuando, una causa se eleva a sí misma. Adquiere una vida que es mayor y más grande de lo que uno hubiera esperado. Esto sucede debido a una fusión de problemas que incluyen los medios de comunicación, el carácter, el momento, el encanto, la emotividad de la historia y el carisma de quienes la cuentan.

Cuando esta combinación única de factores se unen, la historia cobra vida propia. La historia de Hersh Goldberg-Polin, que nunca debería haberse revelado si no hubiera sido por los atroces ataques de Hamás el 7 de octubre, es uno de esos ejemplos. Su historia ha tocado a tantos de nosotros, de manera tan profunda. Su madre y su padre nos han tocado. Los carteles de él y su imagen, las imágenes, todos nos han tocado.

Presidente Herzog

EL PRESIDENTE DE ISRAEL, Isaac Herzog, dio voz a esta idea en su elogio a Hersh. Muchos de los que asistieron al funeral llevaban camisetas rojas que decían "Perdón". Herzog explicó este sentimiento cuando pidió perdón a Hersh y a los otros cinco rehenes ejecutados.

"Pido perdón, a ti, Carmel, Uri, Eden, Almog y Alex. Pido perdón en nombre del Estado de Israel. Fallamos en protegerte en los horribles eventos del 7 de octubre. Fallamos en traerte a casa sanos y salvos", dijo Herzog.

"Hersh, tu luz única nos tocó a todos desde el primer momento, incluso a través de los carteles suplicando tu regreso. La mayoría de nosotros nunca tuvimos el privilegio de conocerte en vida, pero durante los últimos once meses, has vivido dentro de nosotros. Michal y yo nos reunimos muchas veces con tus padres y tu familia durante el año pasado y nos sentimos honrados de conocer a personas de carácter excepcional y de aprender una lección inolvidable - de ellos - sobre el amor ilimitado de una madre y un padre."

Hersh se convirtió en y seguirá siendo un símbolo de los rehenes. Esto de ninguna manera disminuye a los otros rehenes y sus historias y su sufrimiento. Simplemente es la naturaleza humana aferrarse a un símbolo que representa el conjunto. Así es como se construyen grandes historias usando metáforas y metonimias, así como sinécdoque. La metonimia proviene del griego y significa “cambio de nombre”, mientras que sinécdoque significa “en lugar de”. Eso es lo que hacemos cuando construimos grandes historias.

De la misma manera, la historia de Anne Frank cumplió ese papel. Las personas se acercaron más a comprender cómo era ser una niña durante el Holocausto en Ámsterdam porque leyeron su diario.

Nadie podría entender realmente lo que Hersh y su familia pasaron. Pero debido a la manera en que se contó su historia y la pasión con la que la contaron, muchos pudieron llegar a entender al menos en mínima medida el horror y el sufrimiento que enfrentaron.

Hamas celebra la muerte; Israel celebra la vida. Incluso con estos trágicos asesinatos, vemos la gran vida que representaban estas víctimas. Hamas borró sus vidas. Pero no pueden borrar los recuerdos de cada uno de los fallecidos.

El mensaje

En última instancia, ese es el mensaje de esperanza. Ese es el mensaje de Israel. Ese es el mensaje de Goldberg-Polin y Miriam Lapid; eso es lo que representan para todos nosotros.

Que los recuerdos de todos aquellos masacrados a manos de Hamas sean una bendición.

El escritor es un comentarista social y político. Vean su programa de televisión Pensando en voz alta en JBS.