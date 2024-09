Rojo venganza: El discurso de Nasrallah fue un llamado a la lucha - opinión

El versículo al que Nasrallah hizo referencia en su discurso del jueves provino de la Surah Al-Hajj, versículo 39, y puede ser traducido como "Se les concede permiso [para contraatacar] a aquellos que están siendo combatidos, porque han sido agraviados. Y Allah es capaz de ayudarles a lograr la victoria."

He visto en comentarios que este es el primer versículo dado a Mahoma en el contexto de la guerra, y se le reveló cuando dejó La Meca por Medina.

Hasta ese momento, a los musulmanes se les prohibía luchar contra los incrédulos, pero una vez que se reveló este versículo, se les permitió participar en combate, no como agresores, sino como "defensores".

El líder de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, da un discurso televisado, Líbano, 19 de septiembre de 2024, en esta captura de pantalla tomada de un vídeo. (credit: Al-Manar TV via REUTERS)

Simbolismo del color rojo

Es probable que el fondo rojo que apareció detrás de Nasrallah durante su discurso simbolizara también la venganza, al igual que la bandera roja de Hussein en el Islam chiita.

La explotación de versículos coránicos es una parte recurrente de la propaganda utilizada por movimientos islamistas, tanto chiítas como sunitas, lo que puede proporcionar una visión del tono subyacente y el contexto que intentan transmitir.

Por ejemplo, al presentar el acuerdo de rehenes por terroristas entre Israel y Hamas en noviembre de 2023, el entonces líder de Hamas, Ismail Haniyeh, invocó un verso que, según la exégesis, se refiere al histórico tratado de alto el fuego de al-Hudaybiya firmado entre Mahoma y los adversarios de su tribu en La Meca, que duró varios años hasta que sus fuerzas se rearmaron y concluyeron la conquista de La Meca.

Aquí, también, para un musulmán versado en los relatos historiográficos de la historia islámica, estos versículos pueden ayudar a asociar el acuerdo de alto el fuego con uno que era necesario para "completar la misión" o derrotar al enemigo.

Un tercer ejemplo de referencias islámicas se puede encontrar en el logo de la masacre de Hamas denominada "La Inundación de Al-Aqsa". El verso dice: "¡Entrad por la puerta! Si lo hacéis, prevaleceréis con toda seguridad", que a su vez se refiere a los asuntos de los Doce Espías, en los que los israelitas fueron desalentados de entrar en la tierra prometida, temiendo a los gigantes que merodeaban por la zona; mientras que dos hombres temerosos de Dios instaron a los israelitas a entrar en la tierra a través de las puertas y confiar en Alá.

De manera figurada, el uso de este pasaje por parte de Hamas "reversa" los roles tradicionales, dirigiéndose a los militantes de Hamas como si fueran la encarnación moderna de los antiguos israelitas, instándolos a entrar en su tierra prometida, actualmente deambulada por los 'gigantes' judíos.

En otras palabras, el verso elegido como símbolo del ataque de Hamas, en el cual efectivamente entraron en la tierra a través de las puertas de los kibbutzim y otras comunidades, considera la tierra como una prometida a los palestinos o a Hamas, resonando una "promesa celestial" para que Hamas conquiste la tierra.

Un musulmán familiarizado con el trasfondo historiográfico de estos versos seguramente entenderá el significado de aquellos evocados por los líderes de estas organizaciones de manera asociativa, y es obligación de quien se enfrenta a ellos intentar comprender esas señales también.