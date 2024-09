En medio de la escalada en el Norte, los rehenes en Gaza se desvanecen en la memoria - editorial

Los titulares estaban llenos la semana pasada con los brillantes y devastadores ataques sorpresa a través de beepers contra miembros de Hezbolá en todo Líbano, y algunos reportadamente en Irak y Siria. Esto le propinó a Hezbolá el golpe más grande que ha experimentado en años.

Y mientras EE. UU., Qatar y Egipto, los mediadores del acuerdo de rehenes y alto al fuego entre Israel y Hamas, emitían varios anuncios y declaraciones diciendo que las conversaciones están progresando - y están casi completas - la dilación está sobrepasando lo soportable y lo inaceptable para volverse ridícula.

Si lees anuncios de oficiales militares y de defensa, dirán con confianza que Israel está ganando contra Hamas, que ahora apenas es funcional como un grupo organizado.

Sin embargo, a pesar de esos éxitos, tanto que las tropas han sido redirigidas hacia el Norte, los cohetes siguen siendo disparados hacia el Sur, y todavía no es seguro vivir allí.

Los soldados siguen muriendo en combate, con cuatro en Rafah la semana pasada. El túnel de Rafah, en la Franja de Gaza, donde Hamás asesinó a seis rehenes. 10 de septiembre de 2024. (credit: Hostages and Missing Families Forum)

No debería necesitarse decirlo, pero quizás algunos han olvidado en la neblina del frente Norte que todavía hay 101 rehenes inocentes siendo retenidos en los túneles de la muerte en Gaza, ya casi por un año.

Los equipos de negociación están trabajando día y noche, sin embargo, no hay un acuerdo final sobre la mesa en este momento. La desinformación está fuera de control, y las personas en la sala donde sucede están en crisis.

Manual de Hamas

Parte del manual de Hamas, inspirado y dirigido directamente por Irán, es dividir a la sociedad israelí donde más le duele: en su vulnerabilidad.

Este fue el caso incluso antes de la guerra con la agresiva presión para la reforma judicial. Lamentablemente, parece que están teniendo éxito.

La atención y la prioridad del gobierno han sido la militar y la seguridad que proporciona. Eso ha dictado los siguientes pasos a lo largo del camino. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La semana pasada, el viento de enfoque se desplazó hacia el Norte.

Cuando los funcionarios gubernamentales dicen que hay tres objetivos principales: deshabilitar a Hamás como poder militar y de gobierno, traer a los rehenes a casa y devolver a los residentes desplazados a sus pueblos y ciudades del norte, no todos pueden ser prioridades al mismo tiempo.

Algo tiene que ceder, y cuando tanto el Primer Ministro Benjamin Netanyahu como el Ministro de Defensa Yoav Gallant se aseguraron de hacer declaraciones públicas esta semana de que el objetivo de devolver a los residentes del norte a sus hogares es de suma urgencia, ese objetivo simplemente subió en la escala en términos de peso en las próximas decisiones.

Esto no es tomar una postura sobre cuál objetivo es más noble o más importante. Simplemente es notar que el enfoque y la energía de este gobierno, y los cuerpos de mano de obra que comanda, no pueden ser divididos verdaderamente de manera igual.

Cuando surgieron informes esta semana de que se está considerando un posible acuerdo de rehenes que eliminaría las fases escalonadas y devolvería a los 101 rehenes de una vez, esto fue una luz en el túnel de oscuridad para las familias de rehenes y exrehenes.

Eso es, hasta que se demostró que era falso, con declaraciones similares tanto de Gallant como del Mayor General (retirado) Nitzan Alon, el funcionario militar a cargo del rehén.

El informe fue raro y significativo de una manera que no habíamos visto en mucho tiempo, tanto que unió a ambos foros de familias de rehenes en una declaración de bendición.

Así que, mientras toda la atención se movía hacia el norte, las familias de rehenes recibieron un golpe en el estómago, esperanza por un segundo que fue aplastada muy pronto, después de meses y meses de que les dijeran que las negociaciones estaban en marcha.

El triste hecho es que los rehenes están desapareciendo de la conciencia nacional y del ethos. Trágicamente, los civiles que ven el tema como partidista y las personas en el poder han mostrado, ya sea intencionalmente o no, que los rehenes simplemente no son la prioridad. Más de 350 días es mucho tiempo para mantener tal impulso.

Los líderes tendrán que rendir cuentas un día, para explicar por qué esto llevó tanto tiempo. ¿Fue Hamas, que se tomó su tiempo, el gobierno israelí, los mediadores estadounidenses que no entendieron la mentalidad del Medio Oriente, o todas las anteriores?

Los rehenes solían unirnos, luego nos dividieron, y ahora se desvanecen en la memoria.