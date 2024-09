Ed Sheeran llevó alegría a los soldados heridos de las FDI - opinión

Mi hija y mi yerno son olim de primera generación típicos que hicieron aliyá en su adolescencia temprana/veintitantos, se casaron, tuvieron hijos y trabajan arduamente en varios empleos para ganarse la vida, y Baruch Hashem lo logran y son extremadamente felices, pero, como muchos otros, es difícil y las oportunidades de relajarse por su cuenta son escasas.

Así que, me alegré al escuchar que ellos volaban a Chipre por una noche para el concierto de Ed Sheeran a principios de esta semana. Era la primera vez que dejaban a los niños y viajaban al extranjero (incluso por una noche) y obviamente estaban un poco nerviosos sobre si sus "ancianos" padres (mi esposa y yo) podrían manejarlo.

Imagina entonces, mi angustia cuando, después de que habían estado fuera menos de 2 horas, mi hija me llamó desde el aeropuerto llorando a mares. Se me encogió el corazón, y como es mi costumbre, inmediatamente catastroficé sobre qué cosa terrible podría haber sucedido en tan poco tiempo.

Cuando logró recuperar la compostura lo suficiente como para ser coherente, se reveló que lo que la había perturbado era ver a 180 israelíes que iban al mismo concierto. Muchos eran amputados, doblemente amputados y otros militares heridos del IDF, junto con unos 40 jóvenes en duelo de entre 14 y 22 años, todos los cuales habían perdido a un miembro de la familia cercano en o después del 7 de octubre. Lior Suchard, el famoso mentalista (a quien todos hemos visto en las instrucciones de seguridad de El Al) también se unió al grupo.

Esto fue parte de la increíble iniciativa Hagshamat Halom (Cumpliendo el Sueño) que tiene como objetivo ayudar a hacer realidad los sueños de aquellos con necesidades especiales. LOS PARTICIPANTES EN el viaje de Una Familia a Chipre posan para una foto de grupo antes de salir del aeropuerto Ben-Gurion. (credit: MEIR PAVLOVSKY)

El viaje fue una escapada de cuatro días que incluyó la asistencia al concierto de Ed Sheeran más tarde ese día. Otras actividades incluyeron un paseo en barco por la Laguna Azul, una visita a un pueblo pesquero, un parque acuático, un espectáculo de Kamikaze que vino especialmente desde Israel y una actuación privada de Lior Suchard.

La excursión fue parte del continuo intento de One Family de llegar a cada persona que ha perdido a un ser querido en o después del 7 de octubre e introducirlos a los grupos de apoyo y programas que ofrecen, así como a otros israelíes en duelo que comparten su pérdida y dolor.

Una Familia

Una Familia es la principal organización en Israel que apoya a las víctimas del terrorismo y a sus familias. Proporciona asistencia crítica a corto y largo plazo, emocional, financiera y de rehabilitación a aquellos afectados por el terrorismo, un número que se ha más que duplicado desde el 7 de octubre. Con centros en cuatro ubicaciones alrededor del país, su equipo de personal y voluntarios dedicados intenta conectarse con cada israelí que enfrenta la pérdida y el dolor, y conectarlos entre sí. Una Familia fue nombrada recientemente uno de los galardonados del prestigioso Premio Génesis 2024.

Para mi hija, fue una vista increíble que tocó las emociones desde tantos ángulos.

Qué trágico es que organizaciones como Hagshamat Halom y Una Familia sean necesarias, y estén tan abrumadas con trabajo por hacer.

Qué devastador es ver a tantos jóvenes, en la flor de sus vidas, con lesiones horribles y duelos que destrozan vidas, de tal manera que en un instante su trayectoria entera en la vida ha sido alterada para siempre.

Qué humillante darse cuenta de que todo esto, y mucho más, se hizo para protegernos a nosotros, Am Yisrael (el Pueblo de Israel), y la Tierra de Israel. El sacrificio propio es tan abrumador que uno se siente totalmente insuficiente y, en cierto modo, indigno de nuestra buena fortuna de no estar entre sus filas.

Y, sin embargo, qué inspirador es ver a los organizadores, voluntarios y trabajadores de estas maravillosas organizaciones solidarias cuya única razón de ser es llevar algo de felicidad a estas vidas destrozadas. Estas personas son un absoluto crédito para sí mismas, sus padres, su crianza y toda la sociedad israelí que ha producido un altruismo tan magnífico en su juventud.

Y sobre todo, tanto orgullo de pertenecer a esta familia tan especial de Am Yisrael, en la que incluyo a judíos y no judíos por igual, que creen incansable y apasionadamente en nuestro derecho a vivir libremente en nuestra Tierra, respaldados por tres mil quinientos años de historia.

La organización One Family busca ayudar a aquellos cuyas vidas han sido destrozadas y que necesitan apoyo en su dolor y tristeza, pero debemos recordar que, de hecho, todos somos una sola familia.

Las familias a veces discuten, pero nunca se abandonan mutuamente, y cuando la situación se complica, se unen, dejan de lado sus diferencias y presentan un frente unido al mundo exterior.

Es desgarrador cuando lavamos nuestra ropa sucia en público y criticamos a nuestra gente, a nuestro ejército, a nuestros líderes ante el mundo exterior.

El increíble viaje proporcionado a nuestros valientes héroes y sus familias fue una joya en nuestra corona y un gran ejemplo para el mundo de quiénes somos y en qué creemos.

Debería servirnos a todos de inspiración, y recordarnos que en realidad todos somos una sola familia.

El escritor es un rabino y médico que vive en Ramat Poleg, Netanya, y es cofundador de Tejelet-Inspiring Judaism.