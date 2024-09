El Mossad, la diáspora judía e Israel están a tu lado - editorial

Parece que cada día está arrastrando a Israel más profundamente en el fango de una guerra regional de la que tendrá dificultades para salir.

Los líderes mundiales inauguraron la 79ª sesión de apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana.

Estos incluyeron al Primer Ministro Benjamin Netanyahu, al Presidente iraní Masoud Pezeshkian y al Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, todos inmersos en conversaciones sobre ceses al fuego, bajas, nacionalidades y fronteras.

Lo que quizás sorprendió fue la calma en los manifestantes fuera del edificio de la ONU en Nueva York. Recordó la intensidad y el calor de los manifestantes pro-palestinos que hemos visto durante el último año.

Estas protestas, en un momento u otro, hicieron que algunos estudiantes judíos se sintieran inseguros y empezaran a cuestionar sus lazos con el sionismo, cómo son percibidos y su lugar en los países en los que viven, así como en Israel. Vista durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/DAVID 'DEE' DELGADO)

Estas preguntas matizadas y difíciles afectan a todos en la comunidad judía de la Diáspora, y los han estado siguiendo desde el 7 de octubre, y continúan haciéndolo, ya que el conflicto está lejos de terminar, de hecho, la actividad intensificada en Líbano solo ha aumentado por todas partes.

Estas experiencias han estado algo fuera de las noticias, ya que su alcance solo puede llegar hasta cierto punto, pero este malestar no se ha calmado, realmente.

Los líderes militares y políticos israelíes te dirán que Israel está luchando aproximadamente en siete frentes en este momento, todos respaldados por Irán, pero el insidioso octavo frente permanece y puede mostrar su fea cara en cualquier momento: la animosidad hacia los judíos de la Diáspora, ya sea psicológica, emocional o física, basada únicamente en su condición de judío.

Funcionarios de seguridad han confirmado al diario The Jerusalem Post que el número y la magnitud de los ataques terroristas planeados contra judíos en todo el mundo se ha duplicado en el último año. El Mossad ha evitado al menos 50 intentos de este tipo.

El hecho de que este número se haya duplicado al menos muestra cuán motivado ha estado Teherán para dañar a judíos e israelíes en todo el mundo y los vastos recursos que ha destinado a ese objetivo", escribe.

Los recursos de Israel están al límite

Esto significa que, mientras los recursos de Israel están al máximo - desde lo militar, presupuestario, financiero y la compasión humana hasta la salud mental - el Estado Judío debe esforzarse un poco más para dar cabida a nuestros hermanos y hermanas de la Diáspora.

Lo que están experimentando puede ser diferente, parecer más verde en su césped que está más lejos, quizás más alejado. Pero, en realidad, es igual de difícil, solo se expresa de manera diferente; las dificultades, las cargas mentales y los traumas son distintos.

Quizás sean aún más difíciles de cuantificar, ya que no se miden en hogares destruidos, recuentos de víctimas o estadísticas de un aumento en los tratamientos con receta para la salud mental, como en Israel. Pero siguen latentes bajo la superficie.

Y tienen el potencial de afectar a judíos e israelíes incluso en lugares donde normalmente se sentirían seguros.

Algunos de estos ataques, señala Bob, fueron prevenidos gracias a la cooperación con agencias de espionaje de países extranjeros que son parcialmente hostiles a Israel o no tienen lazos diplomáticos establecidos con Jerusalén.

Y no es por un gran amor por los judíos o por Israel que estas agencias cooperaron, sino por "la idea de que un actor extranjero como Irán llevaría a cabo una operación terrorista en su territorio soberano, independientemente del objetivo de la víctima".

Estas amenazas son reales y cruzan fronteras y sentimientos nacionales. Son una amenaza tanto para los israelíes que buscan volar lejos por unos días de tranquilidad, como para los judíos de la diáspora que viajan al extranjero por un descanso o unas vacaciones.

El mundo no es un lugar terrible, hay personas trabajando para lograr la paz y haciendo esfuerzos activos para restaurar un sentido de calma y seguridad en esta región, pero estos peligros existen.

Por lo tanto, independientemente de hacia dónde soplen los vientos del gobierno y las políticas, ya que siempre están cambiando, y independientemente de cómo afecten al aumento y la caída de la relativa seguridad de los israelíes y judíos en todo el mundo, este valor central y característica que está en el ADN mismo del Estado judío se mantendrá firme. ¡Estamos contigo!