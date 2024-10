El problema del antisemitismo de Wikipedia: una reflexión crítica

El último escándalo que involucra a Wikipedia debería, por cualquier medida razonable, clavar el último clavo en el ataúd de su credibilidad como fuente confiable de información sobre Israel y los judíos.

Según Ynet, después de meses de debate, los editores de Wikipedia votaron recientemente para cambiar el encabezado de su página titulada "Acusaciones de genocidio en el ataque israelí de 2023 en Gaza" a "Genocidio en Gaza".

En otras palabras, Wikipedia decidió que la "acusación" de genocidio en Gaza es ahora un "hecho establecido".

Ynet dijo: "Los partidarios del nuevo título argumentan que hay un amplio consenso en la academia sobre el asunto, citando artículos académicos de historiadores del Holocausto, estudiosos del genocidio, profesores de derechos humanos y expertos legales y políticos".

Entre los llamados expertos citados para este "consenso" se encuentra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos, cuyas publicaciones en las redes sociales llenas de odio emplearon retórica abiertamente antisemita, por lo que Estados Unidos ha pedido su destitución del cargo.

Logotipo de Wikipedia en árabe, cuyas piezas han cambiado a los colores de la bandera palestina debido a la guerra entre Israel y Hamás. (credit: Wikimedia Commons)

La entrada de Wikipedia cita a muchos veteranos de ONGs anti-Israel afiliados a la larga campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel y se basa fuertemente en los números de víctimas del Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas, que han sido desafiados repetidamente por expertos como obviamente distorsionados o manipulados.

La página acusa a Israel de causar deliberadamente "hambruna" en Gaza al impedir el ingreso de suministros humanitarios y atacar o bloquear convoyes humanitarios, ignorando la abrumadora evidencia de que Israel facilitó el ingreso de suficiente ayuda para proporcionar calorías adecuadas para cada hombre, mujer y niño en Gaza.

Este último escándalo no es la primera vez que Wikipedia ha generado controversia con contenido manipulado y politizado dirigido a judíos o Israel.

Liga Anti-Difamación

En junio, un grupo de administradores de Wikipedia declaró a la Liga Anti-Difamación, la organización más antigua, grande y conocida del mundo que combate el antisemitismo, como "generalmente no confiable" en el conflicto israelí-palestino y solo "aproximadamente confiable" en cuanto al antisemitismo "cuando Israel y el Sionismo no están involucrados". También afirmaron falsamente que la definición de trabajo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto sobre el antisemitismo marca como antisemita toda crítica a Israel.

Además, en un reciente y condenatorio informe sobre el sesgo incorporado en el sistema de Wikipedia publicado en la revista Tablet, Izabella Tabarovsky ha documentado los numerosos escándalos pasados ​​de Wikipedia en las últimas dos décadas relacionados con la publicación de material que equivale a la negación del Holocausto, incluidos los esfuerzos por blanquear sistemáticamente la complicidad polaca y croata, y la invención de un campo de exterminio completamente ficticio para matar polacos en Varsovia.

Mientras tanto, un informe reciente del Congreso Judío Mundial (WJC) señaló que los sesgos de Wikipedia son producidos por una "falta de transparencia y el ocultamiento de las acciones de los tomadores de decisiones, junto con la autoridad significativa ejercida por administradores anónimos que pueden eliminar entradas y bloquear participantes sin rendir cuentas".

La página del genocidio en Gaza parece ser un ejemplo. Está configurada de manera que "los editores con nivel de acceso de usuario confirmado extendido" pueden realizar ediciones en la página, lo que les otorga el poder de "mostrar favoritismo hacia conocidos e individuos afines mientras penalizan a editores no familiarizados y adversarios ideológicos", según indicó el informe.

A pesar del compromiso ostensible de Wikipedia de mantener el principio de "neutralidad", el informe de la WJC reveló cómo en muchos casos se observa la violación de este principio.

Wikipedia en árabe

Un ejemplo flagrante es la decisión de Wikipedia en árabe el pasado diciembre de oscurecer el sitio de Wikipedia en árabe como un signo de solidaridad con los palestinos en la Guerra entre Israel y Hamas.

Desde entonces, el logotipo de Wikipedia en árabe ha sido envuelto en la bandera palestina y su página principal presenta un banner que llama a la "solidaridad con los derechos del pueblo palestino" y declara "no al genocidio en Gaza". Cuando se hicieron quejas sobre esta violación flagrante de la política de neutralidad, la Fundación Wikimedia, propietaria de Wikipedia, se negó a intervenir en el asunto.

Como señala el informe de la WJC, la Fundación Wikimedia dice que "es la organización sin fines de lucro que apoya a Wikipedia y su comunidad de voluntarios", pero que "no controla el contenido editorial". En otras palabras, si el proceso de edición está sesgado por editores y administradores activistas, parece que no hay apelación a los propietarios ostensibles de Wikipedia, y por lo tanto nadie hace cumplir realmente el cumplimiento de la supuesta política de neutralidad de Wikipedia.

La magnitud del daño que Wikipedia puede causar, y sin duda ya ha causado al distorsionar el registro histórico y, por lo tanto, el conocimiento de las personas, es verdaderamente aterrador.

Como sitio web, solo es superado por Google, YouTube, Facebook e Instagram, y atrajo más de 92 mil millones de visitas solo en 2023.

Peor aún, la dependencia de Wikipedia se está afianzando aún más, con numerosas herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT que utilizan el sitio web como uno de los principales sitios de entrenamiento y fuentes de información para sus bots. De esta forma, la IA se convierte en otro medio por el cual miles de millones de personas están siendo alimentadas con investigaciones inexactas y narrativas peligrosamente sesgadas sobre los judíos, la historia judía, el antisemitismo, Israel y el sionismo.

En los últimos 11 meses, el pueblo judío ha sido testigo de cómo los campus universitarios, las redes sociales, los sindicatos, la ONU y las ONG internacionales han sido utilizados para intentar crear una nueva sabiduría convencional global: que Israel es un estado nazi genocida que debe ser destruido, mientras que cualquiera que apoye su derecho a existir, lo que significa casi todos los judíos, son criminales que deben ser castigados.

El éxito de estas mentiras es un peligro existencial para la supervivencia judía, tanto dentro como fuera de Israel. Ese peligro está siendo magnificado enormemente por la toma activista de Wikipedia, y la aparente incapacidad de cualquiera para detenerlo.

La escritora es una analista de políticas del Consejo de Asuntos Israelíes y Judíos de Australia, y estudiante de doctorado en Estudios Judíos en la Universidad de Sídney.