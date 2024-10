Un año después del horror: Avivando la identidad judía en medio de la tragedia

Baruch Hashem

Hace un año, al comienzo del año nuevo pasado 5784 en Simchat Torah, un cataclismo estalló en todo el mundo, sacudiendo a cada judío hacia una conciencia de identidad hasta entonces no experimentada. La salvajada sin precedentes desatada contra el pueblo judío en Israel envió ondas de choque en todo el mundo. La reacción inicial parecía ser universalmente de asco absoluto, abriendo un nuevo y feo capítulo en la debilitación del ser humano hacia una bestia rabiosa, enloquecida, malvada e inhumana. Antes de tener la oportunidad de acostumbrarnos a este increíble espectáculo de horror que hacía ver el infierno de Hades como un paseo por el parque, el mundo pasó de un sentimiento de increíble shock y simpatía a un feo coro de apoyo a los salvajes asesinos. Cada judío, en cualquier parte del mundo, despertó a la realidad de su identidad judía, desde la izquierda radical hasta la derecha radical, la mayoría de los cuales están atormentados por el miedo engendrado por la fiesta universal del odio que ya ha infectado nuestras bastiones occidentales de la educación superior.

Muchos reaccionaron a este impactante ataque universal con un nuevo sentido de orgullo y firme presencia, reconociendo su papel singular como el pueblo elegido de D-os cumpliendo su misión divina. Muchos se preguntaban por qué somos judíos si estos son los sentimientos de odio que nos son dirigidos por tantos. Una niña de 11 años le preguntó a su madre por qué necesitamos pertenecer a este club judío cuando a tanta gente no le gustamos e incluso quieren matarnos. ¿Por qué no podemos simplemente ser como todos los demás? La respuesta de la madre fue un profundo y doloroso llanto, incapaz de encontrar palabras para calmar las preocupaciones de su hija. A medida que pasaban las horas y el verdadero horror del trágico desastre se aclaraba, contamos los restos reconocibles de los más de 1200 hombres, mujeres y niños asesinados y torturados de la manera más horrible. La dolorosa realización de los rehenes secuestrados añadió todo un nuevo nivel de dolor y sufrimiento. Podemos reflexionar sobre esta tragedia inimaginable ad infinitum. La pregunta importante es ¿cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál debería ser nuestra posición? Obviamente, cualquier ayuda que podamos dar a nuestros hermanos y hermanas afligidos y traumatizados es obligatoria. ¿Cómo debería afectar esto nuestras vidas personales? La historia testifica que lamentablemente nosotros, el pueblo judío, hemos experimentado este rodeo muchas veces. Estamos acostumbrados a que naciones intenten diezmar, destruir y aniquilar nuestra existencia a lo largo de los anales del tiempo en un patrón constante que levanta su fea cabeza en cada siglo y en cada ubicación geográfica del mundo.

Milagrosamente, fiel al pacto de Dios con nuestros ancestros patriarcales y matriarcales, seguimos perseverando a través de los desafíos más terribles y horrendos. Esta pequeña, vulnerable y minoritaria nación, desterrada de todos los países y vilipendiada internacionalmente, continúa su eterno viaje existencial contra todo pronóstico. Es importante darse cuenta de que no es el antisemitismo ni el racismo lo que provoca este odio irracional antinatural. Ha existido desde el principio de los tiempos, vestido con diversas culturas y vestimentas de cananeos, egipcios, amalecitas, filisteos, babilonios, romanos, islam, España, Chimelnitzki, Hitler, Stalin, Hamas, etc., etc. diferentes lugares, diferentes ropajes, diferentes idiomas pero con el mismo odio radical.

Es un odio hacia nuestra misión, nuestros estándares, nuestra forma de vida, nuestra ideología y nuestro papel en llevar la divinidad a este mundo. Resistimos obstinadamente esos desafíos y mantenemos nuestra identidad judía. La fuerza dinámica que fue consistente a través de cada prueba y tribulación fue nuestra arma secreta, principalmente la Torá y sus preceptos que nos unen a nuestro Padre celestial e instruyéndonos en un patrón de vida singular único. Las mejores y más verdaderas lecciones que podemos aprender son de los hechos de la historia y estadísticas que no mienten. Cualquier persona con una mente racional y brillante que siga las pistas puede ver la base mística, trascendental y subyacente que garantiza la continuidad histórica judía y el impacto global como la nación emprendedora del mundo.

Es el modus operandi con el que Di-s negoció con nosotros en nuestro Pacto común. El Pacto exige que vivamos de acuerdo con sus condiciones para vivir de la manera en que Di-s pretendía para nosotros. Cuando nos eligió como Su nación singular, para ser Su joya preciosa y una luz para las naciones, Di-s prometió protegernos y bendecirnos. La historia lo ha demostrado, ya que estamos aquí en todo nuestro poder y gloria. Es hora de examinar más seriamente qué nos hace judíos y cómo cumplimos mejor nuestra misión JUDÍA. Este año 5785 entrará en el mundo una nueva energía positiva que transformará la trayectoria de hacia dónde hemos estado yendo durante el último año a un año de tranquilidad, salud, paz mental y del alma, esperando la redención final y completa para el pueblo judío y todo el mundo, que es inminente. El venerable líder judío de nuestro siglo, el Rebe de Lubavitch, ya ha anunciado nuestra ansiada redención histórica y, basándome en el registro de que todas sus visiones y profecías se han cumplido, estoy seguro de que también se cumplirá para que sea sellado como el mejor año de todos, ya que el 5785 trae paz, tranquilidad, felicidad, salud y riqueza. Que todos seamos inscritos y sellados para un año dulce.