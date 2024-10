La guerra de Israel es sobre religión y se dirige hacia Occidente - opinión

El 8 de noviembre de 2023, un mes y un día después de la masacre del 7 de octubre, el popular diario austríaco Der Standard informó que el gobierno austríaco declaró que Hamas es equivalente a los nazis.

Sin esperar al resto de Europa, Austria modificó su ley para establecer que publicar contenido de Hamas ahora es lo mismo que publicar contenido nazi. Esta medida se tomó para enfrentar el creciente antisemitismo en el país. Esto significa que cualquiera que publique contenido de Hamas o muestre símbolos de Hamas en Austria está cometiendo un crimen, castigable con severas sanciones, incluyendo, pero no limitado a, una multa de € 20,000 y la pérdida de empleo en el sector público.

Los ciudadanos de Europa y Estados Unidos deberían estar agradecidos con el Estado de Israel por luchar su batalla contra el islam radical, un movimiento que busca matar tanto a cristianos como a judíos. Israel sirve como el muro de hierro que los protege. Si este muro, Dios no lo quiera, cae, el camino de las organizaciones terroristas islamistas radicales estará claro.

Cuando los terroristas de Hamas convierten mezquitas en cuarteles generales, jardines de infancia en túneles de asesinato, escuelas en almacenes de municiones y hospitales en fábricas de bombas, colocan a civiles, incluidos niños, como escudos humanos para sus operaciones viles. Israel, un estado democrático, se ve obligado a atacar estos lugares para proteger la vida. Según el derecho internacional, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) tienen permitido hacerlo porque están apuntando a lugares de terroristas. Según el derecho internacional, según lo establecido en los Convenios de Ginebra, la presencia de civiles no puede utilizarse para hacer que puntos o áreas sean inmunes a las operaciones militares.

Palestinos en el paso fronterizo de Erez después de que Hamás invadiera el sur de Israel el 7 de octubre de 2024 (credit: ATIA MOHAMMED/FLASH90)

La ley permite atacar lugares que también funcionan como centros de actividad militar, ya que su destrucción proporciona una clara ventaja militar.

Israel llora por cada residente de Gaza asesinado, incluso aunque muchos celebraran la masacre del 7 de octubre repartiendo baklava y vitoreando desde los tejados. Los terroristas que cometieron esas atrocidades —asesinando, violando y profanando los cuerpos de los rehenes— son subhumanos.

Sin embargo, las FDI siguen siendo el ejército más moral del mundo, tomando medidas extraordinarias para evitar dañar a civiles, a menudo a costa de la vida de sus propios soldados. En cambio, Hamas tiene como objetivo matar civiles porque sirve a su campaña de relaciones públicas. Posteriormente, distribuyeron cifras de víctimas infladas y falsificadas y escenificaron fotos.

El islam está conquistando silenciosamente Occidente. Al caminar por el centro de Londres o la Plaza Dam de Ámsterdam, verás a la mayoría de las mujeres con prendas negras, con solo sus ojos visibles a través de hendiduras en sus velos. Caminando delante de ellas hay hombres barbudos con caras visibles. Esta escena se repite en París, Bruselas, Oslo, Estocolmo y en muchos campus universitarios estadounidenses.

No estoy generalizando. Muchos inmigrantes musulmanes son ciudadanos honorables que viven pacíficamente sin buscar convertir a sus anfitriones europeos. Sin embargo, otros representan al islam fundamentalista y terrorista y buscan convertir a europeos inocentes. Desde el 7 de octubre, Europa ha sido testigo de manifestaciones lideradas por inmigrantes islámicos donde se quemaron banderas israelíes y se hicieron llamados a la destrucción del estado judío.

La mayoría de las personas, incluida la policía, se quedan en silencio.

La mayoría de las personas, incluida la policía, se quedan en silencio.

Los europeos deben despertar a la realidad que está teniendo lugar en su propio patio trasero. El islam radical ya está profundamente arraigado en muchos de sus países, esperando el momento adecuado para golpear. Los políticos dudan en actuar porque necesitan votos musulmanes para ganar elecciones. Un ejemplo claro de esto ocurrió el pasado julio en el Reino Unido, cuando el líder laborista Keir Starmer, durante mucho tiempo considerado sionista y partidario de Israel debido a su esposa judía, fue elegido primer ministro. Poco después, emitió declaraciones problemáticas sobre un embargo de armas a Israel.

Impuso restricciones a los israelíes que ingresaban al Reino Unido, probablemente debido a consideraciones electorales y la creciente influencia de los votantes musulmanes. De manera similar, el presidente francés Emmanuel Macron ha exigido un embargo de armas a Israel.

Manifestantes a favor de Palestina se concentran frente al Ayuntamiento después de que éste aprobara una resolución simbólica pidiendo un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás el 31 de enero de 2024, en Chicago. (credit: SCOTT OLSON/GETTY IMAGES/TNS)

En lugar de unirse para apoyar a Israel, la única democracia en Oriente Medio, rodeada por el mar por un lado y naciones islamistas por el otro, las naciones occidentales han respaldado el nombramiento de figuras antisemitas en posiciones internacionales clave.

El Secretario General de la ONU y el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en La Haya, Karim Khan, son dos de esas personas. Khan, un musulmán, debería ser conocido por su nombre completo: Karim Asad Ahmad Khan.

Los europeos que se unen a manifestaciones anti-Israel y acusan de genocidio están, como mínimo, confundidos. Para ellos, esto es una tendencia pasajera, y odiar a Israel está de moda hoy en día. Mañana, será otra cosa. Pero ¿qué harían si estuvieran en nuestro lugar? ¿Qué pasaría si, Dios no lo quiera, 3,000 argentinos armados invadieran Southampton, matando a 1,200 ciudadanos en sus hogares y en una fiesta, secuestrando a 250 personas para llevarlas a túneles de matanza, violando mujeres frente a sus familias y asesinando niños frente a los ojos de sus padres? ¿Exigirían a su gobierno, como el que fue a la guerra por las lejanas Islas Malvinas, que se rindiera? ¿Cómo se sentirían si el mundo entonces los culpabilizara mientras llama a los terroristas las víctimas?

Esto es lo que sucedió en Israel el 7 de octubre. Solo entre tú y yo, los ciudadanos occidentales (no todos) inocentemente están ayudando en las campañas de propaganda de los terroristas respaldados por Irán, el gran Satán, a través de islamistas que viven entre ellos y que se están apoderando sigilosamente de las calles de sus ciudades.

Es hora de despertar. Algunos de los manifestantes que apoyan a Hamas y a "Palestina" son potenciales terroristas. A pesar de la existencia de 57 naciones con mayoría musulmana, 22 de las cuales son árabes, muchos inmigrantes islámicos han optado por establecerse en países occidentales en lugar de aquellos que reflejan sus costumbres y creencias. Mientras tanto, Israel, el único estado judío, no tiene interés en Gaza o Líbano. Comparte una frontera con ellos pero no ocupa su territorio. En cuanto a Irán, que no tiene disputa territorial directa con Israel, ha declarado la destrucción del estado judío como su objetivo principal.

Lo frustrante es la completa ausencia de una eficaz estrategia de relaciones públicas por parte de Israel. He escrito antes que para ganar una guerra, se necesita un ejército fuerte, y Israel lo tiene. Sería mejor tener un liderazgo sabio y valiente enfocado únicamente en la seguridad y economía de la nación. Lamentablemente, no contamos con un líder así hoy en día. Por último, sería mejor tener una estrategia de relaciones públicas inteligente y agresiva a nivel mundial, especialmente en Occidente. Desafortunadamente, Israel ha fallado en esta área. Como resultado, muchos en Occidente solo son expuestos a imágenes de mujeres y niños palestinos muertos, las cuales son difundidas por una bien aceitada máquina de propaganda diseñada para avivar el odio contra el estado judío.

Esta no es una guerra por territorio. Es una guerra religiosa alimentada por el islam radical respaldado por Irán, que busca destruir Israel "del río al mar" y matar tanto a judíos como a cristianos. Las semillas de esta destrucción deben ser arrancadas de raíz. Hoy, los ciudadanos occidentales, especialmente en Europa y partes de los Estados Unidos, están confundidos e influenciados por las acciones agresivas de los inmigrantes islámicos. Mañana, esos mismos inmigrantes se volverán en su contra. Nadie les pedirá que muestren contención o proporcionalidad. Israel está luchando por su vida, y nunca se dará por vencido. El Estado de Israel no tiene otra opción. La Nación de Israel vive y vivirá para siempre.

El autor es un consultor de comunicaciones estratégicas en Pe'er Levin Communications.