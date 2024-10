UNIFIL: la ineficacia que pone en peligro la paz en Líbano

"La fuerza ha fallado repetidamente en su misión y ha malgastado su credibilidad" - ese es el veredicto intransigente sobre UNIFIL en el documento del Instituto de Política de Oriente Próximo de Washington del 24 de agosto de 2024.

La suprema ironía de la situación radica en el propio título del organismo - la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano. Nunca una organización fue menos provisional que UNIFIL.

Hoy, 46 años después de ser establecida por el Consejo de Seguridad de la ONU, sigue en vigor. Originalmente una misión de mantenimiento de la paz de 4.500 efectivos, ahora comprende unos 10.000 soldados procedentes de 50 países. Y, ironía tras ironía, lo único que la fuerza provisional no ha logrado hacer a lo largo de sus 46 años es mantener la paz.

Un vistazo al mapa de Líbano muestra al río Litani corriendo de norte a sur por el país, y luego tomando una brusca curva hacia la derecha hacia el Mediterráneo.

El territorio situado entre el río y la frontera entre Líbano e Israel en su sur, con una anchura variable entre seis y 28 km, es donde se encuentran ubicadas las numerosas bases de la UNIFIL. Vehículos de las fuerzas de paz de la ONU (FPNUL) aparcados en Marjayoun, cerca de la frontera con Israel, en el sur del Líbano, el 9 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/Karamallah Daher/File Photo)

Expulsada de Jordania en 1970, la OLP bajo Yasser Arafat se asentó en Líbano. Tomó el control de la región sur, la convirtió en una zona militarizada y la utilizó como base para atacar a Israel.

El 11 de marzo de 1978, un grupo de la OLP desembarcó por mar cerca de Tel Aviv y secuestró un autobús en la Autopista Costera. Luego iniciaron un tiroteo, matando a 38 civiles israelíes, incluidos 13 niños, y dejando heridos a más de 70 personas. Tres días después, Israel invadió Líbano en un intento de expulsar a la OLP más allá del río Litani y lejos de su frontera norte.

En respuesta, el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) pidió a Israel que se retirara y estableció la UNIFIL. Su mandato era confirmar la retirada de Israel, restaurar la paz y la seguridad, y ayudar al gobierno de Líbano a recuperar la autoridad efectiva en el sur, una aspiración bastante difícil, ya que en ese momento Líbano estaba inmerso en una larga guerra civil, una lucha de poder entre musulmanes chiítas y sunitas, cristianos y palestinos.

Tras la llegada de la UNIFIL, Israel se retiró de la mayor parte del territorio que había ocupado. Dejó a sus aliados de milicias cristianas, el Ejército del Sur del Líbano (SLA), en control de una franja de territorio al sur del río Litani, donde establecieron una "zona de seguridad". Mantuvieron esta situación hasta la completa retirada de Israel de Líbano en 2000.

UNIFIL 'incapaz de ejercer control alguno'

A pesar de la presencia de la UNIFIL, que parecía incapaz de ejercer algún tipo de control, la OLP rápidamente se reestableció al sur del Litani y continuó lanzando ataques transfronterizos y disparos de cohetes hacia el norte de Israel.

En respuesta, Israel llevó a cabo ataques aéreos y bombardeos de artillería contra posiciones palestinas.

En respuesta, Israel llevó a cabo ataques aéreos y bombardeos de artillería contra posiciones palestinas.

Luego, el 3 de junio de 1982, en el centro de Londres, un grupo terrorista palestino intentó asesinar al embajador israelí en el Reino Unido, Shlomo Argov.

Resultó gravemente herido y estuvo en coma durante tres meses. El incidente fue suficiente para desencadenar una operación militar a gran escala contra la OLP, llevada a cabo en coordinación con milicias cristianas libanesas.

Las tropas israelíes cruzaron la frontera libanesa, avanzaron por el país y pronto llegaron a Beirut. Capturaron la sede de la OLP allí y ordenaron a la OLP salir del país.

La salida de la OLP, desafortunadamente, no significó que UNIFIL pudiera ser desmantelado. Ese mismo año, Hezbolá fue fundado con el apoyo activo de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Su principal objetivo declarado era expulsar a Israel y a todas las demás entidades extranjeras del suelo libanés. Lanzó su primer ataque contra las FDI en noviembre de 1982.

El mandato de UNIFIL no incluía directamente enfrentarse con milicias no estatales, un factor que sin duda ha contribuido a la ineficacia de UNIFIL a lo largo de los años.

Por otro lado, Hezbolá, si bien nunca ha interactuado formalmente con UNIFIL, ha obstaculizado o interferido consistentemente con sus actividades. Desde 2020, Hezbolá ha estado estableciendo y fortaleciendo su presencia militar en el corazón de la zona de operaciones de UNIFIL.

Peor aún, en junio de 2007, una bomba en un coche mató a seis miembros de UNIFIL y dejó heridos a otros dos. En diciembre de 2022, cinco militantes vinculados a Hezbolá fueron acusados de conspiración y asesinato en un ataque armado que mató a un casco azul de UNIFIL irlandés e hirió a otros tres.

El 12 de julio de 2006, operativos de Hezbolá emboscaron a una patrulla de las FDI a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, matando a ocho soldados y secuestrando a otros dos.

Israel respondió con ataques aéreos de precisión contra activos de Hezbolá, lo que provocó el lanzamiento en el siguiente mes de alrededor de 4,000 cohetes Katyusha dirigidos a ciudades del norte de Israel.

Aprobada en agosto de 2006, la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU puso fin a las hostilidades, amplió la UNIFIL, exigió que Líbano afirmara su soberanía en el sur, prohibió el rearme de grupos terroristas y requirió la "liberación incondicional" de los soldados secuestrados, cuyos cuerpos Hezbolá solo devolvió como parte de un intercambio de prisioneros con Israel en 2008.

UNIFIL fue incapaz o no estuvo dispuesta a ejercer sus poderes ampliados.

Como resultado, su presencia en números cada vez mayores no ha logrado evitar que Hezbolá tome el control de todo el sur de Líbano y permita que se convierta en el actor no estatal más armado del mundo, con gran parte de su arsenal concentrado en el área de operaciones de la UNIFIL.

El mandato de la UNIFIL debe renovarse anualmente. Durante una visita a Israel a finales de noviembre de 2023, el Ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, pidió una "reevaluación exhaustiva" de la misión de la UNIFIL, citando los ataques transfronterizos de Hezbolá a Israel como una indicación de que la misión de mantenimiento de la paz no estaba funcionando como se pretendía.

"Las 'reglas de combate necesitan cambiar', dijo. Sin embargo, en agosto se renovó nuevamente el mandato de UNIFIL sin cambios significativos más allá de un renovado énfasis en la necesidad de coordinación entre UNIFIL y el gobierno libanés.

Una vez más, Hezbolá, la verdadera fuerza maligna en Líbano, no apareció en la resolución.

Hay alrededor de 10,000 tropas de UNIFIL desplegadas en el sur de Líbano.

Han hecho virtualmente nada para controlar el persistente bombardeo a Israel durante el último año o para cumplir su misión de restaurar el gobierno libanés al sur del Litani.

Desde que Hamas atacó a Israel desde Gaza el 7 de octubre de 2023, Hezbolá ha mantenido un persistente bombardeo del norte de Israel y hasta 80,000 personas han tenido que evacuar sus hogares.

Por lo tanto, no debería haber habido mucha sorpresa en la sede de UNIFIL cuando, el 30 de septiembre, las FDI notificaron al comandante de la fuerza su intención de realizar incursiones terrestres limitadas en Líbano.

Jean-Pierre Lacroix, el subsecretario general de la ONU para operaciones de paz, dijo a los periodistas que UNIFIL permanecerá en sus posiciones en el sur de Líbano a pesar de la solicitud de Israel de que desaloje algunas áreas antes de lanzar su operación terrestre contra Hezbolá."

Al quedarse en su lugar, UNIFIL está exponiendo a sus tropas a posibles muertes o lesiones colaterales; de hecho, dos pacificadores resultaron heridos cuando el fuego de las FDI dañó un puesto de observación de UNIFIL el 9 de octubre.

Habiendo fallado notablemente a lo largo de décadas en cumplir su misión de mantenimiento de la paz, UNIFIL ahora tiene unidades dispersas en un campo de batalla y se ha convertido en un pasivo.

Como dijo el Primer Ministro Benjamin Netanyahu al pueblo libanés en su discurso televisado el 8 de octubre, un futuro pacífico para Líbano depende de liberarse de la carga de Hezbolá. La actual operación de Israel para superar a Hezbolá debe tener éxito.

El escritor es el corresponsal de Medio Oriente para Eurasia Review.