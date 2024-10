Surge un nuevo frente con la creciente amenaza de Irán para Israel y Jordania

A medida que la campaña militar de Israel contra los representantes de la República Islámica de Irán tiene éxito, y el alcance del posible ataque de la República Islámica de Irán contra Israel en el Sur y el Norte se estrecha, crece la probabilidad de que este último active frentes adicionales que aún no se han agotado.

Ya he escrito anteriormente sobre la amenaza que se cierne desde el este, pero ahora ya no solo se cierne. Está aquí. Estamos, casi sin darnos cuenta, en medio de otra campaña, solo que esta aún no está haciendo titulares en los medios de comunicación.

Desde una observación amplia de los intereses de la República Islámica, es evidente la intención de expandirse lo más posible. Primero, pretende tomar el control del Medio Oriente, luego de los países del Golfo y, finalmente, del mundo entero. A pesar de que suene más que un poco como ciencia ficción, esta es realmente la aspiración del régimen islámico extremista chiíta en Irán.

El modus operandi de Irán es derrocar regímenes y países desde adentro para luego tomar el control de ellos, en medio del caos y la falta de estabilidad. Esto es lo que se hizo en Iraq, tras la retirada de los estadounidenses del país y también de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra la organización terrorista suní ISIS. Hoy en día, Iraq ya no es un país independiente, sino una extensión de Irán, que ha expandido significativamente su territorio.

Así es como la República Islámica de Irán también se comportó en Líbano, a través de la organización terrorista designada Hezbollah, y en Siria, a través de sus milicias chiítas. Así es como operó y sigue haciéndolo en Yemen, a través de los hutíes, y así es como opera a través de células durmientes en toda Europa y Occidente.

Los carteles muestran a los dirigentes de Hezbolá, Siria e Irán cerca de la frontera sirio-libanesa. Cómo ignorar que Rusia permite ataques contra objetivos de Irán y sus apoderados en Siria? (credit: AZIZ TAHER/REUTERS)

Jordania e Israel interrumpen la expansión iraní

Lo que impide la continuidad territorial del régimen iraní en la región es el Reino Hachemita de Jordania y el Estado de Israel. El régimen jordano relativamente débil, cuya seguridad nacional es mantenida por Estados Unidos y en más de una forma también por Israel, ha tenido dificultades en los últimos años para evitar que el régimen del Ayatolá intente erosionar su fuerza desde adentro. Este es un punto que no está en el centro de atención del mundo y/o del público en Israel.

El régimen actual de Irán ha comenzado a justificar su infiltración en Jordania hace varios años, al tener que enviar emisarios para mantener las tumbas de los chiítas justos en el reino, algunas de las cuales, bastante coincidentemente por supuesto, están cerca de la frontera entre Israel y Jordania. Al mismo tiempo, el régimen iraní trabaja día y noche para fortalecer a Hamás entre la mayoría palestina en el reino.

La República Islámica también ha hecho y continúa haciendo uso cínico del territorio de Jordania como país de tránsito para contrabandear armas a la región de Judea y Samaria para armar a Hamás, así como para contrabandear armas y drogas a Hezbollah en Líbano. Otro país inesperado en América Latina se une a esta industria lucrativa: Venezuela, que apoya la industria de drogas y la ve como una fuente importante de ingresos.

Todo esto ha estado sucediendo durante años, mientras entre Israel y Jordania hay una frontera significativa de más de 300 km, sin ningún obstáculo sustancial entre los dos países en la mayor parte de esos kilómetros, y con un obstáculo ridículo a lo largo de una parte muy pequeña de la frontera.

La escasa presencia militar a lo largo de la frontera es la del ejército jordano, el cual es financiado y equipado en su mayor parte por los estadounidenses, y depende de Estados Unidos para su existencia misma, pero es en gran medida alimentado por un sistema educativo que no difiere del utilizado en Judea y Samaria, es decir, lleno de incitación contra Israel, Estados Unidos y Occidente.

De hecho, hasta ahora, cada ciertos años, un soldado jordano perpetraba un ataque contra israelíes, antes de que las cosas fueran barridas bajo la alfombra para no perturbar la delicada naturaleza del acuerdo de paz israelí-jordano firmado en 1994.

Tal vez también sea importante resaltar lo que ha estado ocurriendo en Jerusalén durante los últimos años durante el mes de Ramadán. Hamás, un movimiento suní extremista conocido por ser financiado y apoyado por el régimen de los ayatolás en Irán, clamó contra el "cruel régimen sionista que está atacando la sagrada Mezquita de al-Aqsa".

Esta protesta fue hábilmente orquestada por la República Islámica, como un intento de "robar" la custodia de la Mezquita de al-Aqsa a sus guardianes tradicionales: la dinastía hachemita en Jordania.

Esto se debe al hecho de que al-Aqsa y su simbolismo son suficientes para provocar una gran indignación entre los musulmanes de todo el mundo.

¿Qué hicieron los jordanos en respuesta? ¿Intentaron señalar al régimen iraní que estaban excediendo sus límites? ¿Intentaron remodelar la opinión pública en Jordania cambiando el sistema educativo para ser menos incitante y celoso y más pragmático, para que el público fuera menos susceptible a los intentos iraníes de fomentar el extremismo o el apoyo a movimientos como Hamas?

No. El régimen jordano gritó más fuerte y con insultos más duros contra Israel que Hamas, con la esperanza de complacer a las masas enojadas en casa y demostrar que son los auténticos guardianes de la mezquita.

Solo en el último año, después de los eventos del 7 de octubre, cuando el régimen iraní utilizó el espacio aéreo jordano en beneficio del primer ataque con misiles contra Israel, el rey de Jordania se plantó y criticó públicamente a Irán por primera vez.

Aquí también se transmitió un mensaje a los iraníes sobre su intento de provocar un golpe de estado en Jordania, a través de la agitación de los palestinos y el estímulo de Hamas en el reino, en su lucha contra la monarquía y el régimen existente.

Mientras tanto, la frontera sigue siendo larga y fácilmente transitada. La atención del mundo se dirige a la Franja de Gaza y al Líbano, mientras que el escenario oriental queda en gran medida desatendido.

El escritor es miembro del Instituto Misgav para la Seguridad Nacional y la Estrategia Sionista, exmiembro del Knesset y exembajador adjunto en Egipto.