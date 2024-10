Apoyar a los palestinos se convirtió en una normalización del terrorismo - opinión

La civilización occidental se caracteriza por sus valores. Las democracias actuales, tal como se consagran en los documentos fundacionales de América, defienden la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La justicia se promete a todas las personas, y la igualdad es el estándar que todas las personas pueden esperar de su gobierno y sociedad.

Los valores occidentales aborrecen el terrorismo, la violación y los secuestros. Occidente se opone a la violencia para lograr objetivos políticos. Se opone al odio, al racismo y al antisemitismo. Defiende el liberalismo y la libertad. Los países civilizados apoyan a otras democracias.

El apoyo internacional a la soberanía palestina se remonta hasta el Plan de Partición de las Naciones Unidas de 1947. Fue una causa que líderes mundiales y presidentes estadounidenses de ambos partidos políticos abogaron. Los presidentes Clinton, Bush, Obama y Trump apoyaron todos una solución de dos estados para poner fin al conflicto israelí-palestino.

Los primeros ministros de Israel, desde Ehud Barak hasta Ehud Olmert, abogaron todos por una solución de dos estados que crearía un estado palestino independiente en tierras históricamente judías. Estos líderes y defensores han anhelado que los palestinos experimenten la libertad que otros disfrutan en todo el mundo.

La comunidad internacional siempre ha marcado una clara línea entre abogar por un estado palestino y apoyar el terrorismo palestino. En su famoso discurso en el Rose Garden abogando por dicho estado, el ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo:

Palestinos celebran protestas tras el asesinato de Hassan Nasrallah, en la ciudad cisjordana de Ramala, 28 de septiembre de 2024. (credit: FLASH90)

Los palestinos nunca rechazaron el terrorismo

"Mi visión es de dos estados, viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad. Simplemente no hay forma de lograr esa paz hasta que todas las partes luchen contra el terrorismo. Sin embargo, en este momento crítico, si todas las partes rompen con el pasado y se embarcan en un nuevo camino, podemos superar la oscuridad con la luz de la esperanza. La paz requiere un liderazgo palestino nuevo y diferente, para que un estado palestino pueda nacer.

"Pido al pueblo palestino que elija nuevos líderes, líderes que no estén comprometidos con el terror", dijo el presidente. "Les pido que construyan una democracia en práctica, basada en la tolerancia y la libertad. Si el pueblo palestino persigue activamente estos objetivos, América y el mundo apoyarán activamente sus esfuerzos. Si el pueblo palestino cumple con estos objetivos, podrán llegar a un acuerdo con Israel, Egipto y Jordania sobre la seguridad y otros arreglos para la independencia". Bush basó su apoyo a un estado palestino en el rechazo palestino al terrorismo.

Pero los palestinos nunca rechazaron el terrorismo, y por lo tanto, nunca lograron un estado. La Autoridad Palestina, un órgano de gobierno creado con el apoyo mundial cuando se comprometió a oponerse y detener activamente el terrorismo de su pueblo, ha fracasado miserablemente y en cambio ha apoyado y incentivado activamente el terrorismo palestino. Su terrible programa de "pago por matar" enmascara cínicamente los estipendios para terroristas palestinos como pagos de asistencia social. Aún no ha condenado los ataques terroristas del 7 de octubre, y muchos de sus principales funcionarios los elogiaron públicamente. La AP se ha convertido en otra pieza de la infraestructura terrorista de Oriente Medio.

La línea que separaba el apoyo a la creación de un estado palestino del apoyo al terrorismo palestino se ha vuelto tan borrosa que es casi imposible percibirla. En declaraciones de líderes mundiales, en manifestaciones en todo el mundo y por activistas palestinos, el apoyo a un estado palestino se ha vuelto sinónimo de apoyo al terrorismo palestino. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Si bien la mayoría de los partidarios de Palestina en el mundo occidental no dirán directamente que apoyan el terrorismo palestino o los ataques del 7 de octubre, utilizan palabras que efectivamente significan lo mismo para los oídos palestinos. En manifestaciones en todo el mundo, se ondean orgullosamente banderas de Hezbollah y Hamas, y en las calles de ciudades occidentales se escuchan regularmente cánticos de muerte a los judíos y de apoyo a la resistencia por cualquier medio.

Estos mensajes transmiten la intención de los manifestantes de acabar con el Estado de Israel a través del asesinato violento de millones de judíos. No fue sorprendente ver a los palestinos y sus seguidores comenzar a mostrar esvásticas nazis en manifestaciones en la ciudad de Nueva York, y hasta en negocios propiedad de palestinos en Florida.

En un apoyo igualmente insidioso al terrorismo disfrazado como apoyo a los palestinos, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez lloró en el piso de la Cámara mientras ella y sus colegas votaban en contra y no apoyaban la financiación estadounidense para el sistema Cúpula de Hierro. Un sistema puramente defensivo, la única destrucción que la Cúpula de Hierro causa es a los cohetes palestinos disparados hacia las comunidades civiles israelíes.

Al votar en contra de un sistema que defiende a los israelíes inocentes de los terroristas palestinos que intentan matarlos, Ocasio-Cortez y su "Escuadrón" estaban demostrando efectivamente su apoyo a los terroristas palestinos que intentan asesinar a judíos inocentes con fuego de cohetes. Mientras que gritar "¡Muerte a Israel! ¡Muerte a los judíos!" habría hecho más obvias las intenciones de la congresista, su voto y lágrimas fueron suficientes para entender su posición de apoyo al terrorismo.

¿Cuándo ocurrió el cambio?

¿Cuándo el apoyo a la creación de un estado palestino se convirtió en un frente para abogar por el terrorismo y actos genocidas contra los judíos? ¿Cuándo las ciudades occidentales permitieron que sus calles se convirtieran en centros de antisemitismo y manifestaciones a favor del terrorismo palestino? ¿Cómo es que el secuestro y la violación no se han convertido en algo tan aborrecible que cualquiera que lo defienda sea repudiado, en lugar de permitírsele marchar por las calles de la ciudad pidiendo más de ello?

Está claro que los palestinos y sus defensores apoyan los ataques del 7 de octubre. El mundo observó en los campus universitarios y en las principales ciudades cómo la gente celebraba la masacre de Simchat Torah y pedía más. Hace un año, el mundo observó horrorizado cómo palestinos no asociados con organizaciones terroristas participaron en los ataques contra mujeres y niños israelíes, tomaron rehenes israelíes y vitorearon mientras los israelíes muertos eran conducidos por las calles y escupían sobre sus cadáveres.

El movimiento nacional palestino se transformó de uno que abogaba por la creación de un estado palestino a la violencia contra Israel el 7 de octubre. Muchos argumentarán que siempre fue un movimiento violento: dos intifadas, decenas de miles de ataques terroristas contra israelíes y cincuenta mil cohetes respaldarían ese argumento. Siempre hubo palestinos radicalizados que eran terroristas, pero los simpatizantes occidentales nunca justificaron ni apoyaron el terrorismo palestino. Hoy eso ha cambiado.

El mundo necesita rechazar la violencia palestina. Myriam Charabaty, una analista política árabe, afirmó que "La justicia nos exige apoyar a la Resistencia. La Resistencia nació del pueblo y sigue siendo una opción popular entre todos los pueblos oprimidos de esta región. Nuestro deber moral es enfrentar al enemigo por todos los medios disponibles, no solo con palabras y cánticos." Todos deben reconocer que su afirmación y otras como ella deben ser rechazadas en lugar de ser publicadas.

El movimiento por el estado palestino ha pasado de abogar por un estado palestino a normalizar a Hamás y su terrorismo.

Cuando civiles palestinos participan en actos de terrorismo y son defendidos y protegidos como víctimas inocentes; cuando periodistas de Al-Jazeera mantienen rehenes y su muerte es criticada como un ataque a la prensa libre; y cuando palestinos cometen violaciones y la respuesta es llamar a las víctimas mentirosas, debemos reconocer que la sociedad palestina radicalizada y su violencia se han convertido en el problema en el conflicto israelí-palestino.

La escritora es una capellana de hospicio interreligiosa certificada en Jerusalén y la alcaldesa de Mitzpe Yeriho, donde vive con su esposo y seis hijos.