¿Israel asesinará al líder supremo de Irán, Khamenei? - opinión

La imagen de los objetivos de asesinato israelí recientemente mostrada en el Canal 14 de Israel y recogida por la BBC presentaba varias figuras supuestamente buscadas por Israel, pero no incluía al líder supremo de la República Islámica de Irán, Ali Khamenei.

Entre los listados estaban el clérigo chiíta iraquí Ali Al Sistani, el líder de Hamas Yahya Sinwar (asesinado la semana pasada por las FDI), el subsecretario general de Hezbolá Naim Qassem, el líder hutí yemení Abdul-Malik Al Houthi y el comandante de la Fuerza Quds Esmail Qaani.

Sin embargo, los recientes ataques y violaciones de inteligencia dirigidos a las instituciones de seguridad iraníes y a sus asociados, especialmente a Hezbolá en Líbano, hacen altamente plausible el escenario de asesinar a Khamenei.

Esta posibilidad está obligando a las agencias de seguridad iraníes a ejercer extrema cautela. La situación es especialmente crítica dada la ruptura de las reglas de compromiso tácitamente acordadas y los límites de conflicto entre Irán e Israel.

Varios factores sitúan a Jamenei dentro del alcance de posibles objetivos israelíes, incluso si su nombre estaba ausente de la "lista de asesinatos" publicada.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, gesticula antes de votar durante las elecciones parlamentarias en Teherán, Irán, 1 de marzo de 2024. (credit: Majid Asgaripour/WANA/via Reuters)

De hecho, esta omisión misma podría considerarse un indicador de desvío y engaño intencional. Tales tácticas son altamente probables en estas circunstancias.

Una lista que incluía a Sistani

Primero, la lista no se limitaba a líderes militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC) y a los representantes iraníes. También incluía a Sistani, una autoridad religiosa chiíta de renombre.

Esto es notable porque Sistani no tiene el mismo peso que Jamenei en la gestión del conflicto con Israel.

También carece de autoridad para dirigir a los representantes alineados con Irán para participar en el llamado "eje de resistencia". Aunque las visiones políticas e ideológicas de Sistani son similares a las de Jamenei, carece de autoridad sobre las organizaciones chiítas militantes de Irak. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Estos grupos reciben órdenes directamente del IRGC. Se puede decir que la relación de Sistani con estos grupos se limita al aspecto espiritual, particularmente en términos de unidad chiíta desde Irán hasta Líbano y más allá.

Las declaraciones de Sistani sobre el conflicto en curso entre Hezbollah e Israel en Líbano siguen la línea política iraní; sin embargo, se enfocan en brindar ayuda y enfatizar la necesidad de ayudar a los libaneses a enfrentar esta crisis.

También emitió una declaración cargada de emoción lamentando a Hassan Nasrallah, describiéndolo como el "gran mártir". Sus hijos llevaron a cabo un periodo de luto de tres días por Nasrallah en Najaf y Karbala, las dos ciudades más sagradas en Iraq para los chiítas.

Sistani respalda firmemente las operaciones de "apoyo" realizadas por los grupos respaldados por Irán contra Israel, lo que contribuye en gran medida a la alineación de organizaciones chiítas pro-iraníes y su ejecución de ataques con misiles contra Israel.

Aquí podemos señalar el papel de Sistani en movilizar el poder chiíta iraquí durante la confrontación con ISIS al emitir su famosa fatwa de la Yihad de la Suficiencia en 2016 y unir a todas las facciones bajo la bandera de lo que se conoce como las Fuerzas de Movilización Popular Chiíes de Irak.

Sin embargo, Sistani no parece estar directamente involucrado en la relación conflictiva entre Irán e Israel. Este conflicto implica dimensiones que van más allá de cuestiones religiosas e incluyen luchas por la hegemonía e influencia estratégica en medio del creciente enfrentamiento entre el proyecto expansionista iraní y el deseo de Israel de asegurar su seguridad y estabilidad.

Con Sistani capaz de movilizar a la mayoría, aunque no a todos, del frente chiíta iraquí, tiene sentido que Israel pueda estar considerando agregar al propio Khamenei a la lista de asesinatos.

Los costos políticos y de seguridad implicarían solo pequeñas diferencias en ambos casos. Ambos son importantes líderes chiítas, y la ira chiíta esperada en caso de asesinar a cualquiera de los dos sería comparable.

Podría ser incluso mayor en el caso de Sistani, dado el factor de lucha de poder dentro del círculo cercano al líder supremo iraní.

Khamenei entra en el círculo de objetivos potenciales de Israel

EN SEGUNDO LUGAR, el clima geopolítico actual, que Israel considera único, empuja a Khamenei al círculo de objetivos potenciales de Israel.

Esto es cierto en términos de las sucesivas victorias que Israel está logrando al debilitar el poder de Irán y sus aliados regionales; también es aplicable al actual apoyo internacional y regional a las operaciones militares israelíes para neutralizar la amenaza iraní.

Es evidente que la sucesión y escalada de operaciones de asesinato israelíes contra líderes prominentes iraníes o leales a Irán no ha resultado en ningún costo significativo para Israel; la reacción de la República Islámica no ha superado las amenazas verbales y el lanzamiento de misiles anticuados, que fueron interceptados por Israel y sus aliados, para satisfacer las necesidades psicológicas del público proiraní.

Estas consecuencias mínimas alentarán a Israel a apuntar a los principales líderes de Irán, incluido el propio Khamenei.

Resulta que las sucesivas y crecientes operaciones de asesinato de líderes prominentes iraníes o proiraníes por parte de Israel no han dado lugar, hasta ahora, a un costo que obligaría al establecimiento de seguridad israelí a cesar estas audaces operaciones, incluso si alcanzan la cabeza del régimen iraní.

¿Cuáles son las evaluaciones estratégicas?

TERCERO, hay evaluaciones estratégicas que ven el escenario de apuntar a Khamenei como potencialmente el menos costoso y más impactante.

Este escenario tendría implicaciones para perturbar los cálculos de los líderes del régimen iraní y provocar conflictos dentro del estrecho círculo de poder. También podría crear las condiciones para desencadenar una agitación popular entre aquellos que ya están preparados para desafiar al régimen.

Esto está siendo alimentado por las condiciones económicas y de seguridad deterioradas y la preocupación del país por las confrontaciones y conflictos externos en curso.

El escenario del asesinato de Jamenei se ha convertido en una genuina preocupación iraní. Ya no es descartado por el aparato de seguridad allí, especialmente después de la serie de ataques selectivos de Israel contra Nasrallah, y según se informa, contra el líder de Hamás, Ismail Haniyeh. Las dudas y preguntas sin respuesta en torno a la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi, cuando su helicóptero se estrelló en mayo, también han contribuido a esta preocupación.

Esto explica informes que confirman la prisa por trasladar al Líder Supremo de la República Islámica a un lugar seguro después de recibir noticias del asesinato de Nasrallah.

La profundidad de la penetración de inteligencia israelí en las agencias de seguridad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y sus representantes ha quedado patente. Esto hace que la posibilidad de llegar a la cabeza de la jerarquía del poder iraní sea una preocupación real para muchos, especialmente para los líderes del IRGC.

El factor decisivo en todo lo anterior radica en la evaluación por parte de los tomadores de decisiones israelíes del análisis costo-beneficio que se está llevando a cabo durante este período, el cual tiene como objetivo maximizar las ganancias estratégicas de Israel en medio de la escena regional turbulenta.

En mi opinión, la idea de asesinar al líder supremo puede retroceder ligeramente a favor de objetivos más vitales. Estos podrían incluir las instalaciones del programa nuclear y de misiles de Irán.

Esto depende de la capacidad operativa de Israel para llevar a cabo un ataque efectivo contra estas instalaciones sin correr el riesgo de enfrentar un segundo ataque. También depende de la capacidad del IRGC para retaliar ante un eventual ataque israelí. En este caso, el escenario parece estar abierto a todas las posibilidades, incluyendo la guerra a gran escala.

Someter las capacidades nucleares y de misiles de Irán a un ataque fallido o de impacto limitado podría compelir al IRGC a utilizar todas las capacidades ofensivas disponibles contra Israel. Podrían hacerlo sin restricciones ni cálculos políticos.

El escritor es un analista político de los Emiratos Árabes Unidos y ex candidato al Consejo Nacional Federal.