¿Se rebelan los gazatíes? La falta de empatía de Hamás causa enojo en Gaza

Mientras agencias globales como la ONU, la Corte Internacional de Justicia en La Haya y otros lamentan la hambruna que afirman que está presente en Gaza, Samar Muhammad Abu Zamar, la viuda del líder de Hamas Yahya Sinwar, fue vista luciendo un bolso Hermes de $32,000, el accesorio adecuado necesario para el atuendo adecuado en el túnel.

El metraje, que capturó la foto, fue recientemente liberado, después de que las cámaras fueron confiscadas de esa ubicación con el fin de mostrar al mundo el tipo de vida que Sinwar y su familia estaban viviendo, justo antes de la masacre del 7 de octubre. También se vio traer un televisor de pantalla plana al túnel, junto con muchos otros artículos esenciales de conveniencia, disfrutados por muy pocos en Gaza gobernada por Hamas.

Parecería que la vida de un aspirante a "shahid" (mártir) es tan dura que se necesitan algunas comodidades para aliviar las duras condiciones de vivir como un erizo subterráneo que sale a respirar aire fresco solo cuando es absolutamente necesario. ¿Pero no es esa la elección informada que un terrorista endurecido hace al decidir inscribirse para llevar a cabo un genocidio? ¿No se supone que debe dar la espalda a la educación superior, a una carrera envidiable, a las alegrías de la familia, los amigos y todo lo que acompaña a una vida bien vivida?

Aparentemente no, porque si se observa a los líderes de Hamas con buena posición económica, quienes lograron escapar felizmente del amargor de Gaza hacia Catar, no será demasiado difícil descubrir evidencia de excesos exagerados, mimos más allá de los sueños más salvajes y un estilo de vida de lujo sin vergüenza, incluso hasta el punto de ser fotografiado abiertamente en una cama digna de la realeza en uno de los pocos hoteles "de 7 estrellas" del mundo, como fue el caso de Khaled Mashaal, otro líder de Hamas, que se dice que vale alrededor de $11 mil millones. Varias personas caminan junto a las ruinas de la mezquita de al-Omari mientras los palestinos rezan el viernes, en medio del actual conflicto entre Israel y Hamás, en la ciudad de Gaza el 18 de octubre de 2024. (credit: Dawoud Abu Alkas/Reuters)

Y mientras esta imagen evidentemente distorsionada de una igualdad desequilibrada está disponible para que todos la vean, ninguno de los guerreros de la justicia social parece estar muy interesado en lo que constituye una hipocresía flagrante entre los líderes que afirman haber dedicado sus vidas a la defensa de los derechos de su pueblo marginado. ¿Por qué será?

Podría ser que una causa solo es buena cuando sus discrepancias se mantienen cuidadosamente ocultas. En otras palabras, señalar la avaricia, los excesos y los deseos glotonamente de los líderes de los oprimidos de alguna manera dañaría la valiente imagen de esos "combatientes por la libertad" que pensábamos estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por una lucha muy valiosa.

Pero, ¿a quién se quiere engañar aquí? ¿Está alguien viendo estos momentos visuales de hedonismo, donde el placer sensual se persigue en los niveles más altos, realmente listo para defender sus acciones, elecciones y vergonzosos estilos de vida? Si es así, entonces esos defensores son igual de vacíos y huecos que estos guerreros de la justicia falsos que nos dijeron que harían lo que fuera necesario para liberar a su pueblo de la mano fuerte del opresor, Israel.

Pero a medida que la verdad sigue saliendo a la luz, acompañada de molestas fotos que representan la verdadera historia, los gazatíes pueden, con suerte, estar despertando de un largo letargo que los tenía convencidos de que su liberación estaba a la vuelta de la esquina.

Porque cuando un "portavoz árabe de las FDI compartió una grabación en su cuenta X... de una conversación entre dos residentes de Gaza" discutiendo la desaparición del líder de Hamas Yahya Sinwar, "su alegría" se escuchó de manera resonante, al punto de que un gazatí dijo: "Aplaudí cuando vinieron y me lo dijeron", según informó The Jerusalem Post el 20 de octubre.

Seguramente, este sentimiento no es la expresión de unos pocos rezagados solitarios que, por su cuenta, descubrieron que Hamas es un grupo inútil que ha explotado a un pueblo que pensaba que estaba siendo bien representado por líderes compasivos en quienes confiaban falsamente.

Un año de desplazamiento

Tal vez un año de haber sido desplazados, sin saber si vivirán para ver otro día, les ha llevado a comprender cómo llegaron a esta lamentable situación y sobre cuyos hombros debe recaer la responsabilidad. También podría ser que, al recibir parte de la ayuda humanitaria destinada para su uso, se vieron obligados a irse en desesperación después de que los operativos de Hamas los apartaran rápidamente, agarrando toda la comida y bienes, sin dejar nada para ellos.

De todas formas, ha habido evidencia suficiente disponible para que todos los gazatíes vean la verdad y lleguen a la conclusión de que son simplemente títeres y herramientas útiles que permiten a sus líderes enriquecerse y vivir como reyes.

Y es por eso que los gazatíes finalmente están respondiendo como deberían. Al escuchar la noticia de la muerte de Sinwar, una mujer dijo: "¡Que vaya al infierno! Él es el que lo destruyó todo. Que Dios no tenga piedad de él, ni de él, ni de [el otro líder de Hamas recientemente asesinado, Ismael] Haniyeh. Espero que nunca vean la misericordia de Dios". También es la razón por la que se distribuyeron dulces, algo que generalmente se reserva para la noticia de que alguna horrible tragedia ha ocurrido a los israelíes.

Entonces, aunque se sabe que algunos trabajadores gazatíes traicionaron a sus benefactores israelíes al revelar detalles de las familias de los kibutz, viviendas y proporcionar un plano de las comunidades que les proporcionaron un buen sustento, ¿debemos confiar en ellos, una vez más, para que ahora abran los ojos, creyendo que pueden ser restaurados y rehabilitados para convertirse en buenos vecinos que respeten a los israelíes y estén dedicados a vivir en paz junto a ellos?

Es tentador sentir lástima por un pueblo que, en este punto, sin duda tiene una gran cantidad de remordimiento del comprador, cuando se trata de la decisión muy mala que tomaron al permitir que Hamas los gobernara. En verdad, deberían haber visto la escritura en la pared hace mucho tiempo, cuando las cosas nunca mejoraron realmente para ellos, a pesar de las muchas promesas que se les dieron.

Los israelíes tradicionalmente tienen una enorme capacidad para la empatía y la compasión, y en el momento en que creen que alguien está realmente arrepentido y lamenta sus acciones, la tendencia es perdonarlos y pasar la página. Pero si bien eso a menudo es loable, también debe ser recibido, en este caso, con gran precaución, porque después de todo lo que ha sucedido, podría pasar mucho tiempo antes de que los israelíes estén dispuestos a perdonar. Sin embargo, una cosa es segura: nunca olvidarán.

La escritora es una ex directora de escuela primaria y secundaria en Jerusalén. También es autora de "Parentalidad a prueba de errores", disponible en Amazon, basado en la sabiduría comprobada con el tiempo que se encuentra en el Libro de los Proverbios.