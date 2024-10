La traición de la ONU a Israel: El poder de Irán crece sin freno

El régimen iraní ha dejado muy claro sus intenciones mientras el pueblo judío marcaba un año desde que su aliado Hamas lanzó el peor ataque terrorista en la historia de Israel y entraba en sus días sagrados este octubre. A través de Hamas, los hutíes y Hezbolá, Irán ha continuado intimidando a Israel impunemente. Y las Naciones Unidas siguen firmes en su posición de que Israel debe rendirse en su guerra para defenderse a sí mismo y al mundo libre.

Quizás Dios esté mandando un mensaje. Sabemos que, para este punto, cuando la gente nos muestra quiénes son, debemos escuchar la primera vez. Los enemigos de Israel se lo han dicho por años, pero gran parte de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, junto con los sionistas pacíficos de Israel, han promovido caminos diplomáticos hacia la paz. Esto ha resultado en acuerdos significativos como los Acuerdos de Oslo y enormes concesiones de tierra, como la retirada del sur del Líbano en 2000 y de Gaza en 2005.

Mientras todos los actores globales comparten un terreno global, no comparten un idioma. De hecho, los regímenes autoritarios y las organizaciones terroristas no entienden ni hablan los idiomas de la diplomacia o la paz.

Esta semana, la lectura anual de la Torá concluirá con la porción V'Zot HaBerachah, atestiguando que no ha habido profeta como Moisés en Israel desde su tiempo. De hecho, Dios conocía a Moisés cara a cara y le entregó "la mano poderosa y los grandes poderes que hizo ante los ojos de todo Israel".

Ahora es la oportunidad de Israel de encarnar el legado de Moisés. Ahora es el momento para que Israel propine un golpe fulminante directo a la mandíbula del enemigo, como recientemente señaló el ex embajador de Israel en los Estados Unidos, Michael Oren. Ahora es la oportunidad de Israel de asegurar la paz a través de la fortaleza para generaciones venideras. EL PRIMER MINISTRO Benjamin Netanyahu habla ante muchos asientos vacíos en la Asamblea General de la ONU, el pasado viernes. Netanyahu se encontró con una fría ducha diplomática, con una silla en particular vacía: la de Arabia Saudí, señala el escritor. (credit: Mike Segar/Reuters)

Si la ONU se preocupara, actuaría de manera diferente

Israel no puede confiar en la comunidad internacional para su protección. En vísperas de Rosh Hashaná, Irán lanzó un masivo ataque con misiles, y en Yom Kippur, mientras los ciudadanos judíos de Israel estaban haciendo expiación y ayunando, Hezbollah lanzó unos 320 proyectiles a Israel. En medio de estos persistentes intentos genocidas, países como Francia, Venezuela y otros han seguido instando a Israel hacia un alto el fuego, en otras palabras, a dejar de defenderse. Además de todo esto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), con empleados que ayudaron y participaron en los ataques del 7 de octubre, fue nominada para el Premio Nobel de la Paz.

La indignación mundial por la nominación de la UNRWA impidió que la organización ganara el premio. Sin embargo, la mera consideración de que una organización vinculada con terroristas pudiera recibir un Premio Nobel de la Paz en nuestro mundo moderno y civilizado es ridícula.

Si la ONU realmente se adhiriera a sus valores de crear un mundo ordenado y justo, actuaría de manera muy diferente hacia Israel. La ONU habría hecho cumplir la resolución 1701 de 2006 que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano, impidiendo el rearme y la presencia de Hezbollah en el sur del Líbano. No habría permitido que Irán y ahora Catar, que oprime a las mujeres, financie, proteja y promueva el terrorismo, encabezaran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Desde el inicio de la Guerra de Israel contra Hamas, que es esencialmente la guerra entre Israel e Irán que ha salido a la luz después de 40 años de guerra en las sombras, el Secretario General de la ONU, António Guterres, ha minimizado en gran medida la magnitud de la masacre del 7 de octubre y ha trivializado su impacto en Israel y los judíos de todo el mundo.

Guterres ha permanecido en silencio sobre el ataque con cohetes de Hezbollah que comenzó el 8 de octubre. Ha ignorado que alrededor de 90,000 israelíes fueron obligados a evacuar, permanecer desplazados internamente o han perdido sus hogares. Trivializa el trauma que los ciudadanos israelíes soportan, después de haber presenciado la matanza, violación, incendio y secuestro de sus familiares y amigos.

Guterres ha fallado en informar al mundo sobre las horribles condiciones en las que los rehenes israelíes están siendo mantenidos en torturantes túneles. La madre de Hersh, Rachel Goldberg-Polin, compartió que su cuerpo demacrado y asesinado fue encontrado con múltiples heridas de bala en sus piernas, y Eden Yerushalmi, de 24 años, también asesinado a sangre fría, yacía sobre su regazo.

El terror incesante y las celebraciones ubicuas de este pueden atribuirse en parte a Guterres, que está actuando como un traidor político a los enemigos de Israel y Estados Unidos. No solo Guterres está traicionando los principios mismos que su institución promete, sino que está permitiendo la grave violación de las reglas internacionales negociadas por la ONU, todo mientras aboga hipócritamente por la desescalada.

En el ámbito de la política durante la guerra, no debemos centrarnos solo en la tragedia sino en la moralidad. A pesar de los daños colaterales, una realidad inevitable de la guerra, Israel mantiene su moralidad al apuntar a terroristas y esforzarse por evitar civiles. No hay que mirar más allá de las FDI lanzando panfletos advirtiendo a civiles que evacuen antes de las incursiones militares, y sobre todo, a través de la operación pager, la operación antiterrorista más precisamente dirigida de la historia que destruyó las redes de comunicación de Hezbolá. Contrariamente a la narrativa que gran parte de la opinión pública global ha aceptado, Israel envía regularmente alimentos y ayuda a Gaza; sin embargo, los terroristas de Hamas roban estos suministros y matan a cualquier civil inocente que intente acceder a ellos.

No puede haber ninguna equivalencia moral entre Israel e Irán o cualquiera de sus representantes. La intención de Israel es vivir de forma segura en su pequeño pedazo de tierra, mientras que Irán y sus representantes están empeñados en metas irracionales, genocidas y teológicas.

La campaña de Israel contra Irán es tanto justificada como necesaria. Los esfuerzos militares de Israel son cruciales no solo para su supervivencia, sino también imperativos para la seguridad de la diáspora judía, América y el mundo libre. También es vital garantizar la estabilidad regional para que los palestinos y otras poblaciones árabes no estén sujetos a la represión de líderes o influencias similares a Hamas que les privan de un futuro.

La victoria de Israel sobre la tiranía maligna de Irán es crucial para la prosperidad de las nuevas generaciones palestinas. Libres de la indoctrinación y los incentivos monetarios yihadistas y antisemitas para matar civiles israelíes, el futuro palestino puede brillar con oportunidades y fuentes de vida.

La búsqueda de justicia de Israel no se centra en librar guerras, el país siempre ha intentado evitar la guerra y la violencia. La justicia para Israel no se define únicamente por la eliminación de líderes terroristas como Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh y Yahya Sinwar. La justicia de Israel, y la del mundo libre, sería traer a casa a los rehenes. La justicia última es asegurar que una catástrofe como los eventos del 7 de octubre nunca vuelva a ocurrir en Israel o en cualquier otro lugar. Israel está haciendo el trabajo de la ONU por ella y debería ser elogiada por asumir las responsabilidades que la ONU no ha cumplido.

El escritor es un estudiante de último año en la Universidad George Washington.