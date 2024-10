Israel humilla históricamente a Irán: Los ataques que dejaron al régimen expuesto

Cuando amaneció sobre Teherán el sábado, no fue el habitual murmullo de una ciudad ocupada el que dio la bienvenida a la mañana.

En su lugar, las reverberaciones de los ataques de precisión resonaron en el paisaje estratégico de Irán. Casi se podía imaginar los rostros sorprendidos detrás de puertas cerradas en los centros de poder de Irán, tratando de entender cómo Israel logró llevar a cabo una operación tan audaz, tan descarada y, sin embargo, tan meticulosamente calculada.

Durante más de tres horas, Israel golpeó con una precisión sin precedentes, revelando una verdad simple: Teherán, a pesar de todo su fanfarroneo, no es intocable.

Vista general de Teherán tras escucharse varias explosiones, en Teherán, Irán, 26 de octubre de 2024. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

Casi se puede sentir las placas tectónicas desplazándose bajo los pies de Irán, mientras la "potencia regional" se encuentra tambaleándose, pareciendo mucho menos como la fuerza que proyecta al mundo y mucho más como Hezbollah, tratando de evitar la luz.

Imagina el dilema para el liderazgo de Irán: retaliar y arriesgarse a una espiral que podría quemar todo lo que ha construido, o permanecer en silencio y dejar que el triunfo silencioso de Israel resuene más fuerte.

De cualquier manera, Irán está acorralado en un rincón de su propia creación.

Una respuesta casi con toda seguridad convertiría a Tel Aviv en un objetivo potencial, pero después del viernes por la noche, Irán sabe que Israel también puede llegar fácilmente a Teherán.

Esta no es una amenaza vaga; es una promesa que ha llegado, con claridad y fuerza, justo a su puerta.

Israel cambió el juego

Israel ha hecho más que simplemente atacar instalaciones militares aquí. Ha reescrito las reglas del juego, mostrando que tiene tanto el valor como el conocimiento para llegar donde necesita y perturbar lo que debe.

Esto no es solo un ejercicio de poder militar, es una declaración.

Israel ha despojado a Irán de parte de su ventaja militar en una sola noche, dejando a la llamada "potencia regional" luchando por el control de su narrativa, como un mago dejado con las manos vacías frente a una audiencia decepcionada.

Lo que estamos presenciando no es solo estrategia militar, sino también un vistazo a una nueva dinámica regional. Israel ha trazado una línea que se sentirá en los corredores de poder mucho más allá de Teherán.

Es una lección de desafío calculado, una que envía un mensaje a Irán y sus aliados: Israel está listo para proteger lo suyo, para llegar incluso a las regiones más fortificadas si eso significa resguardar a su gente.

Las repercusiones del ataque del sábado por la mañana no se desvanecerán rápidamente; marcan un punto de inflexión, un cambio que podría redefinir el equilibrio de poder en los años venideros.