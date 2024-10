¿Quiénes son los civiles en Gaza? Identidad gazatí y vínculos con Hamás

Ha pasado un año desde que se estima que unos 2.500 civiles de Gaza siguieron los pasos de las unidades Nukhba de Hamas que rompieron la barrera de seguridad de Gaza, y saquearon y arrasaron una docena de comunidades fronterizas judías.

Algunos ayudaron a los terroristas de Hamas señalando hogares específicos, mientras que otros saquearon.

Varias docenas se fotografiaron alegremente celebrando la victoria del día al estar de pie sobre tanques ardiendo y en cercas destrozadas, sonriendo con los dedos en la señal de la victoria en alto.

Múltiples videos muestran sus acciones, incluyendo a un anciano árabe que cojea con su bastón mientras entra por la puerta trasera del kibutz.

Cientos más recibieron alegremente a los terroristas de Hamas que regresaban con rehenes vivos o muertos en sus camiones, autos y motocicletas.

Palestinos se hacen con el control de un tanque israelí tras cruzar la valla fronteriza con Israel desde Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023. (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

Gritaron y vitorearon y se puede ver a varios pisoteando a israelíes muertos, así como golpeando y escupiendo a los rehenes.

Irónicamente, a pesar de la expulsión de todos los israelíes de Gaza en 2005, decenas de miles de civiles de Gaza habían estado en contacto con israelíes, principalmente debido al esfuerzo que Israel hizo para proporcionar empleo en Israel con el fin de alejar a los gazatíes del terror.

Según un informe de CNN, otras 50,000 personas se habían beneficiado de la ONG israelí Road to Recovery cuyos voluntarios, muchos de las comunidades fronterizas de Gaza, transportaban a gazatíes enfermos a Israel para recibir tratamiento médico.

Fundada en 2011, contaba con 1,300 voluntarios y estaba ayudando a unos 140 pacientes al día antes de la guerra.

Oded Lifshitz (84) y su esposa Yocheved (86), entre los fundadores del Kibbutz Nir Oz, eran dos de sus voluntarios.

Fueron tomados como rehenes el 7 de octubre de 2023: Yocheved fue liberada dos semanas después, pero Oded sigue siendo mantenido como prisionero después de más de un año.

Otra voluntaria era Vivian Silver, quien cofundó Women Wage Peace y había sido miembro de la junta de B'Tselem. También transportaba a gazatíes que necesitaban atención médica en Israel con el Proyecto Rozana.

La plata fue incinerada hasta la muerte en su hogar en Be'eri.

Una relación compleja

Judíos y árabes han tenido una relación compleja durante el último siglo y medio.

Los judíos regresaron a Gaza en 1886, por iniciativa de Zev Klonimus Wissotzky, líder del movimiento Hovevei Zion (Amantes de Sion), quien invirtió en empresas económicas en Gaza, Nablus (Shequem) y Lod.

Los judíos habían vivido en Gaza durante el período bíblico, en la época asmonea y en la era bizantina. El reino cruzado prácticamente eliminó esa presencia.

Después de convertirse nuevamente en un centro de comercio, agricultura y misticismo en los siglos XV y XVI, se estableció la estancación durante el período otomano.

Durante la Primera Guerra Mundial, los judíos en Gaza fueron sometidos a la opresión otomana y muchos fueron desterrados debido a su ciudadanía extranjera.

La familia Margolin fue la primera en regresar y 54 judíos estaban registrados como residentes allí en el censo británico de 1922. En el área más grande del Subdistrito de Gaza, había 830 judíos. Luego llegó el año crucial de 1929.

Los árabes de Gaza, muchos de ellos trabajadores agrícolas empleados en muchos de los kibutz y moshav en el sur, participaron en las matanzas de judíos en los disturbios de 1929.

Gracias a las dos esposas judías de policías británicos que servían en Gaza, se organizó un convoy de rescate y los judíos de Gaza lograron escapar con éxito.

El 26 de agosto de 1929, árabes de Gaza, algunos de ellos empleados en los campos agrícolas y huertos de Be'er Tuvia, participaron en el ataque al moshav.

Binyamin Tzvi Rosen, quien se había escondido en la sinagoga, fue golpeado y apuñalado hasta la muerte, luego desollado y posteriormente enrollado en rollos de Torá y prendido fuego.

Durante el período de disturbios de 1936-1939, se llevaron a cabo docenas de incidentes de disparos, lanzamiento de bombas y otros actos de terror contra las comunidades judías cercanas y las autoridades británicas mandatorias.

Los árabes de Gaza participaron en los ataques a los kibutz del Negev occidental, así como a Kfar Darom, que fue fundado en 1946 en tierras compradas por judíos a principios de la década de 1930 en Deir Al-Balah.

A lo largo de la década de 1950, los civiles de Gaza tuvieron la oportunidad de participar en las operaciones terroristas de los Fedayeen. Después de 1967, el terrorismo resurgió con fuerza.

EL CAMPO de la biopolítica investiga cómo el poder político moldea los comportamientos de poblaciones enteras a través de diversas estrategias y controles. Sin embargo, en Gaza sucede lo contrario: la política del lugar está influenciada por la composición demográfica de la Franja de Gaza.

La población actual de Gaza se estima en dos millones. Más importante aún, más del 70% de esa población se considera refugiada de Palestina. En otras palabras, la población "nativa" de Gaza es una pequeña minoría. Los refugiados atendidos por la UNRWA componen casi tres cuartas partes (74%) de la población actual de Gaza.

Un estudio de 1988 encontró que en 1948, árabes de alrededor de 144 ciudades, pueblos y aldeas llegaron a Gaza. La población del área se triplicó para 1950, con un 42% procedente del Distrito de Lydda y más del 50% de áreas circundantes a lo que se convirtió en la Franja de Gaza.

Estos ahora "refugiados", cuya identidad se mantiene a través de distribución de alimentos, escuelas y campamentos de verano, todos supervisados por Hamas, fueron adoctrinados de que son "extranjeros" en el lugar donde viven.

A esto se suma la alta tasa de menores de 18 años, que son los más propensos a ser atraídos por patrones de comportamiento violento, y el resultado es una constante ola de refuerzos de Hamas.

Ante esa realidad, y teniendo en cuenta la historia mencionada anteriormente sobre las reacciones violentas de Gaza al proyecto de reasentamiento judío de los últimos 120 años, el mantra de "los civiles de Gaza" y "los no combatientes de Gaza" debe ser reevaluado.

El papel de muchos "buenos samaritanos" -desde la UNRWA hasta el Comité de Amigos y otros grupos europeos, que ayudan a estos "civiles"- también debe ser repensado.

¿Quién suministra el personal para las organizaciones terroristas? ¿Quién los apoya? ¿Quién les permite el acceso a escuelas, mezquitas y parques donde se recluta, se practican ejercicios, se predica el islamismo radical y se almacenan armas desde donde se disparan?

¿Quién se beneficia?

¿Quién se beneficia de que sus hijos sean reclutados en Hamas? ¿Quién recibe suministros de alimentos antes que cualquier otro civil gazatí?

¿Qué familia había estado involucrada en el terror anti-judío en la década de 1930 y 1950 con un "legado" que mantener? ¿Qué civiles están ayudando activamente a Hamas hoy en día ya sea ocultando a sus miembros, escondiendo sus túneles o escondiendo a los rehenes de Israel?

Este análisis no está sugiriendo que todos en Gaza deban ser reclasificados como "civiles", pero sí creo que se necesita otra revisión de la identidad de la población "civil" de Gaza.

El escritor es un investigador, analista y comentarista de opinión sobre temas políticos, culturales y mediáticos.