Desmantelando amenazas existenciales: Irán es solo el comienzo de la lucha

El ataque de represalia histórico de Israel contra Irán durante el fin de semana eliminó las sofisticadas defensas aéreas de la República Islámica y neutralizó efectivamente su capacidad para evitar futuros ataques aéreos israelíes. También se dirigieron a las instalaciones de producción de misiles y drones iraníes, eliminando así una parte crítica de la infraestructura utilizada para amenazar y lanzar ataques contra Israel. Este primer ataque creó una vulnerabilidad en las defensas de Irán y despejó el camino para cualquier futura ofensiva a gran escala que pondría fin a la amenaza nuclear de Irán para Israel y la región.

¿Por qué detenerse en este punto en lugar de ir hasta el final? La respuesta es clara: Israel enfrenta una intensa presión de la administración Biden-Harris para no ir más allá. Aproximándose las elecciones presidenciales, esta administración está obsesionada con evitar cualquier crisis energética o de seguridad que pueda afectar negativamente a los votantes estadounidenses, por lo que Israel debe actuar con cuidado. Pero sabemos la verdad: Irán, liderado por un régimen abiertamente hostil hacia Israel y Occidente, no está retrocediendo en su compromiso de convertirse en una potencia nuclear y ser una amenaza para la región en un futuro cercano.

Si bien la huelga de fin de semana fue significativa por sí sola, también sentó las bases para lo que podría venir después. El Primer Ministro Benjamin Netanyahu entiende lo que está en juego y probablemente esté planeando un movimiento final y decisivo para evitar que la República Islámica adquiera capacidad nuclear. Eliminar sus sitios nucleares y potencialmente ayudar al pueblo iraní en un impulso por un cambio de régimen podría traer una nueva era en la región. Netanyahu sabe que el momento lo es todo. La actual administración de EE. UU. ha presionado continuamente a Israel para que se contenga. Si no fuera por la paciencia estratégica y la planificación cuidadosa de Netanyahu, las manos de Israel habrían estado completamente atadas.

Simpatizantes del partido jordano de los Hermanos Musulmanes y del Frente de Acción Islámica sostienen banderas palestinas y gritan consignas durante una manifestación para conmemorar el 70 aniversario de la Nakba en el valle del Jordán, Sweimeh, Jordania 11 de mayo de 2018. (credit: REUTERS/MUHAMMAD HAMED)

Incluso con un ataque militar directo a Irán, tal como estamos hoy, la eliminación de Hezbolá y la desmantelación de las amenazas militares y nucleares planteadas por la República Islámica de Irán son extremadamente críticas. La cara del enemigo puede cambiar, pero la motivación permanece igual, y esto es algo que nosotros, como judíos, tanto en Israel como en todo el mundo, no podemos ignorar.

La imagen más grande es mucho más compleja, con otros actores clave como Turquía, Qatar y la Hermandad Musulmana esperando en el escenario, junto con la Autoridad Palestina (AP) - todas organizaciones sunitas dedicadas por completo a la destrucción de Israel. La lucha es profundamente religiosa, con el deseo de aniquilar a Israel tejido, para muchos, en el propio tejido de la identidad árabe-musulmana.

No se equivoquen. Esto no se trata de fronteras, asentamientos o quejas sobre tierra. Esto se trata de una doctrina religiosa que glorifica el asesinato de judíos, una ideología que los obliga a cometer atrocidades inimaginables contra judíos y el Estado judío de Israel. El 7 de octubre de 2023 fue el ejemplo más horroroso de esta realidad.

El ataque terrorista genocida de Hamas desatado sobre los inocentes israelíes que apuntaba a civiles con una brutalidad inimaginable fue impulsado por el odio religioso. Esto no es un fenómeno nuevo: lo hemos experimentado durante siglos. El 7 de octubre acabó con cualquier ilusión restante sobre sus verdaderas intenciones, ya que todos los judíos, religiosos, seculares, de derecha, de izquierda, fueron atacados, mientras que el enemigo gritaba en nombre de Alá.

Ya no podemos permitirnos vivir en la negación o aferrarnos a falsas esperanzas de que esto sea simplemente un conflicto político que pueda resolverse a través de negociaciones y concesiones. Esto es una guerra de supervivencia contra un enemigo cuyo objetivo final no es solo la destrucción del estado judío, sino la aniquilación del pueblo judío.

No perder de vista el panorama general

Mientras Israel trabaja para desmantelar la vasta infraestructura terrorista de Hezbolá y enfrentar las ambiciones nucleares de Irán, no debemos perder de vista el panorama general. Los proxies de Irán pueden estar debilitados, pero otros, incluidos Turquía y Qatar, continúan financiando y apoyando a Hamas, los Hermanos Musulmanes, la Autoridad Palestina y otros grupos suníes radicales que comparten el mismo objetivo de la destrucción de Israel.

Turquía, una vez un estado árabe-musulmán secular y aliado de Israel, ha cambiado drásticamente bajo el presidente Tayyip Erdogan. Al alinearse con los Hermanos Musulmanes y volverse abiertamente hostil hacia Israel, Turquía se ha posicionado como defensora del nacionalismo palestino. Catar es otro ejemplo. Como una potencia financiera, financia a Hamas y otros grupos extremistas que incitan a la violencia contra Israel diariamente, y utiliza su imperio mediático insignia de Al Jazeera para difundir propaganda antiisraelí en todo el mundo.

La Hermandad Musulmana es un movimiento islamista global que busca imponer el gobierno islámico donde sea posible. Aunque suní, también (al igual que los chiítas) ve a Israel como un obstáculo para su visión religiosa. La Autoridad Palestina, lejos de ser un socio genuino para la paz, continúa glorificando el terror e inculcando a su población un odio genocida hacia los judíos. A pesar de que algunos en la comunidad internacional presentan a la Autoridad Palestina como "moderada", su sistema educativo y medios están saturados con el mismo objetivo que Hamas: borrar a Israel del mapa.

En última instancia, el único lenguaje que entienden nuestros enemigos es la fuerza.

La historia nos ha enseñado esta lección una y otra vez. La Guerra de los Seis Días, la Guerra del Yom Kippur e incluso la lucha contra Hezbolá en Líbano: cada una de estas guerras ha demostrado que Israel solo puede asegurar la paz a través de la fuerza. La apaciguación, las negociaciones y las concesiones solo han llevado a más derramamiento de sangre. Cuando Israel se mantiene fuerte, sin avergonzarse de quiénes somos como el hogar judío, logramos el respeto de nuestros vecinos.

Los Acuerdos de Abraham se basaron en una base de fuerza militar y moral, con un pueblo seguro en su herencia y destino. Demostraron a los líderes árabes que la paz con Israel podría traer estabilidad, prosperidad y beneficios reales a su pueblo. Los Acuerdos de Abraham son la prueba de que Israel puede forjar alianzas genuinas y duraderas con países árabes musulmanes, pero la clave para que funcionen es el orgullo incondicional de Israel en su identidad judía.

Pero seamos claros: los Acuerdos de Abraham no borraron el odio de siglos enseñado en partes del mundo árabe-musulmán. Todavía hay una barrera ideológica profundamente arraigada en elementos de la cultura islámica, que sigue alimentando sentimientos anti-Israel y anti-judíos. Los Acuerdos fueron un avance, pero también son un recordatorio de que si bien la paz es posible con países árabes musulmanes, solo puede ocurrir si nuestros socios están comprometidos seriamente en erradicar su odio ideológico contra los judíos e Israel. El camino hacia la paz está claro, pero Israel nunca puede olvidar que nuestra fuerza y orgullo son lo que lo hacen posible.

La verdad es que estamos inmersos en una lucha existencial continua. Nuestros enemigos ven esto como una guerra religiosa santa contra el pueblo judío, y como tal, están dispuestos a sacrificar recursos y vidas interminables en busca de su objetivo. Debemos responder con la fuerza inquebrantable y la claridad que proviene de saber que estamos luchando no solo por nuestra supervivencia, sino por el futuro del pueblo judío.

Esta batalla está lejos de terminar, pero la determinación de Israel es más fuerte que nunca.

Mientras estemos unidos, preparados e inquebrantables, ningún enemigo, ya sea Irán, Hezbolá, Turquía, Qatar o la Autoridad Palestina, podrá destruirnos.

El escritor es el anfitrión del video/podcast diario Pulse of Israel y el CEO de la Fundación 12Tribe Films.