Israel no puede equiparse a tiempo con bombas de 30,000 libras contra Irán

La semana pasada, el Dr. Eric R. Mandel presentó un argumento convincente para disuadir al régimen iraní mediante el uso de las bombas bunker más grandes. Aunque estoy completamente de acuerdo con él, discrepo con los métodos de entrega desde un punto de vista técnico. Este es un debate importante ya que el Dr. Mandel debe abogar por las armas más efectivas que puedan estar operativas rápidamente.

¿Por qué es importante la bomba GBU-57 de 30,000 libras?

La GBU-57, en palabras del Dr. Mandel, "retrasaría su programa nuclear, evitaría un ataque de misiles balísticos retaliatorios contra Israel y desescalaría el conflicto". Si Israel puede destruir las instalaciones nucleares iraníes, "Irán podría ser mucho más reacio a responder al ataque israelí en suelo iraní o avanzar hacia la armamentización y completar una bomba atómica funcional".

El artículo del Dr. Mandel afirmaba que el F-15I Ra'am teóricamente podría ser modificado para transportar bombas de 30,000 libras. Aunque la bomba encaja en tamaño, hay varios obstáculos de ingeniería. El Ra'am necesitaría modificaciones estructurales ya que su carga útil es de 23,000 lb en al menos tres puntos duros. La capacidad de combustible se reduciría en dos tercios, ya que los tanques de combustible externos tendrían que ser omitidos. Dado que el F-15I no puede llegar a Irán sin reabastecimiento en vuelo, es probable que el vulnerable avión cisterna tenga que cruzar al espacio aéreo iraní.

El recientemente introducido F-15IA tiene una carga útil aumentada de 29,500 lb pero está distribuida en todo el fuselaje. Las modificaciones estructurales y los problemas de alcance y aerodinámicos llevarían mucho tiempo. El centro de masa se desplazaría, lo que añadiría todo un conjunto de problemas por resolver.

Tripulaciones trabajan en un F-15 Eagle de la Fuerza Aérea israelí en un hangar, se dice que después de una misión de interceptación de un avión no tripulado iraní y un ataque con misiles contra Israel, en esta imagen distribuida publicada el 14 de abril de 2024. (credit: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS)

¿Por qué no puede la Fuerza Aérea Israelí transportar bombas de 30,000 libras?

Israel carece de métodos para lanzar una bomba más grande que la GBU-28 de 5,000 lb. Las capacidades de ataque de la Fuerza Aérea se centran en aviones de combate tácticos multirol, como el F-15 y el F-16, sin bombarderos estratégicos, como el supersónico B-1B Lancer o el sigiloso B-2 Spirit.

El razonamiento detrás de esta estrategia de adquisición fue doble: Israel no necesitaba el alcance de estos aviones (y el peso y la complejidad asociados) y los bombarderos específicamente diseñados carecen de capacidades aire-aire. La ventaja de los F-15 y F-16 es que después de soltar su carga, son cazas ágiles, y también pueden ser utilizados en configuración de superioridad aérea para escoltar un paquete de ataque hacia territorio enemigo.

Los bombarderos B-1B, B-2 y B-52 son los únicos aviones en el inventario occidental con la capacidad de transportar la GBU-57 de 30,000 libras. Además, pueden atacar a Irán sin necesidad de reabastecimiento en vuelo. Fueron diseñados para penetrar las defensas aéreas soviéticas y atacar objetivos endurecidos y móviles, como misiles balísticos basados en carreteras, algo que Israel eventualmente podría necesitar hacer contra el régimen iraní.

¿Cuáles son los problemas para obtener bombarderos estadounidenses?

El B-52 carece tanto de la velocidad supersónica del B-1B como de la baja observabilidad del B-2. Las unidades almacenadas requerirían mucho tiempo para estar operativas, aunque podrían beneficiarse de los sistemas de guerra electrónica israelíes.

La capacitación es un problema, ya que tomaría meses en el mejor de los casos para ser entrenado por tripulaciones israelíes y potencialmente años para alcanzar el nivel de competencia que actualmente muestran.

Incluso si Estados Unidos autorizara tal venta, requeriría la aprobación del Congreso, lo que daría a Irán instantáneamente el incentivo para probar su primer dispositivo nuclear para alertar a Israel de las consecuencias de un ataque, y al mismo tiempo, colocarían cabezas nucleares en todos sus ICBM restantes.

La propuesta del Dr. Mandel de utilizar aviones de carga C-130 Hércules es irrealista. Aunque se han utilizado en Afganistán, son aeronaves altamente vulnerables. Los MANPADs de corto alcance pueden acabar fácilmente con los transportes lentos. Irán, al igual que Vietnam o Yugoslavia, cuando enfrenta el poder aéreo de EE. UU., tiene aviones y sistemas móviles de SAM dispersos, lo que hace casi imposible destruirlos a todos. Además, se tendrían que desarrollar nuevos sistemas de guía, lo que aumentaría el tiempo de desarrollo.

¿Cuáles son las alternativas?

A menos que se arriende un bombardero estratégico estadounidense y se les dé nacionalidad a los pilotos y personal de mantenimiento (más de 120 horas de mantenimiento por hora de vuelo), ninguna opción estaría operativa en meses, si no años.

Hay una nueva bomba bunker buster en desarrollo, que utilizaría propulsores de cohetes similares a la "bomba Disney" de la Segunda Guerra Mundial, y sería de menor tamaño para el nuevo B-21 Raider y potencialmente para el F-15IA/EX.

Otra opción podría ser modificar un misil balístico intercontinental Jericho existente. Según fuentes abiertas, el Jericho III tiene una ojiva de 2,500 libras. Sin embargo, el misil en sí pesa más de 60,000 libras y tiene un alcance de más de 4,000 millas, por lo que intercambiar combustible por peso de ojiva podría ser plausible, aunque con enormes desafíos de ingeniería. Los datos sobre el Jericho IV aún están clasificados.

El escritor es un investigador/estudiante de tesis de maestría en Seguridad Nacional y Estudios sobre el Holocausto en la Universidad de Haifa. Se especializó en guerra moderna, con énfasis en el poder aéreo y la logística.