No celebren aún: Teherán se prepara para una larga lucha contra Israel

El ataque de la Fuerza Aérea Israelí a objetivos militares iraníes dañó significativamente la capacidad de producción de misiles tierra-tierra de Irán y sus sistemas de defensa aérea.

Si bien el ataque de Israel puede considerarse exitoso y causó un daño significativo a Teherán, las celebraciones que siguieron al éxito del ataque israelí son prematuras. Como hemos visto muchas veces en el pasado, la perspectiva de la mayoría de corresponsales militares, analistas y generales retirados es estrecha y actual, como mirar a través de una cerradura sin una visión más amplia y profunda del futuro.

Consideren algunas declaraciones de generales retirados, como "El desarrollo paso a paso de la guerra nos ha acercado más a la victoria regional", o "El mensaje a Irán es claro: el ataque de Israel fue una preparación para un golpe más grande".

Su pensamiento no es coherente; cambian de dirección como una veleta con cada nueva brisa. Todos debemos recordar que Irán todavía tiene alrededor de 3,000 misiles balísticos y cohetes que pueden causar un enorme daño al frente interno y centros de población de Israel. Más importante aún, la guerra de Israel, con ayuda de Estados Unidos, no es solo contra Irán y sus representantes, sino también contra el eje del mal: Rusia, China e Irán, quienes se han unido para desplazar a Estados Unidos tanto de su control en Medio Oriente como de sus activos económicos y bases militares, y por supuesto contra Israel, su amigo cercano.

El Eje del mal ha invertido enormes recursos para fortalecer a Irán. Por lo tanto, cualquiera que afirme que estamos cerca de una victoria regional no entiende de qué está hablando. Para lograr una victoria regional sería necesario derrotar al eje del mal, y Israel no tiene esa capacidad.

Además, en pocos años veremos que la amenaza para Israel aumentará diez veces, a pesar del éxito del ataque de Israel a Irán. El número de misiles balísticos, cohetes, UAVs y el armamento de los ejércitos terroristas de Irán y sus representantes aumentará considerablemente. El daño que las FDI infligieron a las bases de misiles y defensa aérea en Irán será reparado y, con el tiempo, esto no tendrá ningún efecto en el continuo fortalecimiento de Irán con una asistencia masiva de Rusia y China.

Para que Israel pueda confrontar futuras amenazas, debe ir de la mano de los Estados Unidos, los países europeos (NATO) y los países árabes dispuestos a unirse a él. Debe ser un eje que se oponga al eje del mal de Rusia, China e Irán, lo que significa que debe crear un equilibrio de terror donde cada lado entienda que si ataca a Israel o a cualquier otro país de la alianza, podría ser atacado a su vez.

Esto se puede comparar con el equilibrio de terror en la Guerra Fría entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, donde sus miedos mutuos impidieron el estallido de la Tercera Guerra Mundial.

Israel necesita a sus aliados

Dado que Israel es el único país democrático en el Medio Oriente, necesita establecer un fuerte ejército con la ayuda de sus aliados (Israel no tiene los recursos para hacerlo solo) y ser la vanguardia del campo. Para esto, necesita establecer un cuerpo de misiles cuya efectividad contra los lanzadores de misiles enemigos sea diez veces mayor que la de los aviones; debe trabajar inmediatamente con los EE. UU. para desarrollar potentes láseres (la tecnología ya existe en manos israelíes y estadounidenses) con una mejor efectividad contra misiles balísticos y cohetes enemigos. La ventaja del sistema láser es que el costo de interceptar misiles y cohetes enemigos es miles de veces más barato que los misiles Arrow, David's Sling e Iron Dome.

Por lo tanto, necesitamos la ayuda estadounidense para desplegar sus misiles en Israel. Israel también debe equiparse con decenas de miles de drones suicidas y drones de recolección de inteligencia (con drones, Ucrania ha sorprendido con sus golpes fieles y dolorosos contra los rusos tanto en defensa como en ataque).

Israel necesita equiparse con cañones antiaéreos de múltiples cañones (‘Vulcan’), cuya efectividad contra los drones enemigos es muy alta, y por supuesto, debe aumentar sus fuerzas terrestres al alcance que tenía hace 20 años para poder luchar en varios sectores terrestres simultáneamente en una guerra regional y multi-frontal (debido a los drásticos recortes a las fuerzas terrestres en los últimos veinte años, no puede proporcionar una respuesta ni siquiera en un sector de combate, por lo que los otros sectores están completamente desprotegidos).

Dos años y medio antes de que estallara la guerra, establecí cinco equipos de expertos bajo los auspicios de la Universidad Reichman y con la ayuda del Profesor Boaz Ganor, quien actualmente se desempeña como Presidente de la Universidad. Los equipos abordaron cinco componentes principales de la seguridad nacional: concepto de seguridad, preparación de las fuerzas terrestres para la guerra, preparación del frente interno para la guerra, preparación de las FDI en defensa y ataque de misiles enemigos, cohetes y drones, incluida la cultura organizativa en las FDI que necesita ser encaminada por el camino correcto. A estos, agregamos dos apéndices: capacidad logística y de mantenimiento en la guerra y calidad del personal de carrera. Los problemas, y lo que es más importante, las soluciones, se concentran en un documento de 80 páginas titulado ‘Recomendaciones para los Próximos Cinco Años y Preparación de Israel para la Guerra’.

El informe fue presentado y entregado un año antes de la guerra a todos los tomadores de decisiones, incluyendo al primer ministro, ministros, los 12 jefes de división del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, el Ministro de Defensa Gallant y el Jefe de Estado Mayor Herzi Halevi.

Todos recibieron el informe y sus recomendaciones. El Ministro de Defensa Gallant y el Jefe de Estado Mayor Herzi Halevi incorporaron las soluciones que recomendamos como parte del plan de trabajo del Ministerio de Defensa y del ejército. Pero, para mi gran pesar, a lo largo de todos los combates que han continuado por más de un año, y a pesar de que el Ministro de Defensa y el Jefe de Estado Mayor decidieron implementar nuestras recomendaciones en el informe, no se ha hecho nada.

Existe una fijación mental y práctica, y las Fuerzas de Defensa de Israel no están preparadas para los desafíos futuros.

En conclusión, lo que necesitamos no es un gran aumento en el presupuesto; en su lugar, debemos equilibrar la ayuda económica y militar estadounidense de decenas de miles de millones de dólares entre todas las necesidades mencionadas anteriormente, y no invertir la mayor parte solo en aviones, dejando el resto con migajas, como se hace actualmente.