La paz llegará cuando Palestina y Líbano elijan convivir con Israel

Paz. Es hora de devolver esta palabra. Más aún, es hora de esperarla y exigirla. En medio de lo que creíamos que era paz, estábamos equivocados al no prepararnos y pensar en la guerra. En medio de una guerra brutal, es hora de imaginar la paz. Solía entenderse que así es como terminan las guerras. Un lado gana y otro lado pierde, incluso se rinde.

A partir de esa base clara que pone fin a la guerra, se negocia la paz. Esta idea simple parece haber sido olvidada. Mientras muchos en el mundo se suman a los llantos histéricos por los alto al fuego, debemos alzarnos para enunciar una visión clara de la paz.

Hace un año, el 7 de octubre, cuando Israel declaró la guerra en respuesta a la invasión, ocupación, brutal masacre y secuestro palestinos, cometimos el error de declarar la guerra solo contra Hamas, cuando deberíamos haber declarado la guerra contra la ideología del palestinismo, de la cual Hamas es solo el ejecutor más reciente y brutal. El 7 de octubre deberíamos haber dicho, y aún deberíamos decir, "Esto termina aquí: desde Gaza hasta Colombia, esta ideología, que durante más de un siglo se ha comprometido a evitar y luego deshacer la existencia de un estado soberano para el pueblo judío en cualquier parte y de cualquier tamaño en la tierra ancestral, debe desaparecer".

Este tipo de declaración también habría conducido naturalmente a una visión de paz. Necesitamos declarar que esta guerra termina cuando esa ideología del palestinismo sea reemplazada por una constructiva. Debe ser reemplazada por una ideología que busque vivir junto a un estado judío, en lugar de en vez de él, como se entiende en el estribillo del cántico "Desde el río hasta el mar".

La guerra terminará cuando muera el palestinismo

Esta es una visión que debemos reiterar a diario. Necesitamos un líder que todos los días hable al mundo para decir que "el día en que los palestinos pongan fin a su siglo de guerra con el sionismo, el día en que desarrollen una visión constructiva en lugar de una destructiva, el día en que quieran vivir junto a un estado judío en lugar de en vez de él, el día en que entiendan que no son refugiados de múltiples generaciones y acepten que no existe tal cosa como un 'derecho de retorno' al territorio soberano del estado de Israel, ese día encontrarán, como siempre fue, que estamos dispuestos a vivir en paz con ellos lado a lado en dos estados separados".

Esta es la visión que debemos mantener con Líbano. No más llamadas débiles para implementar resoluciones anteriores de la ONU que nadie se molestó en hacer cumplir hasta que Israel comenzó a imponer el desarme de Hezbollah por la fuerza. Debemos exigir que esta guerra termine con una paz total y completa entre Líbano e Israel, nada menos. No tenemos disputa territorial con Líbano y hasta que elijan la paz, será la guerra: decidiremos cuándo y cómo luchar, pero no más ceses al fuego unilaterales, resoluciones vacías de la ONU y fuerzas de "mantenimiento de la paz" de la ONU peores que inútiles.

Finalmente, debemos volver a esos países vecinos con los que tenemos paz oficialmente, y exigir que finalmente comiencen a parecer paz, en lugar de acuerdos de no beligerancia glorificados. A pesar de haber dado a Egipto la totalidad de la Península del Sinaí, recibimos mucho menos que paz a cambio.

Egipto continúa siendo el principal creador y difusor del peor tipo de contenido antisemita en árabe. No hay relaciones culturales, turismo y apenas relaciones diplomáticas. Egipto, junto con Jordania, encabeza muchas resoluciones anti-Israel en organismos internacionales, claramente ha facilitado el aumento militar en Gaza y, para colmo, su ejército equipado por Estados Unidos, realiza ejercicios militares con Israel como su objetivo de amenaza. Jordania no es mejor en todos estos aspectos, con la agravante adicional de que su Reina va a cada plataforma global para hacer las afirmaciones más difamatorias contra Israel. Llamamos a eso paz, mientras todos saben que es todo menos eso.

Esta es la parte que exige que cambiemos. En nuestra desesperación por ser aceptados y finalmente experimentar la paz, hemos permitido que las realidades que llevan los nombres de paz, treguas y desarme sean degradadas y completamente negadas. Usando el cliché de "La paz comienza con nosotros", depende de nosotros restaurar estándares y dignidad a nuestra conducta para que cuando digamos que esperamos paz, se sepa que lo decimos en serio.

El escritor es un exmiembro del Knesset y autor del libro "Todos deberíamos ser sionistas".