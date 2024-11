Un triunfo de Trump sería desastroso para Israel y el mundo, según experto

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos finalmente se llevarán a cabo hoy.

Las encuestas de opinión muestran a los dos candidatos - la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump - corriendo cabeza a cabeza. Las encuestas de opinión en Israel muestran que si estas elecciones se llevaran a cabo aquí, más del 60% votaría por Trump y solo alrededor del 20% por Harris.

La respuesta común que se obtiene de los israelíes que apoyan a Trump cuando se les pregunta sobre su elección es que "Trump es mejor para Israel".

A simple vista, esta parece ser una respuesta perfectamente lógica.

En primer lugar, la realidad es que en Israel hoy en día la mayoría de la población judía no es ni liberal ni progresista, por lo que ab initio, Kamala Harris no tiene oportunidad, mientras que el conservador (o más bien iliberal y regresivo) Trump tiene una ventaja incorporada.

En segundo lugar, el hecho de que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu tenga una clara preferencia por Trump, y una relación poco amigable con Harris, quien deliberadamente se mantuvo alejada de su aparición ante una sesión conjunta del Congreso el 24 de julio, ciertamente tiene un efecto en amplias secciones de la opinión pública en Israel.

Sin embargo, creo que la idea de que Trump es preferible para Israel requiere un examen más serio. Es cierto que Trump tiene un atractivo para ciertos grupos de población debido a su falta de liberalidad y posiciones no progresistas.

Sin embargo, tengo bastantes amigos y conocidos poco liberales y no progresistas que son agradables y personas de confianza. Eso no es algo que se pueda decir de Trump.

Definitivamente, es una persona desagradable, vulgar, grosera, racista (especialmente cuando se trata de inmigrantes no blancos), misógino y un mentiroso constante y fabricante de noticias falsas.

Las declaraciones de Trump sugieren que tiene parcialidad por fascistas y nazis

Para aquellos que aún sostienen que Trump es bueno para Israel, todo lo que puedo decir es: Con amigos como esos, ¿quién necesita enemigos?

No estoy seguro de llamar a Trump fascista como lo ha hecho Harris, ni nazi como otros han hecho, pero algunas de sus expresiones y declaraciones definitivamente sugieren que él tiene simpatía por fascistas y nazis.

Así, como presidente en agosto de 2017, defendió a los nacionalistas blancos y neonazis que participaron en una manifestación llamada “Unite the Right” en Charlottesville, Virginia, donde una mujer que protestaba contra la manifestación fue atropellada y asesinada por un conductor neonazi, diciendo que los extremistas de derecha incluían "gente muy buena".

También se informó que uno de sus ex jefes de personal durante su presidencia, el General retirado del Cuerpo de Marines John Kelly, dijo en varias ocasiones que “Hitler hizo algunas cosas buenas” y que necesitaba generales como los de Hitler, porque eran leales y obedientes.

Algunos críticos de Trump han sugerido que llamarlo fascista o nazi es contraproducente, porque, de hecho, “es parte de un ‘nuevo autoritarismo’ que socava la democracia desde dentro y consolida el poder a través de medios administrativos en lugar de paramilitares.

Esta marca de nuevo autoritarismo... parece algo distinto – por ejemplo, el populismo de derecha que es anti-liberal, pero aún no anti-democrático.

Y luego de repente, se muestra como extremismo anti-democrático, como lo hizo Trump al negarse a aceptar el resultado de las elecciones del 2020 y alentar el asalto al Capitolio" (Geoff M. Boucher, The Conversation, 28 de octubre de 2024).

Cabe recordar que apenas la semana pasada Trump se refirió al traumático asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, en el que murieron seis personas, como "un día de amor".

Dos puntos importantes sobre Netanyahu-Trump

CUANDO SE trata del sesgo pro-Trump de Netanyahu en las elecciones, creo que deberían hacerse dos puntos.

El primero es que este sesgo podría estar relacionado con el hecho de que Netanyahu mismo podría ser visto como un "nuevo autoritario" en ciernes, y le resulta afín tratar con líderes de la misma calaña.

Sin embargo, parece que la relación entre los dos no es una sociedad de mutua admiración.

La visita de los Netanyahu a la casa de Trump en Mar-a-Lago en julio, después de la aparición de Bibi en la ONU, fue iniciada por Netanyahu, no por Trump.

Además, Trump ha informado a los medios en varias ocasiones que Netanyahu lo sigue llamando y que Bibi no escucha al presidente Biden cuando este le pide a Israel que se contenga en la guerra actual.

Por supuesto, no sabemos exactamente qué se dice en las conversaciones entre Netanyahu y Trump.

Quizás Trump ha hecho promesas que no se han informado al público.

Sin embargo, no es un secreto que Trump tiene inclinaciones aislacionistas que no coinciden con una profunda implicación estadounidense continua en el apoyo a Israel en su guerra actual contra Irán y sus aliados.

Trump también se opone al apoyo financiero masivo estadounidense a aliados de diversos tipos (como Ucrania), y ha expresado su decepción con la conducta de Netanyahu respecto a los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 (cuando Netanyahu felicitó a Biden por su victoria, algo que Trump negó y sigue negando).

TRUMP TAMBIÉN ha sido reportado como haber llamado a Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza y Líbano, y a los golpes mutuos con Irán lo más rápido posible, antes de asumir el cargo en enero de 2025, suponiendo que gane las próximas elecciones presidenciales.

Aunque muchos israelíes (incluyéndome a mí mismo) darían la bienvenida a tal desarrollo, Netanyahu y su gobierno se oponen categóricamente a que el conflicto termine antes de una "victoria total de Israel".

El hecho de que en la última etapa de su campaña electoral Trump decidiera cortejar a los votantes musulmanes en varios estados clave, prometiendo que "a diferencia de los payasos que actualmente dirigen el espectáculo en Medio Oriente" (es decir, la administración Biden) traerá paz a la región de inmediato, no puede sino causar preocupación en los círculos del gobierno israelí, ya que se sabe que Trump considera el eventual establecimiento de un estado palestino como parte de un proceso de paz.

Además, ya ha anunciado que si Kamala Harris es declarada la ganadora en las elecciones, será culpa de los votantes judíos, y todo esto después de afirmar que cualquier judío que vote por los Demócratas debería hacerse examinar la cabeza.

Tampoco logro entender cómo el hecho de que Trump niegue que se esté gestando un potencial cambio climático global desastroso, y que la existencia de la OTAN siga siendo esencial para el bienestar del mundo libre, y parezca empeñado en romper el orden económico mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, sea "bueno para Israel".

Sí, sé que Kamala Harris no es una candidata ideal para la presidencia, ni desde una perspectiva estadounidense ni desde una perspectiva israelí.

Sin embargo, o es Trump o ella quien saldrá victorioso de las elecciones de mañana, y en mi opinión, una victoria de Trump tendrá consecuencias horrendas para Estados Unidos, el mundo libre y para Israel, especialmente desde una perspectiva democrática.

Una derrota de Trump podría llevar a un periodo de inestabilidad e incluso violencia en Estados Unidos si una vez más se niega a reconocer los resultados electorales. Sin embargo, eso, en mi opinión, es preferible a los resultados de una victoria de Trump.

La escritora trabajó en el Knesset durante muchos años como investigadora, y ha publicado extensamente tanto artículos periodísticos como académicos sobre asuntos actuales y política israelí. Su libro más reciente, Miembros del Knesset de Israel - Un Estudio Comparativo de un Trabajo Indefinido, fue publicado por Routledge.