Kamala Harris es la peor opción para Israel, según un análisis

Una administración Harris-Walz rompería la histórica relación entre EE.UU e Israel y dejaría a Israel a la intemperie en un Medio Oriente hostil. Esta declaración podría enojar a la izquierda política y a los judíos estadounidenses que aún se identifican como liberales o demócratas. Pero esto no es una declaración política; Kamala Harris es una figura política ampliamente poco calificada e impopular. Fue tan impopular durante las primarias demócratas de 2020 que se retiró de la contienda.

Como vicepresidenta, Harris también ha sido ampliamente impopular entre su personal, con un 90% de rotación de personal durante su mandato. Los subordinados reportan un ambiente de desorden y caos, no características de un fuerte Comandante en Jefe.

La condena generalizada de Israel en la izquierda ideológica, los llamados a contener el "genocidio" de Israel en Gaza, y la aceptación, aliento, solidaridad y apaciguamiento de protestas radicales en los colegios son un indicador de a dónde ha llegado el partido.

El desaire del gobernador Josh Shapiro, una elección para vicepresidente mucho más calificada que el torpe representante Tim Walz, por un artículo de opinión "controversial" donde Shapiro expresó su apoyo a Israel es una prueba de cuán radical ha caído una gran parte del partido y está dispuesta a ceder ante el bloque crítico de jóvenes votantes necesario para mantener el poder.

¿Cuál es la postura de Harris sobre Israel? Es difícil afirmar definitivamente considerando que, a pesar de ser el día de las elecciones, su sitio web de campaña todavía no detalla posiciones políticas claras. Si a Harris se le hubiera exigido ganar la candidatura dentro de su partido, se habría visto obligada a esbozar posiciones claras sobre temas políticos relevantes, incluido Israel.

La candidata presidencial demócrata Kamala Harris y su recién elegido compañero de fórmula para la vicepresidencia, el gobernador de Minnesota Tim Walz, celebran un mitin de campaña en Filadelfia, Pensilvania, el 6 de agosto. (credit: Elizabeth Frantz/Reuters)

Su designación a la nominación la exime de competir con sus pares en base al mérito de sus ideas. Para obtener una semblanza de los principales problemas de política para una administración Harris-Walz, hay que reconstruir declaraciones hechas en entrevistas, de las cuales se da poco contenido sustancial.

Dejemos que Harris hable por sí misma, "Se ha hecho mucho, pero hay más por hacer, y estoy señalando cosas que necesitan hacerse y no se han hecho pero necesitan hacerse". Aparte de decir nada cuatro veces en una oración, veamos qué se ha hecho y qué no se ha hecho en relación con la relación entre EE. UU. e Israel durante los últimos cuatro años de la administración Biden-Harris.

La fuerza de Estados Unidos y su compromiso con la seguridad de Israel tradicionalmente han sido la mayor disuasión de la nación judía frente a las provocaciones de Irán y el extremismo islámico. La administración de Biden-Harris inició su mandato con el legado de los Acuerdos de Abraham en Medio Oriente, prometiendo un futuro esperanzador; en lugar de apoyarse en la fortaleza del eje de seguridad creciente contra Irán, la administración socavó la necesidad de los acuerdos al involucrarse directamente con Irán.

Biden, con la esperanza de volver a comprometerse con un nuevo Acuerdo Nuclear con Irán, que la administración Obama-Biden insistió en llamar un éxito a pesar de que en realidad Irán nunca cumplió su parte del acuerdo, retomó las negociaciones con Irán en el verano de 2023. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Los logros de la administración de Biden-Harris

En total, la administración de Biden-Harris ha enriquecido y legitimado al régimen iraní con más de $50 mil millones en exenciones de sanciones. En el verano de 2023, lo que la administración de Biden esperaba que fuera un intercambio de prisioneros envuelto en un acuerdo nuclear se convirtió en un acuerdo solo favorable a los términos de Irán, incluyendo la exención de sanciones sobre $6 mil millones en activos iraníes congelados.

Durante el mismo verano, la administración de Biden levantó sanciones, permitiendo a Irán depositar $10 mil millones en activos congelados en Iraq en cuentas iraníes en Omán. La decisión de otorgar a Irán acceso a grandes fuentes de dinero no solo legitimó al régimen sino que también socavó la seguridad de EE. UU. sin un objetivo declarado para hacerlo.

Los ataques del 7 de octubre ocurrieron solo meses después de los acuerdos de la administración Biden-Harris con Irán; la correlación directa entre el empoderamiento financiero de Teherán y el momento de los ataques y la guerra que siguió no debe pasarse por alto. Desde el 7 de octubre, la administración de Biden-Harris ha bailado en una línea delicada entre abandonar completamente la histórica relación EE. UU.-Israel y apaciguar la oposición de extrema izquierda hacia Israel. La guerra que Israel está librando en muchos frentes es un conflicto fabricado en el que los principales agitadores incluyen a Biden y Harris.

La guerra de Israel en Gaza tras el 7 de octubre se ha convertido en un tema polarizante en ambos lados del espectro político, y la administración actual ha reflejado la temperatura política condicionando la ayuda a Israel a través de la guerra en Gaza por preocupaciones humanitarias. Esta semana, CNN informó que la campaña de Harris ha emitido dos anuncios separados sobre Israel y Gaza en estados clave de batalla, con un mensaje que refleja la inclinación ideológica necesaria para obtener apoyo político de diferentes demografías políticas estatales. Israel es un medio para un fin político para Harris, una estratagema política en lugar de un tema clave.

Esta realidad no se pierde en los israelíes, mientras hablo con ellos sobre el terreno en Israel en anticipación de las elecciones estadounidenses y un posible ataque de Irán; amigos que conozco desde hace años y que nunca fueron pro-Trump entienden la necesidad de una política exterior fuerte en este frágil momento geo-político. Mientras preguntaba a extraños y amigos cuál es su esperanza para el 5 de noviembre, ninguna persona ha respaldado a Harris, lo cual es significativo.

Solo podemos esperar que si Harris se convierte en la presidenta electa, sus políticas serían una continuación de la administración Biden, que en el frente de la política exterior ha sido nada menos que decepcionante, si no a veces, como la horrenda retirada de Afganistán y el empoderamiento del régimen iraní, desastrosa.

Cualquier cosa más radical o débil en política exterior y en la planificación estratégica sin duda traería el gran declive de la eminencia y hegemonía estadounidense en el orden mundial. La grandeza del poder estadounidense en el extranjero es la columna vertebral de la disuasión israelí, y cada israelí debería estar interesado en el resultado de las elecciones estadounidenses.

La escritora es educadora para The Philos Project y regularmente escribe y habla sobre geopolítica y política exterior en su podcast, The Philos Project Podcast.