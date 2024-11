Impacto de las elecciones de EE.UU. en Irán, Rusia y Corea del Norte

El panorama estratégico de Oriente Medio sigue sin cambios tras la elección presidencial en Estados Unidos. Un Irán pre-nuclear aún podría llevar a Israel al punto en el que las únicas opciones estratégicas para Jerusalén serían la capitulación o la escalada nuclear. Por definición, esta segunda opción representaría una guerra nuclear unilateral o "asimétrica".

Pero, ¿cómo podría surgir un impase tan sin precedentes? En una visión, Irán podría apuntar al reactor nuclear de Dimona en Israel y/o emplear armas de dispersión de radiación contra civiles israelíes. Una respuesta nuclear limitada por parte de Israel también podría seguir a un extenso recurso iraní a armamento biológico o de pulso electromagnético (EMP). Lo más preocupante para Jerusalén serían las intervenciones directas de aliados nucleares de Irán. Aquí, el Estado judío podría ser disuadido de atacar preventivamente objetivos iraníes por las amenazas nucleares rusas y/o norcoreanas.

¿Qué debería hacer Israel sobre enemigos nucleares ignorados pero formidables? Mirando hacia la expansión del conflicto con Irán, cualquier ataque preventivo "único" contra armas e infraestructuras enemigas (un acto de "defensa anticipatoria" bajo el derecho internacional) sería peligroso. En esta etapa tardía, la acción defensiva contra activos iraníes tendría que realizarse en incrementos calculados y en medio de una guerra en curso. En cuanto a las acciones directas de Israel contra activos norcoreanos, estas serían descartadas ipso facto.

Durante interacciones interseccionales y posiblemente sinérgicas, una dialéctica coherente debería guiar la política estratégica de Israel. Como parte de su guerra creciente contra Irán, Israel podría en algún momento calcular que no tiene más opción que lanzar múltiples y mutuamente reforzantes ataques preventivos contra ciertos objetivos específicos relacionados con armas nucleares. Simultáneamente, las amenazas rusas y/o norcoreanas de apoyo a Irán podrían sentar las bases para un conflicto nuclear entre varios estados, uno que podría llegar a involucrar a Estados Unidos y/o China.

Esta narrativa preocupante nunca debería ser descartada de inmediato en Jerusalén. Es cierto que podría ser tentador considerar tales intervenciones impresionantes como "especulativas" o "poco probables", pero no habría una forma basada en la ciencia de estimar las probabilidades pertinentes. Las verdaderas probabilidades, los planificadores israelíes deberían tener en mente continuamente, nunca son determinables para eventos únicos (sui generis).

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones de Irán, Ali Bagheri Kani, se reúne con el líder del Partido Liberal Democrático de Rusia (PLDR), Leonid Slutsky, en Teherán, Irán, 15 de junio de 2024. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA/REUTERS)

Habrá múltiples y detalles matizados. Los "altos pensadores" de Israel tendrán que tomar decisiones útiles basadas en estándares lógicos de deducción válida y consistencia interna establecidos desde hace mucho tiempo. Aunque no existan datos reales sobre una guerra nuclear, aún se podría construir un aparato analítico deductivo. El objeto central de dicho aparato sería la derivación sistemática de conclusiones lógicamente implicadas y relevantes para la política a partir de diversas suposiciones interconectadas. Sin este esfuerzo, las decisiones estratégicas israelíes se basarían en evaluaciones más o menos desconectadas o en "sentido común".

No podría haber un estándar de toma de decisiones más inútil que el "sentido común".

Hay más. En la medida en que puedan estimarse, los riesgos de una guerra nuclear entre Israel e Irán dependerán de si dicho conflicto sería intencional, no intencional o accidental. Aparte de aplicar esta distinción de tres partes, no habría una razón adecuada para esperar juicios analíticos que brinden ganancias operativas.

Para garantizar mejor protecciones existenciales contra las agresiones iraníes abiertamente declaradas, Jerusalén debería tener en cuenta de manera consciente que la supervivencia física del Estado judío nunca debe darse por sentada. En algún punto de un conflicto acumulativo, incluso un estado con armas nucleares podría quedarse solo con opciones militarmente irrelevantes. Ese punto haría referencia a opciones residuales para la venganza, pero no para la seguridad.

Una guerra nuclear no intencional o inadvertida entre Jerusalén y Teherán podría tener lugar no solo como resultado de malentendidos o cálculos erróneos entre líderes racionales, sino como consecuencia no deseada de un mal funcionamiento mecánico, eléctrico o informático. Esto debería recordar una distinción adicional entre guerra nuclear no intencional/inadvertida y guerra nuclear accidental.

Aunque todas las guerras nucleares accidentales deben ser no intencionales, no todas las guerras nucleares no intencionales deben ser creadas por accidente. En una ocasión u otra, una guerra nuclear no intencional o inadvertida también podría ser el resultado de errores fundamentales en la percepción de las intenciones del enemigo. Este resultado sería catastrófico.

La historia importa

Nunca se ha librado una guerra nuclear auténtica. No hay posibles expertos en "llevar a cabo" o "ganar" una guerra nuclear. En Jerusalén, este entendimiento debería considerarse axiomático y predominante.

Hay otro axioma crítico. Israel necesita "pensadores de alto nivel" para cálculos y ajustes estratégicos. ¿Quiénes deberían ser los modelos apropiados para estos pensadores extraordinarios? Uno debería pensar en figuras como Leo Szilard, Enrico Fermi, J. Robert Oppenheimer, Albert Einstein, Niels Bohr y otros diversos.

Este tipo de pensamiento deberá ser iniciado y ampliado a niveles teóricos avanzados. Esta tarea nunca podría cumplirse a niveles operativos normales. Para Israel, se necesitará mucho más que profesionales capaces y trabajadores.

Una teoría deductiva refinada será indispensable. Sin un plan sistemático y basado en teorías, Israel se volvería inpreparado para un conflicto nuclear iraní que sea deliberado, no intencional o accidental. En cada etapa de su competencia autopropulsada con Teherán, Jerusalén debe recordar que la única justificación aceptable para armas nucleares y doctrina nacional es la gestión de guerra estable y la disuasión nuclear integral.

INMEDIATAMENTE, ISRAEL debería iniciar un cambio de política conspicuo de "ambigüedad nuclear deliberada" a "divulgación nuclear selectiva". La lógica detrás de este cambio no sería reafirmar lo obvio (es decir, que Israel es una potencia nuclear operativa), sino recordar a todos los posibles agresores que las armas nucleares de Jerusalén son utilizables en todos los niveles posibles de guerra. Sin embargo, incluso con una planificación prudencial óptima, las amenazas rusas y/o norcoreanas contra Israel podrían volverse abrumadoras.

Un escenario de pesadilla para Israel comenzaría con amenazas progresivamente explícitas por parte de Moscú o Pyongyang sobre los costos de la acción preventiva israelí. Israel, consciente de que no podría esperar razonablemente coexistir indefinidamente con un Irán nuclear, procedería con sus acciones preventivas planeadas a pesar de las severas advertencias rusas o norcoreanas. En respuesta, las fuerzas militares norcoreanas comenzarían a actuar directamente contra Israel, buscando persuadir a Jerusalén de que los aliados nucleares de Irán están en una posición de dominar todas las escaladas imaginables.

A menos que Estados Unidos estuviera dispuesto a ingresar a la situación ya caótica con un apoyo abiertamente irrestricto a Israel, Moscú no tendría dificultades previsibles para establecer una "dominación de la escalada". Correspondientemente, los partidarios bien intencionados de Israel podrían sobreestimar las capacidades nucleares relativas y las opciones del Estado judío, un juicio que probablemente Sigmund Freud habría llamado "cumplimiento de deseos".

En la guerra, incluso las operaciones militares de última generación tendrían límites determinables. En esencia, no hay una forma clara en la que las capacidades y opciones de un estado más pequeño que el lago Michigan de Estados Unidos puedan "ganar" en la toma de riesgos competitiva vis-à-vis Rusia o Corea del Norte.

Israel siempre debería evitar la lucha armada contra un adversario nuclear vastamente superior. Plausible, este imperativo no plantearía problemas con respecto a un Irán recién nuclear, pero presentaría un problema muy serio si se tratara de un adversario nuclear norcoreano ya "maduro".

¿Y Estados Unidos? ¿Honraría el recién reelegido presidente Donald J. Trump los compromisos de alianza con Israel que podrían poner a millones de ciudadanos estadounidenses en vulnerabilidad existencial? ¿Aceptaría Trump de manera confiable dicho compromiso basado en la ley bajo cualquier circunstancia? Considerando la historia de Trump con el presidente ruso, es probable que haga lo menos posible para ofender a Vladimir Putin. Esto incluiría "dejarlo hacer lo que le dé la gana", comentario publicado por Trump sobre Putin y Ucrania el 10 de febrero de 2024.

Con un Trump decididamente pro-Putin de regreso en la Casa Blanca, Jerusalén necesitará tomar en serio la posibilidad de la "no intervención" estadounidense. Esta posibilidad realista significaría nada menos que el abandono consciente de Trump a Israel frente a los daños nucleares amenazados por Corea del Norte. Aunque sea contradictorio para aquellos israelíes que ven agradecidos al presidente electo Trump como "pro-Israelí", tal abandono seguiría siendo plausible (y quizás incluso esperado) si Putin estuviera involucrado.

El escritor es profesor emérito de derecho internacional en la Universidad de Purdue.