Los intentos de asesinato a Trump ayudaron a su triunfo en las elecciones

Destino. Es una palabra que se usa a menudo para describir una cadena inevitable de eventos que moldean el futuro. Para el presidente electo Donald Trump, el destino parecía entrelazar el destino, la resiliencia y el impulso político de una manera que desafiaba las expectativas y galvanizaba a sus seguidores.

En una de las campañas presidenciales más tumultuosas en la historia reciente de Estados Unidos, Donald Trump surgió como un vencedor contra todo pronóstico. Si bien ha sido durante mucho tiempo una figura polarizadora, evocando lealtad ferviente y oposición tajante en igual medida, el momento definitorio de su campaña de 2024 ocurrió 116 días antes de las elecciones en Butler, Pensilvania. Ese día, un intento de asesinato casi alteró el curso de la historia.

Durante un evento de campaña al aire libre cerca de la pequeña ciudad de Pensilvania, Trump sufrió una herida en su oreja derecha superior cuando Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años de Bethel Park, Pensilvania, abrió fuego con un rifle estilo AR-15 desde la azotea de un edificio cercano. Crooks disparó ocho tiros, lo que resultó en la muerte de un asistente y lesiones críticas en otros dos. Fue finalmente abatido por el Equipo Contraterrorista del Servicio Secreto de EE. UU.

Intentos de asesinato

Una bala alcanzó a Trump mientras se encontraba ante miles en un mitin. Aunque herido, famosamente se negó a abandonar el escenario, animando a la multitud con su característico bravucón. La imagen de un Trump ensangrentado, puño en alto desafiante, se convirtió en un emblema de su inquebrantable personalidad. Este acto singular de fortaleza, reforzado por su reputación como combatiente que había resistido tanto tormentas políticas como personales, resonó profundamente con muchos estadounidenses. Para sus seguidores, esto no fue solo un acto de valentía; fue el destino manifestado en tiempo real.

Los seguidores republicanos aprovecharon rápidamente la imaginería. Camisetas, gorras, vallas publicitarias y anuncios en línea llevaban la icónica imagen de un Trump ensangrentado con lemas que reforzaban en la mercancía el tema central de su campaña: valentía ante el fuego. La imagen visceral de un líder herido pero imperturbable reforzó la narrativa de Trump como un hombre de resistencia y convicción, un líder que enfrentaría las amenazas directamente por el bien de su país.

El candidato presidencial republicano y expresidente de EEUU Donald Trump camina durante el primer día de la Convención Nacional Republicana (RNC) en el Fiserv Forum en Milwaukee, Wisconsin, EEUU, 15 de julio de 2024. (credit: REUTERS/ANDREW KELLY TPX IMAGES OF THE DAY)

Trump mismo se apoyó en este poderoso simbolismo. "Dios me salvó", repitió en las semanas que siguieron. La declaración, una mezcla de gratitud espiritual y retórica de campaña, forjó una nueva conexión emocional con muchos de sus seguidores. Sus palabras encontraron terreno fértil entre los estadounidenses religiosos que vieron su supervivencia como un signo de intervención divina, una noción que Trump hizo poco por disipar. Le dio la oportunidad de enmarcar su campaña no solo como un viaje político, sino como una misión tocada por el destino.

El significado de ese momento se profundizó en septiembre cuando otro intento de asesinato fue frustrado. El 15 de septiembre, Trump sobrevivió a un intento de asesinato mientras jugaba al golf en Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida. El sospechoso, identificado como Ryan Wesley Routh de 58 años, fue descubierto en arbustos cercanos, apuntando con un rifle a un miembro del equipo de seguridad de Trump. Un agente del Servicio Secreto disparó a Routh, lo que lo hizo huir. Más tarde fue capturado en el condado de Martin y no se reportaron heridos. Las autoridades declararon que Routh tenía la intención de atacar a Trump y, para el 24 de septiembre, enfrentaba una acusación por cinco cargos federales, incluido el intento de asesinato de un candidato presidencial. Routh se declaró no culpable, y se programó un juicio preliminar para el 10 de febrero de 2025. Aunque Trump salió ileso, el segundo intento solidificó su narrativa de estar constantemente amenazado, presentándolo aún más como un guerrero defendido por el destino mismo.

El llamado emocional era innegable. "Mucha gente me ha dicho que Dios me perdonó la vida por una razón", declaró Trump en su discurso de victoria el martes por la noche, con la mirada firme y la voz inquebrantable. "Esa razón era salvar a nuestro país y restaurar a América a su grandeza. Y ahora vamos a cumplir esa misión juntos".

Al final, si el destino jugó un papel en el triunfo electoral de Trump puede ser una pregunta para historiadores y filósofos. Lo que queda claro es que su supervivencia, su lucha y el poder simbólico de enfrentarse a la muerte se convirtieron en elementos clave para reformular la percepción pública. Para sus seguidores, la elección ya no se trataba de política o partidismo; era una batalla de fe, destino y la imagen inquebrantable de un hombre que se negó a caer.

Fue, en palabras de Trump, el cumplimiento de un destino.

Fue, en palabras de Trump, el cumplimiento de un destino.