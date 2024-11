¿Apoyas a Hamás? Mejor piénsalo de nuevo

Por favor, mantén una mente abierta en tu apoyo a Hamas. Esto incluye la posibilidad de cambiar tu premisa inicial: que estás en contra de Israel.

Fundamentalmente, pregúntate lo siguiente: ¿Sea cual sea mi problema con Israel como estado, aplico los mismos cargos a otros países que están o han estado en situaciones similares? Si es así, ¿cuáles son mis conclusiones sobre su legitimidad y exijo que esos estados desaparezcan?

¿Hay otros países que cumplan con los mismos requisitos que exijo a Israel para considerarlos legítimos? ¿Es Israel el único estado que no cumple con mis expectativas o requisitos teóricos?

¿Me enfoco en Israel de la misma manera en que lo hago con otros países, especialmente en el Medio Oriente? ¿Los palestinos tienen alguna culpa en la situación actual? ¿Por qué enfocarse en la guerra entre Israel y Hamas y no en las guerras en Darfur, Siria, Yemen, etc., con cientos de miles de muertes?

Si aún crees que Israel no cumple con tus requisitos, ¿serás lo suficientemente honesto como para reconocer que ningún país en la Tierra los satisfaría? Y, si Israel no cumple del todo pero tampoco cumple completamente tus expectativas, entonces verás que los judíos tienen tanto derecho a un estado como cualquier otro grupo, a pesar de que su país no constituye el Nirvana. Esto no implicaría que estás a favor de Israel, pero tampoco en contra de Israel, de la misma manera que la mayoría de las personas no son ni a favor de Suecia ni en contra de Suecia.

Activistas y estudiantes PRO-PALESTINOS protestan cerca de un campamento en la Universidad George Washington, en Washington, en abril. Los administradores de la GW están trabajando activamente para sanar las divisiones en el campus, dice el escritor (credit: Bonnie Cash/Reuters)

Lo mismo se aplica con respecto a los árabes palestinos como refugiados. Ha habido decenas de millones de refugiados en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes qué pasó con sus propiedades y personas y cómo se resolvieron sus situaciones (si es que se resolvieron en absoluto)? ¿Qué dice eso sobre los países que actualmente existen de los cuales huyeron o fueron expulsados?

En otras palabras, si solo estás a favor de la eliminación del estado judío, donde vive una gran cantidad de judíos, donde se sigue el calendario judío, se estudian libros judíos y se habla el idioma judío, a donde la mayoría de los judíos dirigen sus oraciones, y que por sí mismo implicaría un genocidio de judíos, y al mismo tiempo no tienes nada que se parezca al mismo interés ni condena contra ningún otro país, entonces esperemos que veas el error de tu pensamiento.

¿POR QUÉ alguien abordaría este tema de esta manera está más allá de cualquier comprensión razonable. Te ofrecemos algo en qué reflexionar.

¿Qué habrías hecho el 8 de octubre de 2023?

Si fueras el primer ministro de Israel, encargado de preservar la seguridad y las vidas de los ciudadanos de ese país, ¿qué habrías hecho el 8 de octubre de 2023, el día después de la masacre de 1,200 personas y el secuestro de aproximadamente 250 más? ¿Habrías apelado a las Naciones Unidas? ¿Quizás habrías pedido una reunión con los líderes iraníes para resolver pacíficamente este episodio bárbaro y dejarlo atrás?

Cabe señalar que esta carta abierta está dirigida a partidarios de Hamas, no a los miembros de esa organización terrorista en sí. Tenemos en mente a los estudiantes de la Universidad de Harvard que culparon a Israel completamente por los eventos del 7 de octubre de 2023. Pensamos en los estudiantes manifestantes en Columbia, Stanford, Berkeley y otras universidades similares.

Nos dirigimos, en particular, a los estudiantes judíos que protestan en nombre de Hamas. ¿Por qué estas preguntas no están destinadas a los miembros de Hamas en sí? Ellos son un culto a la muerte. Están más allá de la razón. Pero sus partidarios pueden, tal vez, considerar estas palabras y reconsiderar sus posiciones.

No podemos pasar por alto esta joya invaluable de Golda Meir: "Cuando llegue la paz, quizás con el tiempo podamos perdonar a los árabes por matar a nuestros hijos, pero nos será más difícil perdonarles por habernos obligado a matar a sus hijos. La paz llegará cuando los árabes amen más a sus hijos que nos odien a nosotros".

Utiliza el mismo estándar que usas para Israel con cualquier otro estado y observa qué sucede. Sin embargo, si te aferras a tu premisa inicial, no es porque estés a favor de la justicia o la paz, o la libertad para los palestinos, sino a favor de una dictadura teocrática para estos últimos, el asesinato masivo de judíos y la destrucción generalizada.

Walter E. Block, PhD, es catedrático distinguido Harold E. Wirth y profesor de economía en la Universidad Loyola, Nueva Orleans. Alan G. Futerman es candidato a doctorado en economía política en el King's College, Londres. Son coautores de "El caso liberal clásico de Israel" (Springer, 2021).