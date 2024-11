EE. UU. debería revertir la política sobre asentamientos israelíes en Cisjordania

En una reversión de la política de Estados Unidos sobre la construcción israelí en Judea y Samaria (Cisjordania), el saliente Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció que los asentamientos israelíes "son... inconsistentes con el derecho internacional".

Continuó, "Nuestra administración mantiene una firme oposición a la expansión de los asentamientos y, en nuestro juicio, esto solo debilita, no fortalece la seguridad de Israel. Ha sido una política estadounidense de larga data, tanto bajo administraciones republicanas como demócratas, que los nuevos asentamientos son contraproducentes para alcanzar una paz duradera".

Siempre ha desconcertado a los israelíes por qué los estadounidenses consideran que la construcción israelí es un impedimento para la paz cuando el terrorismo palestino es claramente un obstáculo mayor para la paz.

La objeción a la construcción judía en Judea y Samaria es relativamente nueva y nunca fue expresada por los israelíes y sus amigos en todo el mundo. En enero de 1918, después de que Inglaterra emitiera la Declaración Balfour, el futuro primer ministro israelí David Ben-Gurion escribió sobre la importancia de construir y poblar la tierra de Israel: "Los sionistas deben tomar ahora una dirección interna, hacia el pueblo judío. Todos nuestros activos materiales y espirituales deben ser utilizados ahora para la gran, urgente y desafiante tarea que tenemos ante nosotros: la construcción de la tierra por el pueblo hebreo". Soldados israelíes patrullan en la ciudad cisjordana de Hebrón el 22 de octubre de 2024 (credit: WISAM HASHLAMOUN/FLASH90)

En un artículo escrito para el Foro de Política de Israel, una organización anti-asentamientos, Shaul Arieli escribió que los planes de construcción de Ben-Gurion incluían el actual territorio de Cisjordania, “Antes de la fundación de Israel y la ocupación jordana de Cisjordania, el territorio contenía varias comunidades judías, así como milenios de historia judía y muchos de los lugares más sagrados del judaísmo, como la Tumba de los Patriarcas en Hebrón.

“Jordania expulsó a 17,000 judíos de Cisjordania durante la guerra de 1948”, dijo.

Reafirmando la conexión histórica y legal de Israel con Cisjordania

Antes de 1948, había pueblos judíos, granjas y aldeas en toda la Israel bíblica, especialmente en Judea y Samaria. Había pueblos en el bloque de Gush Etzion en el valle a lo largo del Mar Muerto; pueblos como Beit Haarava y Kalya eran desarrollos prósperos; y también en el sur de Israel, como la ciudad bíblica de Hebrón. En el este de Jerusalén, el área llamada Atarot, donde los profetas de Israel enseñaron sus mensajes, era un centro de población judía establecido. Fue solo la destrucción del ejército jordano de estas áreas judías lo que exilió a los residentes judíos de sus hogares.

Los líderes de Israel han hablado consistentemente de la fuerte y histórica conexión del pueblo judío con Judea y Samaria.

Menachem Begin habló de la fuerte conexión del pueblo judío y del Estado de Israel con Judea y Samaria, dijo: "Israel no transferirá Judea, Samaria y el distrito de Gaza a ninguna autoridad soberana extranjera, [debido a] el derecho histórico de nuestra nación a esta tierra, [y] las necesidades de nuestra seguridad nacional, que exigen una capacidad para defender nuestro Estado y las vidas de nuestros ciudadanos".

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett dijo: "Quienes se establecen en Judea y Samaria son los pioneros de hoy. No hemos tomado una tierra extranjera; hemos recuperado la tierra de nuestros antepasados". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La PROF. TALIA Einhorn del Centro de Jerusalén para Seguridad y Asuntos Exteriores abordó el derecho histórico y legal del pueblo judío a Judea y Samaria, "La legalidad de los asentamientos judíos en Jerusalén, Judea y Samaria y Gaza se deriva de los derechos históricos, indígenas y legales del pueblo judío para establecerse en esas áreas, validados en documentos internacionales. Negar a los judíos su derecho a vivir en la Ciudad Vieja de Jerusalén y en Judea y Samaria significa negar sus lazos con su patria bíblica e histórica, precisamente esos lazos que han sido reconocidos en estos documentos".

Sin embargo, ha habido políticos israelíes que no han entendido la profundidad del vínculo entre Judea y Samaria y el pueblo israelí. El ex jefe del Partido Meretz, Nitzan Horowitz, dijo: "La construcción en los asentamientos es desenfrenada, incluso en los asentamientos aislados y en los puestos de avanzada ilegales". Afirmó que líderes israelíes como el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y la ex ministra de Justicia Ayelet Shaked, estaban llevando a Israel al "abismo" al intentar consolidar el desarrollo israelí en Judea y Samaria.

Los comentarios de Horowitz no fueron mucho mejores que los comentarios actuales del presidente del Partido Meretz, Yair Golan. Golan se refirió a algunos colonos judíos israelíes como "subhumanos", diciendo: "Estas no son personas; son despreciables, subhumanos... no deberían recibir ningún apoyo y deberían ser retirados por la fuerza de allí".

¿Qué causa que personas como Horowitz y Golan se aparten de los vínculos históricos judíos de larga data con porciones de Eretz Yisrael, especialmente el corazón de la patria judía, y declaren que el desarrollo judío de estas áreas es de alguna manera nefasto, ilegal o inmoral? ¿Cuándo dejaron de considerar la construcción de Eretz Yisrael como un objetivo sionista?

Lamentablemente, después de que la solución de dos estados comenzara a ser tomada en serio por potencias extranjeras, algunos israelíes comenzaron a abandonar la conexión de larga data del pueblo judío con Judea y Samaria. Aunque el sionismo siempre abogó por el desarrollo y asentamiento judío en la Tierra de Israel, surgió un movimiento en Israel que abogaba por apaciguar a nuestros enemigos deteniendo la construcción en Israel e incluso retrocediendo de tierras en las que los israelíes ya estaban establecidos. Este nuevo enfoque fue nada menos que traicionero para el idealismo y los valores sionistas.

Hubo israelíes que pensaron que dejar territorios en disputa haría a Israel más seguro. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, esa fue la razón por la cual Israel retiró a su gente y destruyó sus pueblos en Gaza en 2005, "El plan de desconexión unilateral de Israel de la Franja de Gaza y el norte de Samaria propuesto por el primer ministro Ariel Sharon se llevó a cabo el 15 de agosto de 2005. El propósito del plan era mejorar la seguridad de Israel y su estatus internacional en ausencia de negociaciones de paz con los palestinos". Pudo haber parecido prudente en ese momento renunciar a partes de Eretz Yisrael para asegurar otras partes de la tierra, pero en 2024, después de las retiradas de Gaza y Líbano, ha quedado claro que renunciar a partes de Israel nunca traerá seguridad a Israel, de hecho, hace a Israel mucho menos seguro.

Cualquier observador honesto y perspicaz del conflicto israelí-palestino entiende que los palestinos no tienen interés en vivir en paz junto a un Estado judío de Israel. Su único objetivo es eliminar el Estado judío y reemplazarlo con un Estado palestino. Israel se ha acercado a los palestinos en paz en múltiples ocasiones, y cada vez los palestinos rechazan sus ofertas. La única opción del pueblo judío para seguridad es desarrollar Judea y Samaria a mayor velocidad y alcance. Desarrollar la tierra es coherente con los valores sionistas y ha sido el camino histórico de los judíos.

La escritora es una capellana de hospicio interreligiosa certificada en Jerusalén y la alcaldesa de Mitzpe Yericho, donde vive con su esposo y seis hijos.