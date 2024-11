Hay que calmarse y dejar de avivar el fuego del conflicto

Apenas hace una semana que el país conmemoró el 29º aniversario del asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, asesinado a manos de Yigal Amir el 4 de noviembre de 1995.

La familia de Rabin solicitó que tanto las ceremonias del Knesset como las estatales, que se han realizado anualmente para conmemorar la mancha oscura en la historia de Israel y la vida extraordinaria que se extinguieron, fueran canceladas este año.

"Ahora no es el momento para grandes ceremonias, y sería correcto proporcionar una manera adecuada pero restringida para conmemorar a Yitzhak Rabin", escribió la hija de Rabin, Dalia Rabin, en una carta al presidente Isaac Herzog, al primer ministro Benjamin Netanyahu y al presidente del Knesset Amir Ohana.

La decisión no fue un precedente. Las ceremonias del año pasado, programadas para ocurrir solo un mes después de la masacre de Hamas del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la Guerra entre Israel y Hamas, también fueron canceladas. Imágenes de una bengala lanzada frente a la residencia de Netanyahu el sábado 17 de noviembre de 2024 (credit: SCREENSHOT/X/VIA SECTION 27A OF THE COPYRIGHT ACT)

Dado el ataque del sábado por la noche a la residencia de Netanyahu por parte de manifestantes en contra de sus políticas en tiempo de guerra y la serie de reacciones provocativas que siguieron, la sabiduría de poner en segundo plano el único asesinato de un primer ministro en Israel, a manos de un agresor judío israelí, podría ser un error.

Una escalada peligrosa

En el incidente del fin de semana, que la unidad de delitos significativos Lahav 433 de la policía y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) calificaron como "una escalada peligrosa" en las protestas que exigían un alto el fuego y un acuerdo de rehenes, tres personas fueron arrestadas después de que un par de bengalas fueran disparadas a la casa de Netanyahu en Cesarea y cayeran en el patio. Se informó que uno de los detenidos era un general de reserva de las FDI.

Aunque no se reportaron daños y Netanyahu y su familia no estaban en casa en el momento del incidente, debería ser tratado por lo que fue: un acto de violencia física contra el primer ministro.

Para su crédito, los líderes de la oposición, incluidos Yair Lapid, el presidente de la Unidad Nacional Benny Gantz y el jefe de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, condenaron el ataque, con Liberman diciendo que "significa una escalada en el intento de dañar las instituciones democráticas del Estado de Israel".

Ohana acusó al deterioro del discurso nacional que ha alimentado la incitación en ambos lados del espectro político como la normalización de ataques como el incidente de la bengala.

"El tiroteo en la casa del primer ministro esta noche es el resultado directo de una política que en los últimos años ha ignorado la escalada en palabras y acciones", escribió Ohana.

Pero erróneamente intentó desplazar la culpa hacia el fiscal general y el sistema judicial por permitir la cultura de la violencia solo contra el gobierno y sus partidarios, acusando a esos organismos de acostumbrar al país "al hecho de que hay quienes a quienes se les permite y a quienes se les prohíbe".

El ministro de Justicia, Yariv Levin, fue un paso más allá, calificando el incidente como "un eslabón en una cadena de acciones violentas y anárquicas, cuyo propósito es llevar a cabo el asesinato del primer ministro y el derrocamiento del gobierno elegido por medio de un golpe violento".

Luego intentó utilizarlo como excusa para revisar su polémica reforma judicial para restaurar el sistema judicial y los sistemas de aplicación de la ley. Pero fue el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, quien explotó el ataque con la bengala para incitar contra los disidentes del gobierno usando un lenguaje incendiario al pedir el despido de la fiscal general Gali Baharav-Miara.

"El fiscal general debe irse a casa hoy. Una persona que se levanta para matarte, incluso a través de la debilidad y el acuerdo a través del silencio, levántate y despídalo", dijo Karhi, parafraseando una línea del Talmud sobre la autodefensa.

Dada nuestra larga historia, nosotros los judíos tenemos una memoria corta. El odio infundado resultó en la destrucción del Templo, y la misma lucha interna terminó con el asesinato de Rabin.

Deberíamos poder estar de acuerdo en que los actos de violencia, ya sea un pirotécnico lanzado a la casa del primer ministro o la violencia verbal de llamar "Satanás" al líder de Israel o a los manifestantes en la calle Kaplan "traidores", están más allá de las normas de una sociedad cuyo país está luchando por su supervivencia.

Herzog suplicó el domingo que "las llamas no deben permitirse que se intensifiquen."

Todos sabemos exactamente a dónde podría llevar eso.