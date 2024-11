El problema profundo de Israel: socavar a Netanyahu e impedir la victoria

Hubo una explosión fuera de la residencia del primer ministro Netanyahu el sábado por la noche.

Hace unas semanas, el hijo de un importante propietario de un periódico israelí fue arrestado por posesión de explosivos. Él admitió entonces a las autoridades que planeaba usarlos para disparar contra la casa de Netanyahu. En ese momento, el juez lo liberó, diciendo: "Debe entenderse que los tenía para protestar". Los mismos explosivos fueron los que acababan de ser disparados contra la casa de Netanyahu.

Cada día vemos más titulares sobre violencia contra Netanyahu, acusaciones contra Netanyahu y acciones o inacciones locas del sistema judicial -contra Netanyahu. En este caso, la decisión de un juez israelí puso directamente en peligro al primer ministro. Sin embargo, tenemos importantes personalidades de los medios de comunicación que desestiman este evento y en cambio critican al ministro de justicia por resaltar esta peligrosa corrupción como evidencia adicional de la necesidad de reforma judicial.

Lamentablemente, hay poderes en Israel que llevan años trabajando para derrocar a Netanyahu y debilitar la derecha israelí, incluso cuando ha sido la clara preferencia del pueblo. La minoría que ha estado manipulando al público de esta manera está aterrorizada por la cantidad de cambios con los que no están de acuerdo que se pueden lograr con Trump y Netanyahu en el poder simultáneamente: cambios que el pueblo en Israel y Estados Unidos han ordenado. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia estatal en memoria de las víctimas del terrorismo, en el cementerio militar del Monte Herzl en Jerusalén, el 13 de mayo de 2024. (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

Israel, al igual que América bajo Trump, lidia con un "estado profundo": una facción no electa dentro del gobierno, militar, inteligencia y medios de comunicación que opera de manera independiente, obstaculizando a los funcionarios electos y promoviendo su propia agenda. Así como en Estados Unidos hay una pequeña minoría interesada en detener el desarrollo de una América fuerte y orgullosa, en Israel hay una minoría similar con una agenda similar para evitar que Israel sea fuerte y orgulloso. Este estado profundo representa una seria amenaza para la unidad, la democracia y la capacidad de Israel para enfrentar a enemigos existenciales.

El sistema judicial

Un ejemplo evidente del estado profundo es el activismo judicial anti-Netanyahu en Israel. Recientemente, Sheffi Paz, una activista de 72 años en contra de la migración ilegal, fue encarcelada por 45 días por grafitis, mientras que los manifestantes anti-gobierno que actuaron violentamente durante las protestas por la reforma judicial no enfrentaron consecuencias comparables. Esta hipocresía revela un sistema de justicia manipulado para servir a los intereses del estado profundo, aplicando un conjunto de reglas para los activistas de derecha y otro para sus contrapartes de izquierda.

Al mismo tiempo, el fiscal general ha exigido que Netanyahu asista a las audiencias judiciales tres veces por semana, desviando su enfoque de gestionar el conflicto existencial. Estas batallas legales, basadas en casos desmoronados, están diseñadas para deslegitimar y debilitar su liderazgo en el momento más crítico.

Tácticas divisorias: El reclutamiento ultraortodoxo

El estado profundo también manipula asuntos sociales, como el reclutamiento ultraortodoxo, para sembrar división y debilitar las coaliciones gubernamentales. Este es un asunto social legítimo que necesita soluciones reales y reflexivas. En cambio, está siendo cínicamente utilizada para dividir a las facciones políticas ultraortodoxas y nacional-religiosas, con el claro objetivo de derrocar al gobierno.

Desafíos en el ámbito militar

La influencia del estado profundo se extiende hasta las FDI. Comandantes de alto rango en la organización Achim Laneshek (Hermanos de Armas) abiertamente llamaron a un rechazo masivo de servir, incluso durante tiempos de guerra, y no enfrentaron repercusiones. Mientras tanto, Chezi Nechama, un oficial de reserva de alto rango con una amplia experiencia en combate, fue despedido por ofrecer críticas constructivas sobre cómo ganar la guerra. Este doble estándar socava la efectividad y moral militar.

Adicionalmente, recientes arrestos de oficiales de las FDI acusados de compartir documentos con la Oficina del Primer Ministro resaltan un patrón preocupante. Estos documentos eran material de Hamás, no filtraciones clasificadas. Sin embargo, los oficiales están siendo sometidos a un duro confinamiento solitario, mientras que filtraciones significativas de información sensible a los medios de comunicación de Israel – poniendo en peligro a soldados y la seguridad – fueron ignoradas. Esta aplicación selectiva de la ley parece estar diseñada para desestabilizar el liderazgo de Netanyahu en lugar de salvaguardar la seguridad nacional. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

“Nos duele mucho que las vidas de jóvenes estén siendo destruidas con acusaciones difamatorias destinadas a dañar al gobierno de derecha”, dijo la Oficina del Primer Ministro en un comunicado, “En un país democrático, las personas no son arrestadas y mantenidas durante 20 días en un sótano sin consultas legales por una filtración, solo para extraer de ellos falsas declaraciones contra el primer ministro.

"Después de un año de la avalancha de filtraciones criminales de las discusiones del gabinete y las discusiones sobre prisioneros y desaparecidos, que proporcionaron inteligencia valiosa a nuestros enemigos", decía la declaración, "las únicas dos investigaciones que se abrieron fueron dirigidas contra la Oficina del Primer Ministro y no contra los otros filtradores, ninguno de los cuales fue investigado, y que causaron un daño tremendo a los secuestrados y a la seguridad de Israel".

El rol de los medios de comunicación

Los medios de comunicación y el establishment magnificaron el último "escándalo" de transferencia de documentos como "la filtración más perjudicial de la historia", cuando en realidad, ni siquiera ha comenzado ninguna investigación sobre las filtraciones muy reales de altos funcionarios a los medios. Estas filtraciones diarias ponían en riesgo a nuestros soldados y daban a nuestros enemigos perspicacias críticas, todo para desestabilizar el liderazgo de Netanyahu.

Los medios de comunicación del establishment de Israel agravan el problema, amplificando constantemente las voces que instan a Israel a capitular. Ex funcionarios como Yisrael Ziv y Ehud Barak y figuras de la oposición como Benny Gantz aparecen frecuentemente en programas de noticias abogando por un alto a las operaciones militares. En cada etapa crucial, estos "expertos" han se han opuesto a la acción decisiva, instando a Israel a no entrar en Gaza, a no conquistar Rafah, a no asegurar el Corredor de Filadelfia y a evitar confrontar a Hezbollah.

El mensaje que transmiten en las noticias nocturnas a la nación siempre es el mismo: estamos perdiendo soldados, estamos perdiendo la guerra, el gobierno es culpable de que los cautivos mueran, y deberíamos rendirnos a un alto el fuego sin asegurar muchos de los objetivos críticos de la guerra.

Su mensaje, alineado con las demandas de la administración Biden-Harris, desmoraliza al público y presiona al gobierno hacia ceses prematuros del fuego, socavando los objetivos estratégicos de Israel.

Resistencia pública

A pesar de estos desafíos, la confianza pública en los medios establecidos ha disminuido. Muchos israelíes ahora prefieren el Canal 14 patriótico, reflejando un creciente rechazo a las narrativas del estado profundo.

El camino a seguir

El estado profundo de Israel comprende una minoría muy pequeña dentro de los círculos de seguridad, justicia y medios de comunicación de alto nivel, pero su impacto es profundo. Los israelíes deben reconocer esta amenaza y permanecer unidos. Las batallas físicas en Gaza y el sur del Líbano se están ganando, pero la unidad interna es igualmente vital.

Con la próxima administración de Trump, el potencial de una sólida asociación Trump-Netanyahu podría remodelar positivamente la región y el mundo. Sin embargo, el estado profundo intensificará sus esfuerzos para derrocar al gobierno de Netanyahu. Esta no es una lucha que nos podemos permitir perder. El futuro de Israel depende de superar tanto a los enemigos externos como a la subversión interna. Unidos, prevaleceremos.

El escritor es el anfitrión del video/podcast diario Pulse of Israel y el CEO de la Fundación 12Tribe Films.