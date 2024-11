Órdenes de arresto de la CPI: Un asalto global contra el judaísmo y el liderazgo de Israel

Estamos en medio de un intento a gran escala y multifrontal para negar la idea del judaísmo. Las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional de la semana pasada contra los líderes del estado judío se asemejan a los esfuerzos de anteriores agresiones europeas contra el judaísmo. Pero lo alarmante en esta ocasión fue el compromiso inmediato hecho por los gobiernos oCPIdentales para colaborar.

Esto incluyó a Canadá, la Unión Europea, los Países Bajos y, de hecho, Francia, que por segunda vez en 80 años se comprometió a arrestar judíos, si se le pidiera hacerlo.

La CPI dejó claro en su orden de arresto del 21 de noviembre que su objetivo va mucho más allá del Primer Ministro Netanyahu y del ex Ministro de Defensa Gallant. Los crímenes de guerra de los que se les acusa, como el hambre y el asesinato de la población palestina, se cometieron "en colaboración con otros", declaró la CPI.

Los presuntos delitos son cometidos por soldados israelíes, así como por aquellos que los apoyan. De hecho, en los últimos meses, la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) han estado preparando las bases legales para la detención masiva de judíos israelíes.

La mera amenaza de detenciones masivas podría paralizar los viajes y desmantelar la economía israelí. ¿Qué israelí se arriesgaría a viajar a Europa o a través de ella? REPRESENTANTES DE las familias de los rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre posan frente a la Corte Penal Internacional tras presentar los documentos legales ante la CPI, acusando a Hamás de crímenes de guerra, en La Haya, en febrero. (credit: Rami Amichay/Reuters)

Un ataque a los valores de la Revolución Americana

Pero la CPI no solo apuntó al Estado judío la semana pasada. Como se discutió en un artículo anterior de esta columna, el ataque de OCPIdente al judaísmo también es una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU.

Israel es considerado por los principales expertos militares como el ejército más moral del mundo. Por lo tanto, que la CPI "comience" con Israel establece un listón bajo para lo que podría venir después. De hecho, sin mucho bombo, la CPI la semana pasada se autodesignó para decidir "quién vivirá y quién morirá".

Conceptualmente, la CPI está desafiando el lema estadounidense de "Una nación bajo Dios" y reemplazándolo por "Un mundo bajo la CPI". El precedente y el modelo se han establecido la semana pasada. Fue plenamente respaldado por Francia, Canadá, la UE y muchos otros. Ahora le toca a la CPI decidir quién es el siguiente.

La ex ministra de Relaciones Exteriores sudafricana Naledi Pandor, quien está a la vanguardia del ataque contra la Corte Penal Internacional, ya dejó claro: "Estados Unidos es el siguiente", afirmó.

En cierto sentido, la CPI redactó de facto plantillas de "órdenes de arresto en la sombra" que pueden ser utilizadas contra ex presidentes y funcionarios gubernamentales de Estados Unidos, a quienes la CPI ya ha intentado investigar por presuntos crímenes de guerra en Iraq y Afganistán.

La promesa de colaboración de Francia también amenaza a Estados Unidos de una manera más inmediata: si el presidente Obama o el presidente Bush desean visitar Francia, es probable que ahora se requiera un mayor nivel de evaluación de seguridad. Solo se necesita unir los puntos: la CPI desea investigar a Estados Unidos por crímenes de guerra, se emiten órdenes de arresto sin previo aviso y Francia ha dejado constancia de que cumplirá con tales órdenes de arresto, incluso si se emiten contra jefes de Estado actuales o anteriores.

La guerra de parálisis de viajes no es solo "en teoría". La semana pasada, Australia negó la entrada a la ex ministra de Justicia israelí Ayelet Shaked, supuestamente debido a su oposición al establecimiento de un estado palestino, una posición mantenida por la mayoría de los judíos israelíes tanto de izquierda como de derecha.

Hablando con The Jerusalem Post, Shaked calificó la decisión de Australia como "un acto hostil antisemita" que no solo afecta a Israel, sino que también es "un ultraje a la comunidad judía [de Australia]", quienes la invitaron a apoyarlos en su hora de necesidad.

'¡Fanáticos y criminales de guerra fuera!'

Expertos en seguridad de todo el mundo se oponen a la idea ridícula de recompensar las atrocidades del 7 de octubre con un estado, ya que envía un mensaje claro a grupos en Europa y en todo el mundo que buscan independencia sobre el camino óptimo hacia la autonomía. Sin embargo, después de un año de adoctrinamiento, el apoyo a un estado palestino se está volviendo generalizado en ciertos círculos oCPIdentales.

El senador Chuck Schumer incluso llegó al extremo de sugerir que los israelíes que se oponen a la idea de un estado palestino son "fanáticos".

¿Deberían entonces los judíos israelíes estar preocupados de que también se les niegue la entrada a Australia y otros países oCPIdentales? Después de todo, ¿qué país debería permitir la entrada de fanáticos y criminales de guerra? Tras la postura de la semana pasada de Francia, Canadá, Holanda, la UE y Australia, esta pregunta se ha vuelto cada vez más sinónimo de: ¿qué país debería permitir la entrada de [judíos] israelíes?

No olvidemos que muchos países, incluidos Inglaterra, Francia y España, han promulgado leyes en el pasado que los mantuvieron libres de judíos durante siglos, y como el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro canadiense Justin Trudeau nos recordaron la semana pasada, las leyes deben ser obedecidas.

De hecho, el asalto contemporáneo al judaísmo está expandiéndose rápidamente, semana tras semana, en diferentes ámbitos. En esta nueva columna y en mi libro, ofrezco estrategias y recomendaciones políticas para contrarrestarlo, pero el paso más básico todavía no ha ocurrido: reconocer que existe y comprender la profundidad y el peligro inminente que representa.

Esto no es intuitivo, ya que a diferencia del asalto del siglo pasado, el asalto actual al judaísmo es sutil y es llevado a cabo tanto por amigos como por enemigos. Por lo tanto, requiere estrategias complejas y no solo eslóganes y comités que hacen sentir bien.

Con eso en mente, Estados Unidos no solo debería imponer sanciones paralizantes contra la CPI, sino también responsabilizar a aquellos que se comprometen a colaborar y participar en el creciente asalto al judaísmo, que es un sustituto de un asalto a América y una amenaza creciente para la estabilidad global.

El escritor es el autor de un nuevo libro, El asalto al judaísmo: la amenaza existencial viene del Oeste. Es presidente del grupo de reflexión Judaísmo 3.0 y autor de Judaísmo 3.0: La transformación del judaísmo al sionismo (Judaism-Zionism.com). Sus artículos geopolíticos se destacan en EuropeAndJerusalem.com.