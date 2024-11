¿Cómo puede Israel escuchar a los opositores y mantener su democracia?

En medio de la agitación de las guerras contra Hamas y Hezbollah, el debate en torno a las libertades de los medios de comunicación y la relación del gobierno con los medios de comunicación ha generado un intenso debate.

En el centro de esto yace la pregunta legal y moral: ¿Debería un gobierno penalizar a una publicación por su postura editorial, incluso si difiere fuertemente del sentimiento nacional predominante?

Recientemente, Haaretz, el periódico de tendencia izquierdista, enfrentó críticas por comentarios del editor Amos Schocken al calificar a los terroristas palestinos como "combatientes por la libertad" y a la gobernanza de Israel en Cisjordania como la de un "régimen de apartheid cruel". Incluso Leonid Nevzlin, co-propietario de Haaretz, expresó públicamente su fuerte desacuerdo con las declaraciones.

Para The Jerusalem Post, el término "combatientes por la libertad" es un ultraje a la dolorosa pérdida de vidas y la brutalidad experimentada a manos del terrorismo palestino, exacerbada aún más desde el 7 de octubre. Las repercusiones de los comentarios de Schocken se han extendido a organismos gubernamentales y empresas privadas que han detenido acuerdos publicitarios con el periódico. Estas decisiones son legalmente permisibles, pero sus implicaciones para la democracia merecen ser examinadas.

La democracia de Israel permite que se publiquen perspectivas diversas, incluso controversiales, sin temor a represalias legales. Esta es una de sus mayores fortalezas al ser la única democracia en una región a menudo caracterizada por la represión de los medios de comunicación. El editor de Haaretz, Amos Schocken, es visto en el Tribunal Supremo en Jerusalén mientras llega a una audiencia judicial sobre una demanda presentada por Anat Kam contra el periódico Haaretz, 13 de enero de 2020 (credit: OLIVIER FITOUSSI/FLASH90)

La libertad de expresión tiene consecuencias

Sin embargo, la libre expresión no está exenta de consecuencias. Los anunciantes y las agencias gubernamentales tienen el derecho de alinear sus asociaciones con entidades que reflejen sus valores, al igual que los lectores pueden elegir apoyar o boicotear a los medios de comunicación. La ley proporciona espacio para esta interacción entre prensa libre y libre elección, subrayando el delicado equilibrio de derechos en una democracia vibrante.

El gobierno aprobó por unanimidad en su reunión semanal del domingo una propuesta del Ministro de Comunicaciones Shlomo Karhi de que todos los organismos gubernamentales o financiados por él "dejen de relacionarse con el periódico Haaretz de cualquier manera y no publiquen anuncios en él".

Sin embargo, este enfoque conlleva riesgos. La retirada del gobierno de las colaboraciones con los medios de comunicación debido a desacuerdos ideológicos, aunque legalmente válida, puede crear la percepción de censura. Incluso en los casos en que no se produce una supresión formal, la óptica del distanciamiento estatal de la prensa crítica puede fortalecer las acusaciones de intolerancia o autoritarismo. Israel hoy está navegando una de sus crisis más existenciales. La masacre del 7 de octubre y la guerra en curso han impactado profundamente la psique nacional. Es comprensible que el público sea sensible a las narrativas que parecen socavar la legitimidad de la lucha de Israel contra el terrorismo. Sin embargo, la resistencia democrática se pone a prueba no en tiempos de paz, sino durante períodos de estrés agudo.

Abrazar la verdadera democracia es aceptar la incomodidad de las voces disidentes. Etiquetar esta elección editorial como desagradable es justo y justificado, pero intentar silenciarla a través de presión económica indirecta podría llevar a consecuencias no deseadas, incluida la erosión de la confianza pública en los medios y en el gobierno.

Un enfoque más constructivo podría implicar el diálogo público en lugar del distanciamiento financiero. El gobierno y la sociedad civil deberían desafiar las narrativas problemáticas a través del debate y la evidencia en lugar de medidas punitivas. Esto es la manifestación de la democracia: el libre intercambio de ideas, incluso aquellas que provocan enojo o frustración, y la fortaleza para contrarrestarlas en el mercado del discurso público.

Es esencial recordar que el tejido de la democracia de Israel se basa no solo en el derecho a hablar, sino también en la madurez para escuchar, incluso cuando duele. En este sentido, el gobierno y sus críticos comparten la responsabilidad de mantener los principios de la libertad de expresión y la rendición de cuentas.

Al navegar este problema con sensibilidad y principios, Israel puede reafirmar su identidad democrática en medio del caos. Esto no es solo una cuestión de estrategia política inmediata, sino también de establecer un ejemplo perdurable para las generaciones futuras. El mensaje debe ser claro: la democracia es caótica, pero también es resiliente, y es esta resiliencia la que llevará a Israel a través de sus horas más oscuras.