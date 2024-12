¿Un futuro compartido entre Israel e Irán? El mensaje de Netanyahu abre las puertas

El primer ministro Benjamin Netanyahu recientemente publicó un importante mensaje en línea dirigido al pueblo iraní. En el video de casi cuatro minutos, presentó varios mensajes clave.

1. Llamando la atención: Si bien el video estaba dirigido al pueblo de Irán, el mensaje inicial estaba claramente dirigido al régimen iraní.

Él mencionó que millones de personas habían visto su primer video y que muchos iraníes se habían acercado a Israel después de eso. ¿La conclusión? Hay personas en Irán que están pasando por alto a su gobierno y están en contacto directo con el estado judío. El primer ministro Benjamin Netanyahu en un discurso público después de que la CPI dictara una orden de detención contra él el 21 de noviembre de 2024 (credit: SCREENSHOT/PMO)

2. Vulnerabilidad económica: Netanyahu reveló que el segundo ataque a Israel, en octubre, por parte del régimen del Ayatolá Ali Khamenei, le costó una increíble suma de $2.3 mil millones.

Él sugirió que mientras los aproximadamente 200 misiles balísticos causaron solo daños limitados en Israel, el daño causado a Irán - al desviar una suma tan grande de servicios esenciales, como educación, salud y transporte - es enorme.

3. Visión de libertad: Netanyahu pidió a los espectadores que imaginaran cómo sería la vida si Irán fuera libre.

Insinuó cuánto mejor sería la vida si las personas pudieran expresar sus opiniones sin miedo, y sin preguntarse si serían llevados a la cárcel. Para muchos iraníes, me imagino que la visión que Netanyahu les pidió imaginar es por la cual han estado orando durante mucho tiempo.

4. Futuro de la asociación: Netanyahu insinuó que miles de millones de dólares podrían, y deberían, invertirse en los niños de Irán en lugar de "guerras que no se pueden ganar".

Como ejemplo, mencionó la inversión en agua potable, diciendo que Israel tiene el sistema de desalinización más avanzado del mundo y estaría feliz de ayudar a reconstruir la infraestructura de agua colapsada de Irán.

A pesar de tener recursos hídricos limitados, Israel ahora produce el 85% del agua potable del país a través de la tecnología de desalinización. Israel incluso ha podido exportar agua a países vecinos, como Jordania.

Además, Israel es el líder mundial en reciclaje de aguas residuales, educación para el ahorro de agua y sistemas agrícolas que reducen el consumo de agua.

"Estas y muchas otras cosas son las que podrían tener", dijo Netanyahu al pueblo iraní. "Pero eso es lo que el régimen de Khamenei les niega todos los días. Están obsesionados con destruir a Israel en lugar de construir a Irán. Qué vergüenza".

5. El costo de otro ataque: Netanyahu dijo que otro ataque a Israel simplemente debilitaría la economía de Irán. Algunos comentaristas han interpretado esto como la cantidad que el ataque le costaría directamente a Irán, así como el costo de la respuesta de Israel al régimen iraní.

Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta de Israel a un posible tercer ataque?

Netanyahu dijo que recientemente habló con Mike Evans, asesor evangélico del presidente electo Donald Trump.

Sugirió que podríamos ver un ataque israelí a los sitios petroleros de Irán, lo que llevaría a la quiebra del régimen iraní.

Dijo que como resultado, Irán ya no podría financiar a sus proxies terroristas en Oriente Medio (es decir, Hamás, Hezbolá, los hutíes, la Resistencia Islámica en Irak, Yihad Islámica, etc.). También indicó que esto debilitaría el control interno de Irán.

Evans también predijo que una victoria de Israel significaría que dentro de un año de la inauguración de Trump, veríamos la expansión de los Acuerdos de Abraham. Recuerda, estos fueron los primeros acuerdos de paz entre Israel y estados árabes y musulmanes en tres décadas, que se firmaron en 2020 durante el primer mandato de Trump.

Evans también resaltó que Arabia Saudita se uniría a los acuerdos, llevando consigo a todo el mundo musulmán sunita, lo que sería un cambio de juego para el futuro de Israel.

El pueblo iraní es temido: Netanyahu dijo que hay una cosa que el régimen de Khamenei teme más que a Israel, y son las personas de Irán.

Dijo que por eso el régimen gasta tanto tiempo y dinero en tratar de controlarlos, y animó a la gente a no perder la esperanza ni a reprimir sus sueños por zan, zendegi, azadi (mujeres, vida, libertad).

EL MEOLLO del mensaje en video de Netanyahu parece ser un llamado a la gente de Irán, con quienes Israel una vez tuvo fuertes relaciones, para que se mantengan fuertes porque su momento está llegando.

El mensaje terminó con Netanyahu diciendo que Israel y otros en el mundo libre están con el pueblo iraní… y que algún día, en un Irán libre, israelíes e iraníes construirán juntos un futuro de prosperidad y paz.

Quién sabe, tal vez en un futuro post-Khamenei, Israel no solo compartirá su tecnología de agua limpia con Irán, sino que también verá a Irán unirse a los Acuerdos de Abraham.

La autora es una reportera galardonada en Israel y se puede ver en canales de noticias de televisión global, incluyendo WION en India y Newsmax en EE. UU. Su libro, Tikkun Olam: Israel vs COVID-19, fue incluido en la lista de los 50 mejores libros de diplomacia de Book Authority. Encuéntrala en X: @JodieCohen613