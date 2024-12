¿Es hora de reintegrar Judea y Samaria a Israel? - Opinión

Con el estallido de protestas antisemitas y anti-sionistas en todo el mundo durante el último año, el cántico "¡Del río al mar, Palestina será libre!" se ha repetido hasta la saciedad. Este cántico llama a la aniquilación del Estado de Israel y al desalojo del pueblo judío, para ser reemplazado por un estado palestino. El cántico se basa en la creencia incorrecta de que el pueblo judío no tiene ninguna conexión, ni histórica ni legal, con la Tierra de Israel.

Muchas personas sostienen que el pueblo judío tiene una conexión con la Tierra de Israel, merece un estado propio y que el estado judío debería estar en la tierra histórica de Israel.

Al mismo tiempo, acusan al Estado de Israel de ser una fuerza de ocupación que ha tomado ilegalmente el control de Cisjordania, la región conocida históricamente como Judea y Samaria. Esta región fue la sede de los reinos judíos, la ubicación del 90% de las ciudades mencionadas en la Biblia y el corazón de la patria judía.

En 1947, las Naciones Unidas votaron y aprobaron el Plan de Partición para Palestina. Este compromiso injusto otorgó la mitad de la Tierra de Israel a los árabes locales, muchos de los cuales no tenían conexión histórica con la tierra a la que habían emigrado en años recientes. Judea y Samaria fueron designadas para formar parte de un estado árabe independiente. Soldados de las IDF en Judea y Samaria (credit: NASSER ISHTAYEH/FLASH90)

En lugar de cumplir con el plan, Jordania ocupó ilegalmente la tierra y renombró la región como "Cisjordania". En 1967, Jordania atacó imprudentemente a un ejército israelí más fuerte y valiente, perdiendo la región ante Israel en la Guerra de los Seis Días. Desde 1967, Israel ha estado bajo control de la región y ha alentado a sus ciudadanos a mudarse allí, pero no ha integrado Judea y Samaria como parte del Estado de Israel.

Llamado a la anexión

Durante los últimos 55 años, ha habido llamados diversos, algunos de activistas y otros de políticos, para traer a Judea y Samaria al Estado de Israel y hacer oficialmente de esta región parte del Estado de Israel.

Esta extensión de las fronteras de Israel reflejaría la extensión de su soberanía sobre las Alturas del Golán a principios de la década de 1980. Israel también ganó las Alturas del Golán durante la Guerra de los Seis Días. La abrumadora mayoría del mundo, excepto Israel y Estados Unidos, no reconoce el derecho de Israel a las Alturas del Golán, considerándolo parte de Siria e Israel como una potencia ocupante.

Con la elección de Donald Trump, la idea de cambiar el statu quo en Judea y Samaria se ha convertido en un tema popular de discusión.

El ex embajador de Trump en Israel, David Friedman, recientemente escribió "One Jewish State", un libro que aboga por que Israel finalmente incorpore Judea y Samaria en su territorio. Los llamados para extender la soberanía israelí a Judea y Samaria se han vuelto más fuertes, tanto entre sionistas dentro como fuera de Israel.

HAY MUCHOS que se oponen a cambiar el statu quo de Judea y Samaria hoy en día. Hay cuatro argumentos bien conocidos que se oponen a que Judea y Samaria se convierta en parte de Israel.

En primer lugar, los de extrema izquierda consideran a Judea y Samaria como tierra palestina y creen que es inmoral o ilegal que Israel alguna vez extienda su dominio sobre esta región.

En primer lugar, los de extrema izquierda consideran a Judea y Samaria como tierra palestina y creen que es inmoral o ilegal que Israel alguna vez extienda su dominio sobre esta región.

Luego, están aquellos preocupados por la condena internacional que seguramente vendría con un anuncio israelí de extender sus fronteras a Judea y Samaria.

Otros están preocupados por la población palestina que actualmente vive en Judea y Samaria y las políticas inciertas que serían necesarias para sus comunidades.

Por último, están aquellos a favor de extender la soberanía de Israel a Judea y Samaria, pero dan prioridad a la expansión de los Acuerdos de Abraham a Arabia Saudita y temen que cualquier cambio israelí en el estatus quo en Judea y Samaria pueda desviar e incluso poner fin a la posibilidad de normalización con Arabia Saudita.

Estas son preocupaciones legítimas y merecen ser abordadas.

Judea y Samaria son tierras judías históricas donde los judíos han vivido continuamente durante 3,000 años. Renunciar a las reclamaciones judías sobre el corazón de la patria judía en favor de un compromiso equivocado, que los árabes han rechazado durante décadas, contradice el mandato sionista de asentar y gobernar la patria judía histórica.

Israel ha sufrido condena internacional por cómo lleva a cabo la guerra, su extensión de soberanía sobre los Altos del Golán y declarar a Jerusalén como su capital. Sin embargo, Israel no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado frente a esa condena. Muchas de las naciones más vocales en su condena de las políticas israelíes son las primeras en firmar tratados con Israel y firmar contratos con empresas israelíes.

Israel sería tonto si se preocupa más por el ruido que por los hechos sobre el terreno al considerar nuevas políticas que actualicen los derechos judíos sobre sus tierras.

El desafío de la población palestina que actualmente vive en Judea y Samaria no es un problema fácil de resolver. Sin embargo, Israel ha enfrentado desafíos mucho más difíciles y los ha manejado sin obstaculizar su propio desarrollo. Israel no debería limitar su propio desarrollo asumiendo que no puede resolver un problema.

Finalmente, Israel no puede permitir que sus políticas sean dictadas por las demandas desconocidas del mundo árabe. Los sionistas no construyeron un estado para acobardarse ante el desarrollo de su tierra histórica. Un análisis honesto del mundo árabe demuestra una falta de preocupación genuina por los palestinos.

Si Israel es firme en su dedicación a desarrollar todas sus tierras históricas, las naciones árabes se verán obligadas a lidiar con las políticas israelíes, incluidas aquellas que no aprecian. Arabia Saudita no debe tener poder de veto sobre la política israelí.

En los últimos 55 años, líderes, activistas y expertos israelíes han disfrazado la vacilación con llamados a la moderación en el crecimiento. Este pensamiento es inconsistente con la valentía y coraje de los primeros líderes sionistas.

Las llamadas para frenar la expansión, el desarrollo y el crecimiento en Israel reflejan las objeciones al sionismo escuchadas a principios de 1900, cuando el miedo a la condena de la comunidad internacional tenía prioridad para algunos sobre la soberanía judía en la patria judía.

Afortunadamente, esas voces fueron rápidamente silenciadas y el estado judío fue establecido. Es hora de que los valientes líderes sionistas de hoy vuelvan a dejar de lado sus llamados a la contención, sus preocupaciones por las condenas de la comunidad internacional y el miedo a lo desconocido a favor de desarrollar la tierra de Israel. Ha llegado el momento de hacer de Judea y Samaria parte del Estado de Israel.

La escritora es una capellana de hospicio interreligiosa certificada en Jerusalén y la alcaldesa de Mitzpe Yeriho, donde vive con su esposo y sus seis hijos.