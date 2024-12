Mi decisión está tomada, veré el ataque con misiles iraníes - opinión

La decisión estaba tomada; no había refugio antiaéreo en el apartamento, y sabía que cuando los cohetes y misiles comenzaran a volar desde Irán, vería todo desde el balcón del tercer piso y, si era posible, lo transmitiría en vivo. Bajar cuatro pisos al refugio antiaéreo en el sótano no era una opción para mí.

Acababa de dejar mi apartamento de los dos años anteriores la noche anterior, había sido un alquiler malo e injusto y no logré encontrar un nuevo apartamento en Jerusalén ya que el mercado y el precio de un apartamento completamente amueblado eran demasiado altos. Así que de hecho me encontré "sin hogar" entre apartamentos mientras entrábamos en las fiestas de alto nivel.

A través de una amable dama en América que me seguía en redes sociales, me conecté con una pareja que me ofreció techo en el último minuto, ya que estaban a punto de viajar a Italia de vacaciones.

Así que, después de semanas de arduo trabajo empacando mis cosas y regalando la mayoría de ellas, ya que parecía que terminaría en un hotel, me quedaron cuatro maletas pesadas y algunas bolsas pesadas.

Un amigo y yo limpiamos el antiguo apartamento durante días, y en la noche del 30 de septiembre, salimos de Jerusalén hacia un pueblo en Samaria y llevamos las maletas y bolsas pesadas al tercer piso ya que no había ascensor. Pasamos alrededor de una hora con la pareja anfitriona antes de que se fueran al aeropuerto. Después de esto, me desplomé en la cama bastante rápido esa noche, pero también sabía que no había tiempo para descansar, ya que tendría una cirugía menor dos semanas después y necesitaba encontrar mi propio lugar. La Cúpula de la Roca en el complejo de Al-Aqsa, también conocido por los judíos como el Monte del Templo, se ve mientras los proyectiles vuelan por el cielo, después de que Irán disparara una salva de misiles balísticos contra Israel, visto desde Jerusalén el 1 de octubre de 2024 (credit: REUTERS/JAMAL AWAD)

Al día siguiente, mi amigo y yo fuimos de compras al supermercado local para abastecernos, ya que el Año Nuevo judío comenzaría al día siguiente.

Por la tarde, Internet se desconectó en la comunidad donde me estaba quedando, y mi servicio telefónico no tenía buena recepción. Mientras estábamos sentados en el balcón viendo la increíble vista hasta Jordania, escuchamos en las noticias que un ataque iraní era inminente.

Bueno, yo sabía, con mi rodilla débil y el problema de menisco dañado, que intentar correr por las cuatro plantas hasta el sótano no iba a suceder, y el periodista dentro de mí también estaba demasiado curioso para ver todo lo que sucedía.

Mi amigo se fue, y poco después, mi teléfono explotó con luces pesadas y un mensaje del Comando del Frente Interno que se envió a toda la Tierra Santa; "El ataque de Irán ha comenzado," y todo el país debería buscar refugio inmediatamente.

La última vez que eso sucedió, estaba en mi propio apartamento en el centro de Jerusalén con mi propio refugio antiaéreo, ahora estaba en el apartamento de un desconocido en Samaria (que es la región central de la Biblia) sin refugio antiaéreo en el apartamento.

Durante todo el ataque estuve sin servicio de Internet, el Wi-Fi estaba desconectado, y estaba frustrado porque quería compartir el evento en vivo, me quedé en silencio en el balcón y observé a una familia al otro lado de la calle. Todos estábamos de pie en silencio y esperando.

De repente, la sirena sonó en la comunidad cercana, y vi cómo una gran andanada de misiles volaba sobre nosotros hacia el cielo, una vista mortal y peligrosa pero al mismo tiempo hermosa. Lo grabé en mi teléfono y pensé que era bueno que no le había dicho a mi mamá y a mi familia danesa que no tenía un refugio antiaéreo en el apartamento.

Entonces sucedió: las alarmas se activaron en mi comunidad y una vez más, mi teléfono se llenó de mensajes del Comando de Frente Interno ordenando a la gente entrar en refugios antibombas. La familia al otro lado de la calle corrió rápidamente a su casa y todo se volvió silencioso, no vi a nadie.

Y luego comenzaron a volar misiles más cerca de mí, pero seguí allí de pie y solo recé por la protección de Dios sobre Su Tierra Santa y Su pueblo mientras los líderes genocidas de Irán intentaban exterminar al pueblo de Dios.

Luego los misiles se acercaron tanto que corrí al pasillo, y el ruido se volvió muy, muy fuerte. Las paredes de mi edificio temblaban, y grabé un par de videos ultracortos en medio de todo, corriendo de vuelta al balcón para ver todo lo posible.

Honestamente no tenía miedo, pero sí estaba curioso y estoy bastante tranquilo con mi vida en la tierra, sabiendo que cuando llegue mi hora, me iré a casa.

Mi amigo acababa de pasar por el control entrando a Jerusalén cuando las alarmas comenzaron a sonar y los misiles volaban sobre su cabeza. Más tarde me contó cómo la gente salía corriendo de autobuses y coches mientras los padres sacaban a sus hijos de los coches con la ayuda de policías que intentaban proteger a estos preciosos niños de los misiles balísticos iraníes que volaban sobre sus cabezas.

Fue un escenario aterrador, pero una vez más, creo firmemente que hubo protección divina sobre la Tierra Santa durante este ataque diabólico. Dios lucha por Su pueblo.

Luego todo se calmó, y vi a un hombre paseando a su perro, otro hombre corriendo con su hijo por la calle, y la familia frente a mí mirando de nuevo. Poco después, sonó otra Alerta Roja en mi ciudad, y mi teléfono estalló con la Comandancia del Frente Interior ordenando a la gente volver a los refugios antiaéreos.

Permanecí en silencio en la oscuridad mirando las luces de la hermosa Samaria mientras la siguiente oleada de misiles volaba sobre mi cabeza, escuchando y viendo algunas de las interceptaciones. Permanecí en el balcón declarando las promesas de Dios sobre Su Tierra. Poco después, todo terminó y en menos de 30 minutos pasó un autobús por la calle y la gente salió y todo volvió a la normalidad.

Fue más allá de lo surrealista, pero amo los corazones, almas y la resiliencia de la increíble gente en Israel. Son más fuertes que cualquiera que conozca.

Mientras reflexionaba sobre lo que estaba viendo, me di cuenta de que una vez más, todo el mundo vio que, junto con la increíble IDF y especialmente los valientes pilotos de la Fuerza Aérea, el Dios que vela por Israel ni duerme ni descansa.

Me maravillaba mientras observaba este brutal ataque con misiles a la Tierra Santa desde un asiento de primera fila en Samaria en el balcón del tercer piso, la misma maldad que ha intentado eliminar al pueblo judío de la faz de la tierra durante décadas está muy presente hoy en día con su deseo genocida de erradicar a Israel.

Pero los enemigos malvados de Israel parecen estar tan cegados por su odio hacia el pueblo elegido de Dios que siempre olvidan: Cuando luchas contra Israel, estás luchando contra Dios.

La pareja en cuyo apartamento me estaba quedando acortó su viaje en 11 días, y yo estaba apurándome para encontrar mi propio lugar antes de ir al Hospital Hadassah para una cirugía menor de pie.

Fue muy estresante, pero la noche antes de la cirugía me mudé a un apartamento en Jerusalén por 6 meses, hasta el 30 de abril. Todavía hay cosas que el dueño se comprometió a arreglar y reemplazar, en las que confío; ya es hora de que lo haga.

Han sido unos meses muy agitados para mí tratando de respirar a través de todo esto, mudándome y estableciéndome mientras también tuve una cirugía menor y me estoy recuperando de eso.

Además, justo ahora, después de esperar por mucho tiempo, recibí una nueva visa, así que podré quedarme en Israel por un año más. Por eso, estoy más que agradecida de poder seguir siendo Jerusalem Jane en Israel.

Mientras estaba de pie en el balcón viendo los 200 misiles balísticos sobre mi cabeza y sin poder correr al refugio antiaéreo cuatro pisos abajo, pensaba en todas las personas valientes que viven cerca de la frontera de Gaza y también en el norte, quienes durante años han tenido que buscar refugio una y otra vez cuando los terroristas despreciables de Hamas, Yihad Islámica y Hezbollah han estado disparando cohetes y misiles cuando les ha dado la gana.

Pienso en las personas que han tenido que huir al sótano o a donde sea que estén los refugios antiaéreos en su vecindario, las personas mayores, las que tienen niños o lesiones o discapacidades, simplemente no pueden huir a un lugar seguro - es una situación muy peligrosa, es solo por la protección de Dios que no vemos más víctimas en Israel después de tantos años de ataques con cohetes.

Mientras escribo este blog, tenemos alertas en Israel ya que un misil balístico fue disparado desde Yemen hacia Israel, y cientos de miles de personas están corriendo por sus vidas hacia refugios antiaéreos.

Atacados todos los días desde el 7 de octubre

Israel ha sido atacado todos los días desde el 8 de octubre de 2023, con cohetes, drones y misiles desde varios frentes y naciones, con la mayoría de los días experimentando lanzamientos de entre 100 y 200 cohetes, es escandaloso. Israel está defendiendo su nación y su gente contra enemigos genocidas que quieren borrar a Israel de la faz de la tierra.

Vi a un presentador de televisión en Estados Unidos diciendo: "Israel fue atacado con 200 misiles balísticos desde Irán; no puedo imaginar el trauma que deben haber sentido en Israel. Sucedió dos veces. Toda la nación ha estado traumatizada desde el 7 de octubre del año pasado".

Y pensaba, ¡Sí, lo estamos!

No hay duda al respecto, y mi corazón y mis oraciones están con todas las familias que perdieron a un ser querido el 7 de octubre; todas las familias que perdieron a un ser querido en la batalla por Israel, entre ellas más de 800 soldados muertos desde ese día maldito en que Hamás y la Yihad Islámica llevaron a cabo un acto de genocidio contra el pueblo judío.

Es desgarrador para las familias de esos soldados, para todas las esposas que perdieron a sus esposos, y para todos los niños que están creciendo sin un padre.

Mi corazón está con todos los preciosos rehenes aún retenidos en Gaza por el brutal Hamas y mis oraciones están con las familias de los rehenes, es devastador.

Permítanme terminar diciendo esto: Fue realmente un tiempo muy especial estar en Samaria durante un par de semanas.

Mucho más tranquilo que Jerusalén y gracias a estar allí tuve un asiento de primera fila para el mayor ataque de misiles balísticos en la historia, observando con asombro cómo Dios protegía a Su Nación, otro poderoso milagro en Israel.