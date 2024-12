Hipocresía y engaño: el proyecto de ley de segregación de género

La semana pasada, el Comité Ministerial de Legislación aprobó su apoyo a un polémico proyecto de ley presentado por la diputada MK Limor Son Har-Melech (Otzma Yehudit). El proyecto busca ampliar y legitimar la segregación de género en las instituciones de educación superior de Israel, más allá de lo que ha permitido la Corte Suprema y en clara contradicción con los principios de igualdad de género. Se han planteado numerosos argumentos sustantivos en contra del proyecto en los medios y los tribunales, a los que nos unimos en expresar.

Quiero destacar otra razón por la cual esta propuesta debería haber sido rechazada de inmediato: huele a hipocresía y engaño, y es hora de establecer una barrera moral contra una legislación tan deshonesta.

El tema en cuestión no es nuevo, pero es particularmente evidente en este caso. Las notas explicativas del proyecto de ley afirman que está "basado en el reconocimiento de la libertad de religión y conciencia... como un derecho fundamental amplio". A primera vista, este lenguaje parece loable y digno de apoyo, especialmente en estos tiempos turbulentos cuando miramos hacia el "día después" y la reimaginación de Israel como un estado verdaderamente judío y democrático. Después de todo, la Declaración de Independencia de Israel promete "libertad de religión y conciencia" junto con "igualdad de derechos... independientemente de la religión, raza o género".

Sin embargo, la hipocresía de la MK Son Har-Melech y su partido no podría ser más evidente. Mientras afirman ser defensores de la libertad de religión, en realidad se oponen activamente a los principios mismos de la libertad de religión y conciencia garantizados por la Declaración de Independencia. Su insistencia en que el proyecto de ley refleja "el reconocimiento de la libertad de religión y conciencia como un derecho fundamental amplio" es la forma más grotesca de hipocresía y engaño. MK LIMOR Son Har-Melech habla durante una protesta ante el Tribunal Supremo en Jerusalén, a principios de este año. Ha propuesto una enmienda a la Ley de Desarrollo del Néguev que permitiría a Kiryat Arba recibir los mismos beneficios que las comunidades fronterizas de Gaza (credit: Chaim Goldberg/Flash90)

Recuerda el dicho talmúdico atribuido a Alejandro Yanai: "No temas a los fariseos, ni a los no fariseos, sino a los hipócritas que parecen ser fariseos; sus acciones son como las de Zimri, sin embargo, exigen la recompensa de Pinjás".

"Libertad de religión"

La "libertad de religión" invocada por la MK Son Har-Melech no es el principio universal reconocido por las democracias ilustradas. En cambio, es una libertad estrechamente definida para un tipo específico de judíos religiosos para imponer programas universitarios segregados por género a expensas de la igualdad de género, mientras socavan las decisiones de la Corte Suprema. Esto no es libertad de religión como un "derecho fundamental amplio"; es una mancha en la academia israelí, una política discriminatoria que beneficia a los aliados religiosos e ideológicos de Son Har-Melech mientras niega la libertad religiosa y la libertad de religión a otros, tanto judíos como no judíos.

En otras áreas, la MK Son Har-Melech y su partido perpetúan activamente la coerción religiosa, la discriminación y los ataques a las libertades individuales y la dignidad humana, todo mientras pisotean el principio mismo de la libertad de religión que dicen defender.

Ejemplos conocidos incluyen su oposición a la libertad de matrimonio en Israel, lo que niega a cientos de miles de ciudadanos el derecho a casarse. Imponen la autoridad del Rabinato Principal Ortodoxo a todos los ciudadanos judíos, a pesar de su interpretación extrema ortodoxa de la ley judía, que es rechazada por una abrumadora mayoría de judíos israelíes y mundiales. De manera similar, se oponen al transporte público en Shabat, infringiendo en la libertad de la mayoría que apoya dichos servicios y perjudicando a segmentos de la población que no tienen autos privados o son incapaces de conducir.

Encuestas consistentes, incluido el Índice anual de Religión y Estado publicado por Hiddush, revelan que el 65-75% de los israelíes apoyan la libertad de matrimonio y el transporte público en Shabat. Estas mayorías también respaldan todos los demás aspectos de la libertad religiosa y de conciencia, todos los cuales son sistemáticamente socavados por la MK Son Har-Melech y sus aliados. Cínicamente, afirman basar su legislación en "amplios derechos fundamentales de la libertad de religión y conciencia", mientras promueven la segregación de género en la educación superior en clara contradicción con los valores democráticos y equitativos.

Esto no se trata de libertad religiosa, sino de ampliar la exclusión de las mujeres y socavar los principios fundamentales de una sociedad democrática y igualitaria. Además de todas las demás objeciones justificadas a este proyecto de ley, es hora de establecer un umbral ético que bloquee tales propuestas desde el principio.

La legislación tan arraigada en la hipocresía y el engaño no debería ser considerada por los órganos legislativos de Israel.

El escritor, un rabino y abogado, encabeza Hiddush - por la Libertad Religiosa y la Igualdad.