La solución para Netanyahu: Un perdón para un retiro tranquilo

De vuelta el 26 de mayo de 2020, cuando el Primer Ministro Benjamin Netanyahu dio su declaración de apertura al inicio de su juicio criminal en Jerusalén, escribimos que él "logró desviar el enfoque... lejos de la imagen de un primer ministro en juicio, a la imagen de un primer ministro siendo linchado por un sistema corrupto que está en su contra."

Ahora, cuatro años y medio después, en medio del extenso juicio que ha escuchado a docenas de testigos, ha experimentado numerosos retrasos, y ha tenido lugar a través de la agitación de la reforma judicial y más de un año de guerra en Gaza y Líbano, Netanyahu finalmente ha tomado el estrado mientras presenta su defensa.

Al igual que en sus declaraciones iniciales, su estrategia ha sido enfatizar su importancia para el país y minimizar los cargos "fabricados" en su contra. El juicio ha tomado tintes de circo, con notas urgentes siendo pasadas al primer ministro por sus asistentes, controversia tanto de sus seguidores como detractores sobre el fallo del tribunal de que Netanyahu testificaría tres veces por semana, y los ojos de toda una nación puestos en cada matiz emanado del acusado No. 1 en el estrado de testigos.

El primer ministro Benjamin Netanyahu llega al Tribunal de Distrito en Tel Aviv, 16 de diciembre de 2024 (credit: YOSSI ZELIGER/FLASH90)

El espectáculo podría ser algo que se tome con calma, incluso aplaudido, por la ética de que nadie está por encima de la ley, si no fuera por el estado del país.

Estamos en medio de una guerra de 14 meses que ha visto miles de israelíes muertos, 100 rehenes todavía desaparecidos que languidecen en Gaza, y grandes convulsiones regionales al norte de Israel, por no mencionar la multitud de problemas internos que deben abordarse.

Clemencia para todos

Poniéndolo todo junto, parece un poco surrealista que el juicio acapare la atención del país. Pero lo hace. Por eso, nos corresponde volver a revisar las declaraciones del presidente Isaac Herzog la semana pasada en una conferencia organizada por el periódico Makor Rishon.

Al preguntarle: "¿Crees que llegará el momento de la clemencia, no solo para Netanyahu, sino para todos los ciudadanos de Israel?", Herzog respondió: "Creo que es nuestro deber defender el estado de derecho, y nadie está por encima de él.

"Dicho esto, no fue un día feliz ver al primer ministro en la corte, y creo que cada ciudadano debería sentirlo de esa manera. No comentaré sobre los detalles del juicio en sí. Siempre ejerceré mis poderes de acuerdo con mi conciencia y la ley. Pero por ahora, la clemencia no está sobre la mesa".

Lo que quedó sin decir, pero se dio a entender, era que si se hacía una propuesta para indultar a Netanyahu de los cargos en su contra a cambio de su retiro de la vida pública, esto era algo que el presidente consideraría.

La idea de un indulto presidencial ha estado flotando desde que Netanyahu fue acusado por primera vez en 2019. En 2022, el entonces editor en jefe del Jerusalem Post, Yaakov Katz, escribió: "No hay un buen resultado para el sistema de justicia penal de Israel en este juicio. Si Netanyahu es encontrado culpable, sus seguidores seguirán apoyándolo. Ahora afirmarán, como él ha hecho desde que comenzó la investigación policial, que el caso fue manipulado desde el principio.

"Por otro lado, si Netanyahu es absuelto de los cargos en su contra... Israel se encontrará en una crisis constitucional y legal nunca antes vista. Sin confianza en los tribunales, habrá poca confianza en el estado de derecho", según Katz.

Arrastrar al país a través de un juicio prolongado no ha sido saludable, y el resultado, ya sea que Netanyahu sea absuelto o condenado, estará lleno de disensión. Tan importante como eso, Israel necesita un primer ministro a tiempo completo enfocado únicamente en los problemas críticos del país.

Ahora es el momento para que individuos visionarios de ambos lados de la división política se unan y propongan oficialmente un indulto para Netanyahu a cambio de su retiro de la vida pública.

Netanyahu, quien ha logrado tanto en su carrera y ha hecho mucho por construir Israel y promover su causa, puede salvar su legado y evitar que el país se distraiga con un juicio en curso que desvíe la atención de los temas vitales.

Nos enfrentamos a muchos meses más de testimonios de Netanyahu, quien estará incapacitado durante gran parte de la semana. Y ante la probabilidad de una condena al final del juicio, el país revivirá la vergüenza de otro primer ministro siendo sentenciado y enviado a prisión.

Israel no puede permitirse esto en este momento. Entonces, ¿dónde están las mentes serenas que puedan ver más allá del partidismo y presentar un plan al presidente para superar esta crisis? ¿Existen?