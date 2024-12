Fuego y sangre: El colapso de las fronteras coloniales en Oriente Medio

Tras el colapso de Hezbolá chiíta en Líbano, la caída del régimen alauí en Siria, las revueltas islamistas y las aspiraciones territoriales de las minorías, las fronteras estatales trazadas por las potencias coloniales están desapareciendo repentinamente.

Después de un siglo, toda la región está cambiando de manos y transformando su rostro. Oriente Medio se está desintegrando en fuego y sangre, y la región corre el riesgo de convertirse en cantones étnicos y comunitarios.

Las potencias locales luchan por la hegemonía mientras Israel se impone y dicta el camino a seguir, negándose a cometer los errores del pasado.

Los errores del pasado al dividir Oriente Medio

Los Acuerdos de Sykes-Picot firmados en 1916 por Francia e Inglaterra dividieron de manera superficial y arbitraria Oriente Medio. La situación actual es resultado de la política torpe de Occidente, una falta de comprensión del mundo árabe y de los islamistas, y una indiferencia hacia el destino de Israel, como resultado del síndrome del colonialismo romántico y mercantil. Arthur James Balfour (credit: PUBLIC DOMAIN)

Desde el principio, la división era frágil. El 24 de julio de 1920, el general francés Henri Gouraud entró en Damasco con sus tropas y expulsó al emir Faisal, a quien los británicos ofrecieron el trono en Iraq. Los Estados Unidos no participaron en los acuerdos, prefiriendo que la Liga de Naciones garantizara la autodeterminación de los pueblos. La división en zonas de influencia por parte de Francia e Inglaterra no tuvo en cuenta a las poblaciones locales. Los aspectos demográficos, socioculturales y religiosos fueron ignorados. Varias tribus árabes, aunque nómadas, se encontraron separadas y dispersas en diferentes estados. Los kurdos y los drusos buscaron en vano un territorio, y los cristianos maronitas buscaron alianzas. Los regímenes de mandato llevaron al fortalecimiento de la minoría alauita sobre la mayoría suní en Siria, y a la dominación de la minoría suní sobre la mayoría chií en Iraq.

La Declaración de Balfour, que había ofrecido a los judíos un "hogar nacional", fue ignorada y la partición de Palestina, que tuvo lugar 30 años después, provocó una guerra permanente y creó un frente árabe de rechazo, el eje de resistencia. Con el paso de los años, la región fue sacudida por levantamientos internos, golpes de estado y revueltas que continúan hasta el día de hoy.

Las retiradas unilaterales de Israel del Líbano (2000) y Gaza (2005) beneficiaron a Hamas y Hezbollah porque no estaban respaldadas por acuerdos sólidos. No detuvieron los disparos de cohetes, misiles y drones contra Israel por parte de Hamas, afiliado a la Hermandad Musulmana suní, y por parte de Hezbollah, una milicia chiíta entrenada, apoyada y financiada por Irán.

Incluso hoy en día, la Hermandad Musulmana y los ayatolás iraníes abogan por la destrucción del estado sionista. A pesar de la debilidad de Irán y la derrota de sus satélites, la política belicosa de Teherán sigue siendo inequívoca, con un proyecto nuclear, una amenaza existencial que el estado judío tendrá que destruir por todos los medios.

Occidente y las Naciones Unidas han fracasado en prevenir cualquiera de las guerras en Oriente Medio y siempre han aconsejado a Israel en contra de lanzar una operación preventiva, a pesar de los peligros existenciales que enfrentaba. Los eventos que ocurrieron en vísperas de la Guerra de los Seis Días son un primer ejemplo elocuente. Se ejerció una fuerte presión por parte de la comunidad internacional y en particular por parte de la administración Biden, para que las FDI no entraran en Rafah y no lanzaran una operación preventiva a gran escala en el sur del Líbano. Y sin embargo, la situación global ha cambiado ante la impotencia de las democracias y los fracasos de Occidente para resolver conflictos locales, especialmente en Ucrania.

A pesar de las incertidumbres y preocupaciones, el nuevo Oriente Medio también presenta nuevas oportunidades. Ofrece a Israel la posibilidad de desarrollar cooperación en seguridad con elementos pragmáticos de la región, con todos aquellos que luchan contra extremistas, incluido Irán. Sin embargo, antes de tomar esta dirección, primero debemos evitar el flujo de terroristas y armas iraníes hacia los Altos del Golán y Cisjordania. El reino hachemita sigue siendo vulnerable. El veinte por ciento de su población son militantes fanáticos de la Hermandad Musulmana de Hamás.

Por lo tanto, mantengámonos optimistas, a pesar de todas las amenazas y riesgos, siempre y cuando tengamos una voluntad política pragmática y un plan de acción para apartar a Irán y a los islamistas, y para reformar Oriente Medio, conduciéndolo finalmente hacia la estabilidad y la convivencia.

Ahora Israel podrá explicar mejor cómo el conflicto israelí-palestino no es la preocupación más importante o la única en la región. Que existen problemas de seguridad reales que justifican fronteras defendibles en los Altos del Golán y en el Valle del Jordán. Más que nunca, podemos convencer a las cancillerías europeas del valor estratégico del estado judío en la defensa del Occidente mismo. La cuestión palestina no puede resolverse definitivamente sin una solución integral a todos los demás conflictos en la región.

Finalmente, recurrir a la diplomacia es sin duda la mejor herramienta para evitar guerras y poner fin a conflictos, pero es esencial negociar con pleno conocimiento de los hechos y garantizar escrupulosamente que se mantenga un equilibrio entre los antagonistas.

Frente a la nueva situación geopolítica, las FDI tendrán que mantener su presencia en Gaza, en el sur de Líbano y en las alturas del Monte Hermón, hasta el día en que Israel gane su caso y obtenga garantías sólidas para finalmente poder vivir en absoluta seguridad sin temer un nuevo escenario de pesadilla como el del 7 de octubre de 2023.

El escritor, ex asesor senior del Ministerio de Relaciones Exteriores que sirvió en las embajadas de Israel en París y Bruselas, fue el primer embajador de Israel en la República Islámica de Mauritania y es investigador en el Centro de Jerusalén para Asuntos de Seguridad y Relaciones Exteriores.