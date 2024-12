Enseñar en el refugio: Vida, aprendizaje y pertenencia en Israel

Se pueden utilizar muchas palabras para describir la vida en Israel, pero "aburrido" definitivamente no es una de ellas. Las noticias aquí llegan tan rápido y furiosas que si te pierdes un día, te pierdes la historia. ¿Quién hubiera creído que el régimen tiránico del archienemigo Siria caería en cuestión de días y que nuestros soldados israelíes asegurarían toda la montaña Hermón en el Golán? ¡Eso fue un verdadero impulso para nuestra nación, tan necesitada de buenas noticias! Parece que nuestros enemigos son como fichas de dominó, cayendo ante nuestros propios ojos. Nuestros rehenes siguen siendo retenidos y nuestros soldados siguen en peligro, pero hay un sentido de que estamos experimentando eventos monumentales y transformadores.

Mientras la nación lidia con cambios colosales en Medio Oriente, me encuentro enseñando a una generación de estudiantes israelíes que forman parte integral de esta historia más amplia. En mi propia aula, sin embargo, la vida continúa, aunque de formas inesperadas. Estamos en medio del semestre de mi primera clase de inglés en la Universidad Reichman, que se reúne un día en el campus y otro día en Zoom. Para mi clase en el campus, originalmente me asignaron un gran auditorio para 100 personas con solo 15 estudiantes. Recientemente solicité un cambio de aula para tener un espacio más pequeño e íntimo, adecuado para una clase de idiomas. Un sistema antimisiles dispara misiles de interceptación de cohetes lanzados desde el Líbano, cerca de la frontera israelí con el Líbano, 22 de octubre de 2024. (credit: AYAL MARGOLIN/FLASH90)

Al llegar a mi nueva clase, me di cuenta de que el espacio también funciona como el refugio antiaéreo del edificio. Uno no lo sabría si no fuera por el letrero que lo anuncia afuera del salón, así como la puerta reforzada especial, que recuerda a una bóveda de banco. No pude evitar reírme de la ironía: normalmente busco refugio; ahora el refugio me ha encontrado a mí. Le dije a mis estudiantes que a diferencia de la última vez, cuando las sirenas interrumpieron nuestra clase de Zoom durante 20 minutos, si suenan las sirenas ahora, ¡simplemente seguiremos adelante con nuestra lección!

Solo en Israel

Puedo decir con certeza que enseñar en el refugio antiaéreo es algo que nunca tuve la oportunidad de experimentar en Houston. Sin embargo, qué placer saber que mientras mi clase se reunía bajo tierra, nuestros valientes soldados estaban de guardia en la cima del Hermon. Un estudiante, soldado de reserva, compartió que se dirigía a los Altos del Golán justo después de la clase. Al mirarlo, me di cuenta de que no era solo un estudiante aprendiendo inglés, también era un soldado en primera línea de un Medio Oriente en rápida transformación. Dijo que tal vez tendría que apagar su cámara durante nuestra próxima sesión de Zoom porque estaría en la base. Le respondí que podía hacer lo que quisiera siempre y cuando regresara a salvo para informar sobre las pendientes al otro lado del Hermon. Los estudiantes de la clase rieron sobre la idea de hacer un viaje de esquí en las próximas semanas.

Mientras me preparo para celebrar mi primer Hanukkah en Israel, siento una conexión en mi salón de clases que no pude experimentar verdaderamente en Houston. No se trata solo de la festividad en sí, también es la comunidad con la que ahora la compartiré: estudiantes que me ofrecen golosinas kosher y colegas que entienden el significado detrás del festival con nuestros macabeos modernos en acción. En cuanto a la comida, que no es insignificante cuando uno guarda la kashrut, en Houston, donde enseñaba a estudiantes de todo el mundo, a menudo me ofrecían golosinas no kosher, las cuales educadamente rechazaba. Esta semana, cuando mi estudiante repartió galletas para compartir, estaba doblemente feliz, no solo por el dulce kosher en sí, sino aún más por el placer de participar. Estoy emocionado por disfrutar mi primer sufganiyot (rosquillas) como israelí.

Esta semana, mis estudiantes tenían que preparar un video de 60 segundos discutiendo sobre un líder transformador de su elección. Qué alegría escuchar a estudiantes israelíes hablar sobre David Ben-Gurion, Yitzhak Rabin y Theodor Herzl (entre otros). De regreso en Houston, la misma tarea me habría educado sobre Simón Bolívar, Mustafa Kemal Atatürk y Ho Chi Minh. No había nada malo en aprender sobre estas figuras históricas importantes, pero no inducía la sonrisa de reconocimiento y el sentimiento de pertenencia que puedo sentir aquí.

Han pasado tres meses desde que hicimos aliá, y aunque los desafíos de vivir aquí durante tiempos de guerra son muchos, también hay un profundo sentido de paz y felicidad en saber que mudarnos aquí fue la decisión correcta. En medio de la incertidumbre, estoy encontrando mi lugar en Israel, no solo como maestra, sino como participante en una nación al borde de la transformación. A medida que el mundo cambia a nuestro alrededor, estoy más segura que nunca de que este es donde debo estar.

La escritora es una nueva inmigrante reciente de Houston, Texas. Anteriormente era profesora de inglés como segundo idioma para estudiantes internacionales en el Houston Community College, ahora enseña inglés a israelíes en la Universidad Reichman.