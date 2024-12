¿Debe Israel flexibilizar sus leyes migratorias ante el aumento del antisemitismo?

En su artículo titulado "¿Qué tipo de judío eres?", Micah Avni, presentador del podcast en hebreo "El liderazgo del mañana", se pregunta por qué los judíos de Europa en la década de 1930 no prestaron atención a las señales evidentes de antisemitismo y huyeron para salvarse a sí mismos.

Termina desafiando a cada uno a preguntarse: "¿Qué tipo de judío soy yo? ¿El que huye, el que ayuda, el que lucha o el que hace la vista gorda?" Luego dice: "Tu respuesta definirá no solo tu destino, sino el futuro del pueblo judío en las generaciones venideras".

Avni está, en efecto, diciendo que todos los judíos son los dueños de su propio destino, porque tienen la capacidad de irse, como él lo hizo hace casi 40 años cuando percibió el peligro, lo que lo llevó a emigrar a Israel. Pero ¿pueden los judíos hacer lo mismo todavía?

Otro artículo reciente, "La meta: Otro millón de olím", hablaba sobre el año 2025 como el momento en que una nueva oleada de inmigrantes debería inundar Israel, un beneficio que ayudaría enormemente a la economía debilitada después de un año de luchar en una guerra existencial. Esas personas podrían cubrir los vacíos de médicos, maestros, académicos y otras profesiones necesarias que faltan.

La intersección de estos dos artículos se encuentra en su objetivo compartido de alentar a los judíos a dejar sus respectivos países de origen, con el propósito de encontrar oportunidades y rescatarse mientras aún pueden.

Sin embargo, estos artículos son algo engañosos, ya que hacen creer al lector que es posible para cualquier judío inmigrar a la patria judía, si esa es su elección personal. ¡Lamentablemente, no es tan fácil!

Agentes de policía holandeses detienen a un hombre tras los disturbios en Ámsterdam, Países Bajos, 11 de noviembre de 2024. (credit: Mizzle Media/Handout via REUTERS)

Judíos atacados en el extranjero

Pero debería serlo, especialmente en un momento en el que los judíos se encuentran en situaciones peligrosas al vacacionar, viajar, estudiar y identificarse abiertamente como judíos.

Hemos visto en los últimos días cómo turistas israelíes en Ámsterdam, Bélgica y Berlín fueron atacados, cómo estudiantes judíos han sido brutalmente atacados en los campus, cómo llevar una kipá o una estrella de David puede ser una fuente de peligro, y, más recientemente, cómo un hotelero italiano en los Dolomitas se negó a aceptar a israelíes como huéspedes.

Si bien estas señales alarmantes apuntan a que Avni tiene razón al decir que este es el momento adecuado para huir, también es, desafortunadamente, el momento en el que el Ministerio del Interior de Israel ha continuado teniendo una política de puertas parcialmente abiertas para aquellos que desean ingresar al estado judío.

SI eres un judío asimilado que se casó con alguien de otra religión o un judío no afiliado que decidió no participar en actividades religiosas, lo que significa que no puedes obtener una carta de un rabino local que atestigüe que eres un miembro activo de la comunidad, o si naciste judío pero has elegido creer en otra fe, no serás considerado un candidato elegible para la inmigración a la tierra natal, establecida como un refugio para quienes son étnicamente judíos (un derecho de nacimiento irreversible a pesar de las preferencias personales).

Ya no estamos en la década de 1930, sino casi en 2025, y los judíos de la diáspora son un tapiz diverso de individuos que tienen muchos puntos de vista, orientaciones y creencias contrastantes, como resultado de haber tenido la libertad de ser quienes quisieran ser.

Ahora, en un momento en el que se enfrentan a la terrible realidad de la persecución, el daño físico y el despojo étnico, aquellos que no encajan en el molde "tradicional" se encontrarán como personas non gratas para los guardianes de su propia tierra natal, quienes podrían optar por pasar por alto las condiciones arbitrarias que agregaron a la Ley de Retorno, simplemente reconociéndolos como judíos desde el nacimiento y sin hacer más preguntas.

Esto sería lo misericordioso y generoso que hacer, porque podría salvar a cientos de miles de ellos de lo peor que está por venir. Pero no es lo que está sucediendo. El proceso excesivamente estricto, solicitando pruebas oscuras a través de documentos inalcanzables, es exigido, a menudo desgastándolos al darse cuenta de la futilidad en tratar de obtener estos documentos.

Esto es innecesario y pesado, porque la mayoría de las personas tienen alguna manera de demostrar que uno de sus padres o abuelos era judío, el único requisito para obtener la ciudadanía. Sin embargo, la mezquindad y exclusividad, que ha estado operativa durante al menos los últimos 20 años, ha impedido que incontables personas judías puedan hacer el traslado, porque una burocracia desalmada sintió que nacer judío no era suficiente.

Mientras esta práctica cruel ha persistido, rechazando a talentosos e hábiles inmigrantes prospectivos que tenían mucho que ofrecer a su tierra ancestral, nadie en el gobierno ha hecho nada para cambiar esta política vergonzosa.

Ahora, más que nunca, es hora de abandonar este tipo de fanatismo basado en la discriminación hacia aquellos que piensan de manera diferente a los líderes rabínicos actuales. A diferencia de la ropa, el judaísmo no es una ideología de talla única. Sin embargo, es una etnia por nacimiento e irreversible, independientemente de su sistema de creencias personal.

A medida que aumentan las señales oscuras del odio hacia los judíos en todo el mundo, es importante recordar que los perseguidores no se detienen a preguntar a los judíos quiénes son, ni les interesa si son miembros de una sinagoga. Les basta con que estén conectados étnicamente, y para aquellos que lo están, no serán perdonados. Si el objetivo es realmente traer otro millón de olím a Israel en el año 2025, el Ministerio del Interior debe abrir ampliamente sus puertas a todos los judíos, sin reservas. Si lo hacen, obtendrán incluso más que un millón. ¡Obtendrán millones, si los reciben!

Facilitar el regreso de los judíos a su tierra natal es una misión bíblica, moral y justa, que el gobierno de Israel debería reconocer, especialmente ahora, porque el 2025 bien podría parecerse a la década de 1930, con una excepción: hay una patria judía. ¿Podrán todos los judíos, esta vez, ser los dueños de su destino, porque tienen una vía de escape abierta para ellos?

La escritora es una ex directora de primaria y secundaria en Jerusalén. También es autora de "Mistake-Proof Parenting", disponible en Amazon, basado en la sabiduría comprobada a lo largo del tiempo que se encuentra en el Libro de los Proverbios.