Jimmy Carter: Una tragedia judía

Entre muchos otros atributos probados por el tiempo, el pueblo judío tiene una larga memoria. Ayúdanos a la manera del antiguo rey persa Ciro, y te recordaremos para siempre con cariño. Nos traiciones como lo hizo el rey seléucida Antíoco IV, y te maldeciremos cada Jánuca.

Nuestro talento para recordar es particularmente relevante hoy después de la muerte, a la edad de 100 años, del ex presidente Jimmy Carter.

Mientras el resto del mundo ahora lo aclama como un estadista que, después de su fracasado mandato presidencial de un término, se convirtió en un infatigable hacedor de paz, ganador del Premio Nobel de la Paz y un ejemplo de virtudes ya no existentes, muchos judíos tendrán una reacción mucho más ambivalente.

El hombre cuyo legado podría haber sido apreciado por las futuras generaciones judías, con calles en Jerusalén nombradas en su honor y comunidades creadas en su honor, será olvidado en el mejor de los casos, si no es vilipendiado. Esa es la tragedia de Jimmy Carter, un líder que podría haber pasado a la historia judía como un segundo Truman, será recordado, si acaso, como otro Bernie Sanders. El Presidente sirio Hafez al-Assad y el Presidente Carter. Mayo de 1977 (credit: Wally McNamee/Contributer/Getty Images)

La tragedia se ve agravada por el hecho de que el Estado judío le debe a Carter una inmensa deuda histórica. De manera anómala, su insistencia en incluir a los soviéticos en el proceso de paz en Oriente Medio inmediatamente después de que Egipto lograra expulsarlos convenció al presidente Anwar Sadat de la necesidad de actuar rápidamente e independientemente de los Estados Unidos.

El resultado llegó en noviembre de 1977, con la histórica visita de Sadat a Israel. Carter, para su crédito, se lanzó al vacío diplomático y dedicó 13 días presidenciales a forjar los Acuerdos de Paz de Camp David entre Egipto e Israel. Aunque nunca estuvo cerca de alcanzar una paz cálida, ese tratado ha resistido desde entonces a presiones tectónicas y ha aliviado a Israel de la amenaza de los ejércitos árabes a gran escala.

Pero, tristemente, ese logro resultó ser único. El autoproclamado campeón de los derechos humanos, Carter, se sentía cómodo con dictadores del Medio Oriente como Sadat, Hafez al-Assad y el sha de Irán, pero era crítico sin fin de los líderes democráticamente electos de Israel, comenzando por Menachem Begin.

Apenas se firmaron los Acuerdos de Camp David en 1979, Carter emprendió una campaña de desprestigio de 40 años contra Israel.

En mi reunión con él varios años después, Carter insistió en que Israel estaba violando la Resolución de la ONU 242 al no retirarse a las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días y al no crear un estado palestino.

Mis garantías de que la resolución anulaba específicamente el retorno a las indefendibles fronteras de 1967 y no mencionaba a los palestinos, y mucho menos un estado, fueron rechazadas con rectitud.

Obsesión oscura con Israel

De una simple interpretación errónea del 242, Carter descendió en una oscura obsesión con Israel, presentándolo como la fuente de toda la inestabilidad en Oriente Medio y como un violador líder mundial de los derechos humanos. Su libro de 2004, Palestina: Paz No Apartheid, aunque basado en medias verdades y mentiras descaradas, legitimó efectivamente la deslegitimación de Israel.

Sin embargo, al revisar el libro para el Wall Street Journal, lo que me impactó profundamente fue el antisemitismo no tan sutil de Carter. Critica a los israelíes seculares por abandonar la ley judía y condena a los judíos nacional-religiosos por cumplirla. Ya sea de derecha o de izquierda, los judíos no pueden hacer nada bien para Jimmy Carter. El antiguo agricultor de cacahuetes de Georgia que pasó toda una vida arrepintiéndose de su racismo anterior contra los negros convenientemente olvidó que el KKK también asesinó a judíos. El jefe de la misión de investigación de la ONU sobre el conflicto de Gaza de 2008, Richard Goldstone, observa tras presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos. El informe de la ONU acusaba tanto a Israel como a los palestinos de cometer ''crímenes de guerra'' en la Franja de Gaza. (credit: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

CARTER NO estaba satisfecho con simplemente difamar a Israel. Sus últimas décadas estuvieron dedicadas a blanquear a Hamás y presentarla como una organización opuesta al terror y dedicada a la paz.

Ese fue el mensaje que transmitió en las páginas de opinión de The New York Times y en apariciones públicas en todo el mundo. Mientras evitaba reunirse con líderes israelíes, abrazaba a Jalid Mashal, Ismail Haniyeh y otros jefes terroristas.

Apoyó el Informe Goldstone que condenó a Israel por cometer crímenes de guerra durante el conflicto con Gaza de 2008-09 y acusó a Israel de someter a la población civil de Gaza a un hambre sistemática. Los intentos de los terroristas de excavar bajo la frontera de Israel eran, según Carter, "túneles defensivos excavados por Hamás dentro del muro que rodea Gaza".

Santurrón y orgulloso, Carter nunca fue popular entre sus sucesores, tanto demócratas como republicanos, que en general lo evitaban. Una historia contada por un funcionario israelí que participó en las conversaciones de Camp David resumió las razones de esta aversión.

Visitando Israel en los años 80, mucho después de la renuncia y el deterioro físico de Begin, Carter le pidió a este funcionario que organizara una llamada telefónica. La conversación duró unos minutos, a lo sumo, me dijo el exfuncionario, durante la cual Carter habló interminablemente y Begin no dijo nada.

Eso no impidió que Carter fuera inmediatamente a la prensa y informara sobre cómo él y Begin discutieron el proceso de paz y otros asuntos de Oriente Medio. "Fue una mentira total", me dijo el funcionario. "Una ficción".

Un legado empañado

Eso, desafortunadamente, es cómo muchos israelíes recordarán a Jimmy Carter, una persona para la cual la verdad, especialmente sobre Israel, era fácilmente descontada. Una persona que no expresó ni el más mínimo agradecimiento por la tecnología médica israelí que trató con éxito su melanoma o por el primer ministro israelí que le aseguró, de manera inexacta, "que has inscrito tu nombre para siempre en la historia del... pueblo de Israel".

Al final, Jimmy Carter no fue ni un Ciro ni un Truman, sino un Nabucodonosor que se hizo amigo de Hamán.

El escritor, anteriormente embajador de Israel en los Estados Unidos, miembro de la Knesset y subsecretario de diplomacia en la Oficina del Primer Ministro, es el fundador del Grupo de Defensa de Israel y el autor del Substack Clarity.