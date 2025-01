¿Cómo debe Israel responder a los hutíes? Generarles más temor

La continua lluvia de misiles de los houthis proporciona la claridad moral que los israelíes necesitan en la batalla, y la motivación para seguir luchando en esta guerra de múltiples frentes que pasamos años tratando de evitar. Los soldados siempre han reportado: "No hay ateos en las trincheras". Después de ser despertado la noche del viernes por las últimas sirenas de alerta aérea en Jerusalén, he descubierto que tampoco hay pacifistas en los refugios antiaéreos.

La guerra de Israel ha avanzado de manera impresionante. Los israelíes y los occidentales están más seguros hoy que el 6 de octubre, incluso cuando muchos ahora temen muchas amenazas que durante mucho tiempo negaron. La estrategia implacable de la olla a presión del Primer Ministro Benjamin Netanyahu ha funcionado, dejando a Hamas aplastado, a Hezbollah eclipsado, a Irán expuesto y a Siria tambaleándose.

Israel ha concluido erróneamente otras guerras prematuramente. No puede repetir esos errores. Cualquiera que esté ansioso por que la guerra termine debería: presionar a Hamas y a sus banqueros cataríes para que liberen a todos los rehenes, insistir en que los terroristas de Hamas liberen a Gaza de su control, y exigir que los houthis e iraníes dejen de disparar misiles mortales.

Nunca subestimes el lema de los huthis: "Dios es el más grande, Muerte a Estados Unidos, Muerte a Israel, Maldición sobre los judíos, Victoria para el Islam". Lo dicen en serio, al igual que los mulás iraníes.

Demasiados estadounidenses siguen preguntando "¿Por qué Israel sigue luchando?" Como si el derecho de Israel a la autodefensa después del 7 de octubre tuviera una fecha de caducidad de dos meses. Este enfoque ingenuo e impaciente de la guerra urbana ignora la cruel terquedad de nuestros enemigos. Ellos siguen la guerra que comenzaron.

El portavoz militar de los Houthi, Yahya Sarea, pronuncia un comunicado en el que reivindica los ataques a Israel, durante una concentración de manifestantes, en su mayoría partidarios de los Houthi, para mostrar su apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza, en Saná, Yemen, 20 de diciembre de 202 (credit: REUTERS/KHALED ABDULLAH)

La verdadera pregunta es "¿Cómo puede Israel detenerse ahora, cuando hay tantos maníacos homicidas tratando de destruir el Estado Judío?"

La mentalidad anterior al 7 de octubre toleraba acumulaciones de armas en nuestras fronteras junto con amenazas genocidas de fanáticos. El 7 de octubre demostró que se tomaban en serio sus palabras. Criados para odiar al judío, terroristas de Hamás y miles de gazatíes intentaron aplastarnos. Violaban y asesinaban sin piedad, secuestraban bebés y torturaban a ancianos, todo porque eran judíos, o no judíos, a veces incluso musulmanes que se atrevían a vivir en paz con judíos.

Los terroristas fracasaron miserablemente, lastimándonos, pero también movilizándonos. Al unirse, animados por los instigadores de la intifada mundial, Hezbollah, los iraníes, sus representantes y los hutíes han demostrado que muchos en el mundo musulmán disfrutan aniquilar a cada judío "del río al mar" y a menudo en el extranjero también.

Esa no es la narrativa que gran parte del Occidente escucha

Considera cómo los medios de comunicación de América cubrieron el último lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales lanzado desde el adversario de América, los hutíes, contra el aliado de América, Israel, especialmente después de que el sistema de defensa aérea THAAD de EE. UU. interceptó un misil superdestructivo. El sábado por la noche, el sitio web de The New York Times lo ignoró, informando: "A medida que aumentan las esperanzas de un alto el fuego en Gaza, las condiciones allí solo han empeorado". Hmm.

Cambiando localmente, en Haaretz, que al menos cubrió el ataque hutí, y los dos cohetes de Hamas disparados desde Gaza hacia Jerusalén, también aprendimos que "Netanyahu podría estar cometiendo el mismo error con los hutíes que lo hizo con Irán". ¿Dónde se equivocó? "El programa nuclear de Irán era un tema global 'israelizado' por el primer ministro Benjamin Netanyahu en contra del acuerdo nuclear". La respuesta necesaria y devastadora a los hutíes debería ser internacional, no solo israelí.

Bienvenido al salón de los espejos antisionistas, donde cada historia refleja una sola conclusión: "Es culpa de Israel".

Las valiosas estadísticas en el Rastreador en Tiempo Real de Espadas de Hierro del INSS muestran que desde el 7 de octubre, los israelíes han buscado refugio 31,333 veces mientras más de 27,000 cohetes golpeaban el estado judío. Sin embargo, somos los agresores.

Los palestinos lanzaron 6,349 ataques terroristas. Sin embargo, somos los opresores. Los medios ignoran los continuos asaltos contra Israel, desde Gaza también, mientras los fobos de Bibi culpan a Israel por defenderse cuando el mundo subcontrata su trabajo sucio de luchar contra los hutíes a los judíos.

Sí, una coalición internacional debería aplastar a Irán y a los hutíes. Pero Estados Unidos y el Reino Unido vacilaron, sin proteger adecuadamente las rutas marítimas internacionales, y mucho menos a Israel. Debido a que los hutíes e Irán han israelizado el ataque, apuntando a Israel, Israel debe responder.

La exposición repetida a un estímulo negativo reduce tu capacidad de respuesta emocional, creando "desensibilización", explican los psicólogos.

En política, la sobredosis de escándalos adormece tu conciencia. Nos acostumbramos a que Hamas se esconda en sitios civiles una vez sagrados como el Hospital Kamal Adwan. Suspiramos al ver que el Jerusalem Post titula "Ejército arresta a 240 sospechosos, algunos haciéndose pasar por pacientes, en el Hospital Jabalya utilizado como centro de mando", pero la BBC grita "Israel evacua por la fuerza hospital en Gaza y detiene al personal médico" e incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) reprende: "Hospital Kamal Adwan fuera de servicio tras un asalto ayer y ataques repetidos desde octubre".

Contamos los misiles lanzados desde Yemen y Teherán, pasando por alto cuántas miles de personas podrían matar si sus cargas de 200, 300 o 400 kilogramos detonaran en un vecindario.

Un especialista en armas del Pentágono, Bill LaPlante, le dijo a Axios: "Soy ingeniero y físico, y he estado rodeado de misiles toda mi carrera", pero las armas cada vez más sofisticadas suministradas por Irán a los hutíes son "aterradoras". Amenazan a Israel, a 2.000 kilómetros de distancia, el envío internacional y la postura defensiva de Estados Unidos en todo el mundo.

En la década de 1970, los reporteros intentaron avergonzar al guerrero-diplomático de Israel, Moshe Dayan, - quien fue fundamental en la negociación del tratado de paz con Egipto - para que apoyara un estado palestino. Sin embargo, como alguien fluido en árabe, que se hizo amigo de muchos palestinos, Dayan comprendía a sus enemigos.

"No, no. No es una bandera lo que quieren," se burló. "Quieren que nos vayamos. Ese es el problema. No quieren que permanezcamos aquí..."

La única respuesta, entonces y ahora, es ganar claramente, hacer que te teman más de lo que tú los temes a ellos, y - como hizo Dayan - en el resplandor de nuestra victoria, si y cuando finalmente estén listos, pasar de hacer la guerra a hacer la paz.

El escritor es un Miembro Senior en Pensamiento Sionista en el JPPI, el Instituto de Política del Pueblo Judío, el ThinkTank Global del Pueblo Judío, es un historiador presidencial estadounidense. Su último libro es Para Resistir la Intifada Académica: Cartas a Mis Estudiantes sobre la Defensa del Sueño Sionista.