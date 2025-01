¿Cómo resolver el dilema de Israel? Bennett puede ser la respuesta

Las encuestas indican que un partido liderado por el ex primer ministro Naftali Bennett cambiaría el panorama parlamentario de Israel y que es considerado más adecuado como primer ministro que el actual en el cargo.

Bennett, cuya primera posición en política fue como jefe de gabinete de Netanyahu (2006-2008), posteriormente se postuló con éxito en elecciones, encabezó varios ministerios y fue brevemente primer ministro del efímero "gobierno de cambio" (2021-2022).

El historial de Bennett incluye exitosas salidas en la tecnología de la información. Al igual que Netanyahu, sirvió en una unidad de comando y también habla con fluidez el inglés. A diferencia de Netanyahu, no está siendo juzgado por corrupción, no hay dramas en torno a su familia y los líderes mundiales no comentan sobre su problemática relación con la verdad. Hasta ahora, todo bien.

Podríamos pasar por alto el juicio cuestionable de Bennett al incluir a Idit Silman y Amichai Chikli en la política. Anónimos hasta que los incluyó en su lista del Knesset, derribaron su gobierno, se unieron al partido Likud y se convirtieron en ministros del gabinete (responsables respectivamente del ambiente y los asuntos de la diáspora).

Supongamos que él aprendió la lección y que en el futuro no elegirá socios que parezcan haber sido seleccionados por un programa informático. El entonces primer ministro Naftali Bennett y el entonces ministro de Finanzas Avigdor Liberman asisten a una reunión del gabinete, en Jerusalén, en julio de 2022. (credit: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

Tengo una pregunta importante para Bennett. ¿Tiene una solución realista para el dilema que Israel ha estado enfrentando durante 57 años, tres cuartos de su existencia? En otras palabras, ¿tiene un plan viable para el futuro de los territorios que Israel ha controlado desde la Guerra de los Seis Días de 1967?

Las numerosas descripciones de esta tierra, "retenida", "liberada", "ocupada", "Cisjordania", "Judea y Samaria" reflejan nuestra actitud multiforme hacia ellos: histórica, política, religiosa, legal y más. Esto señala la complejidad de la situación.

Claramente, no hay soluciones mágicas. Pero se puede esperar una perspectiva realista de quien se presume liderará el país.

Las opiniones de Bennett hacia los palestinos

Parece que Bennett, aunque religiosamente observante y declarado de derecha, no cree que el Libro bíblico de Josué sea una guía práctica sobre cómo dirigir un país en el siglo XXI. A diferencia de algunos en la coalición gobernante actual de Israel, el Mesías y la redención no forman parte de su terminología política.

Él parece entender que dentro de la comunidad internacional, es imposible que cada jugador actúe según sus creencias privadas y que, por lo tanto, deben existir reglas acordadas. Y ciertamente se da cuenta de que la cuestión palestina no puede ser ignorada.

En su Iniciativa de Estabilidad Israelí de 2012 - no he encontrado ninguna actualización al respecto - Bennett propone anexar el Área C, que contiene la mayoría de los asentamientos israelíes en los territorios.

Los palestinos que viven allí se les ofrecería la ciudadanía israelí para evitar acusaciones de apartheid. Para su mérito, Bennett entiende las severas implicaciones de etiquetar a Israel de esta manera.

Lamentablemente, esta comprensión no se extiende a las Áreas A y B, para las cuales propone autonomía bajo un paraguas de seguridad israelí.

Esto implica que millones de árabes locales sin derechos civiles estarían a merced de los gobernantes, incluso mientras anima a Israel a expandir los asentamientos civiles (en el derecho internacional, son diferentes de una presencia de seguridad) de una manera diseñada para evitar la posibilidad de separación.

En otras palabras, Israel controlaría los territorios, los locales aceptarían la situación y la comunidad internacional estaría de acuerdo. Este escenario parece improbable, y es inútil reaccionar a esta evaluación diciendo: "¡Pero mira lo que está haciendo Rusia en Ucrania!" Un país pequeño dependiente, como Israel, no puede imponer su voluntad en el mundo y no puede sobrevivir sin él. Además, Rusia y sus líderes están bajo sanciones.

Las elecciones están programadas para 2026; las elecciones anticipadas no parecen estar en el horizonte, y la política en Israel es volátil. Actualmente, Bennett, elocuente, dinámico y exitoso, es señalado como un probable sucesor de nuestro primer ministro con más tiempo en el cargo.

Es por eso que la siguiente pregunta se dirige a él, pero todos los de la Derecha que deseen liderar Israel están invitados a responder: "¿Tienes un plan respecto a los territorios que sea aceptable para alguien que no sea la Derecha de Israel y sus pocos seguidores en todo el mundo? Si no es así, ¿cómo planeas manejar los boicots y el aislamiento que enfrentaríamos?"

La escritora fue la primera embajadora de Israel en los países bálticos después de la disolución de la Unión Soviética, embajadora en Sudáfrica y oficial de enlace con el Congreso en la embajada de Israel en Washington. Es graduada del Colegio de Defensa Nacional de Israel.