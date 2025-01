Elegido para liderar: Netanyahu será recordado como uno de los más grandes líderes

Estoy preocupado. ¿Tú también?

Le pregunto a mi esposo, "¿Está bien él?"

Mientras nos preparamos para encender las velas de Janucá, él aparta la mirada de la ventana en su modo serio y dice, "Él es fuerte; estará bien", como si lo conociera íntimamente.

Pocas personas lo conocen bien, pero por lo que sabemos, sentimos que lo hemos conocido siempre: el primer ministro Benjamin Netanyahu.

¿Quieres llamarme "bibista", como dicen aquí en Israel? No me importa; llámame como quieras.

¿Soy un periodista pro-Bibi pagado para escribir? No, nunca. Ni siquiera me considero un periodista; me gusta verme como un animador, un narrador de historias o un escritor directo que intenta expresar con palabras lo que muchos piensan y sienten pero no pueden decir por una razón u otra. Benjamin Netanyahu (credit: REUTERS)

No soy una política, una influencer o una celebridad que piensa que esto le da derecho a decir cualquier cosa. Soy una esposa y madre sencilla que ama a este país, desea lo mejor para él y lucha por lo que creo que es correcto. Respeto tu opinión, pero déjame compartir la mía también.

¿Tengo acceso a información privada sobre diferentes temas? Podría ser, pero esto proviene de mi sed de saber, de profundizar un poco más allá de lo que nos dan. Soy curiosa por naturaleza; amo a la gente, me encanta escuchar sus historias y me encanta analizar. Entrevisto cada semana en mi programa de entrevistas y estoy emocionada de hablar con una celebridad tanto como con personas desconocidas que quieran compartir su historia e inspirar a otros.

Hoy, no quiero arrepentirme de no haber dicho lo que está en mi corazón, mirar atrás un día y pensar: "¿Por qué no dije eso?" A veces me meto en problemas por ser demasiado franca o demasiado abierta, pero más a menudo de lo que no, abrir mi corazón me ha ayudado a superar momentos difíciles en la vida.

Defendiendo a Netanyahu

Vivimos en un país democrático donde todos deberíamos sentirnos libres de expresar una opinión, siempre y cuando se mantenga dentro de los parámetros del respeto hacia los demás.

Tantas noticias falsas rodean a Bibi y su familia. Tantas mentiras, y tanta injusticia en la forma en que las cosas han sido manejadas, ya sea en su enloquecido juicio, en el manejo de la guerra, o en su apoyo a su esposa, quien es masacrada por los medios. Trata de ponerte en sus zapatos por un día: la persona promedio estaría abrumada y colapsaría.

Soy italiano; pensé que lo había visto todo en Italia, incluyendo la Mafia, pero lo que está sucediendo en Israel es otro nivel.

Sin entrar en detalles o política, solo quiero expresar mis pensamientos sobre el hombre en sí. ¿Cuánto puede soportar una persona en sus hombros? ¿Cuánta angustia puede soportar el corazón de un hombre de 75 años?

¿Cuántas horas necesita dormir un hombre en su posición para estar completamente funcional y alerta todo el tiempo, constantemente rodeado de fuerte seguridad, nunca tomándose un momento para él, un descanso, o una pausa?

Sin entrar en su relación personal con su esposa, veo a un hombre que siempre está a su lado y la defiende en público, que se apoya en ella y viaja con ella, pero sin importar qué, cada uno de sus movimientos es incorrecto a los ojos de esta nación.

Él es visto como un asesino o un héroe, lo cual es normal para un gran líder. Pero aquellos que lo conocen personalmente hablan de él con admiración.

Recuerdo cuando fui a un programa de televisión italiano, y el presentador, quien es un periodista famoso y respetado, me preguntó antes de salir al escenario, "¿Cómo está Bibi? Me encantaría conocerlo pronto." Hablamos casi en un susurro como si estuviéramos revelando un secreto.

Sé que algún día Bibi será recordado como uno de los más grandes líderes de todos los tiempos. Habrá aeropuertos, ciudades y carreteras nombradas en su honor; lamentablemente, la grandeza de estos hombres siempre se celebra demasiado tarde. Cuando me preguntaron en ese programa de televisión si Bibi es el líder adecuado para manejar esta guerra, respondí firmemente que solo él tiene la capacidad de liderar nuestra nación en este momento.

Cuando se tiene tal fuerza mental combinada con un carisma fuerte, provoca mucha envidia y obsesión. Cuando debato con personas que son "anti-Bibi", cuyo odio por este hombre supera su mente y corazón, sus argumentos no tienen sentido.

Está claro que proviene de una profunda envidia hacia un hombre que fue bendecido y elegido por Dios para liderar. ¿Cometió errores? Sin duda. ¿Tiene defectos? No tengo dudas. Al final del día, es humano, aunque su horario de trabajo no tenga sentido para la naturaleza humana.

Un amigo mío me dijo que Bibi lee un libro a la semana. Yo tardo cuatro meses en leer un libro. ¿Cuándo tiene tiempo él? Observo los videos de Bibi en sus 30 años, un futuro líder que se refleja en su persona.

En lugar de estar orgullosos de un hombre que ama a su gente, su país y su Dios, y de un hombre que tiene fe en nosotros, seguimos luchando contra fantasmas: aquellos que intentan con todas sus fuerzas derribarlo porque es demasiado bueno, encantador, poderoso y hace lo correcto.

Paso por la calle Balfour, donde solía estar la Residencia del Primer Ministro, pero ahora está "en construcción". Mientras la construcción se detiene, Bibi reside en una casa privada en la calle Aza, en medio del bullicio de la ciudad, una casa sencilla, no un lugar para un hombre que dirige el destino de este mundo.

Mi primera ministra italiana Giorgia Meloni se encuentra en un palazzo en Roma, mientras Bibi vive encima de un restaurante de sushi, y aún así los críticos lo condenan por gastar demasiado.

Y ahora estoy preocupado. Nuevamente fue sometido a cirugía y necesita tiempo para recuperarse. Ya no tiene 18 años. ¿Estará bien? Dejen al hombre en paz; permítanle terminar su trabajo; déjenlo sacarnos de este año difícil con orgullo y valentía.

Nos hemos convertido en una luz para las naciones; tenemos un país que el mundo envidia; hemos producido una generación de héroes que luchan en el campo de batalla y luego regresan a sus familias: esposas, padres e hijos.

Tenemos mujeres impresionantes, fuertes y valientes, y un gran jefe de estado que desea liderarnos con amor y orgullo. Celebremos, fortalezcámoslo y oremos por él para que pueda tener una vida larga.

Mi deseo para él es que cuando se retire, tenga tiempo para hacer lo que le gusta en paz y tranquilidad. Sé que digo lo que mucha gente piensa pero no se atreve a decir, sin embargo, sé que la mayoría de nosotros conocemos la verdad, ya que la verdad siempre brillará al final.

Que las luces de Janucá iluminen todo el mundo.

Que siempre estemos orgullosos de quiénes somos y de lo que representamos, y que aquellos que quieren derribar a uno de los líderes más fuertes que esta nación haya visto encuentren algo de sensatez.

Al terminar de escribir, mi hijo de ocho años me mira y me pregunta: "¿Está Bibi bien?"

"Sí," le respondo. "¿Por qué preguntas?"

"Escuché que estabas hablando con Abba. Mami, no quiero que le pase nada malo. Voy a decir Tehilim por él."

"Hazlo."

La escritora, originaria de Italia, vive en Jerusalén con su esposo y sus cuatro hijos. Dirige HadassahChen Productions y presenta un programa de entrevistas semanal en Arutz Sheva.