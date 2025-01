Israel necesita a Trump a bordo para derrotar a Hamas en Gaza

A unos meses de la Guerra entre Israel y Hamas, se hizo evidente que Israel había subestimado enormemente la complejidad y duración de la red de túneles subterráneos de terror de Hamas. Algunas estimaciones afirmaban que había 1,130 km de túneles, muchos a diferentes niveles de profundidad, diseñados para obligar al enemigo israelí a luchar en términos desfavorables.

En ese momento escribí que pensaba que la estrategia más lógica para destruir a Hamas y sus guaridas de túneles de terror era evacuar temporalmente a los civiles de Gaza de áreas designadas, para que las FDI pudieran ingresar y destruir la infraestructura de Hamas en las áreas evacuadas.

Desafortunadamente para los civiles de Gaza, eso podría haber implicado demoler muchos edificios sobre el suelo, porque la infraestructura terrorista estaba construida como un cáncer infiltrante, arriba y abajo del suelo, con ejes de túneles que atraviesan hogares, mezquitas, hospitales y escuelas.

Cuando me preguntaron dónde deberían ir los civiles, dije que la mejor opción sería trasladarlos a ciudades de tiendas seguras en el Sinaí egipcio y en el Néguev de Israel, además de las zonas humanitarias a lo largo de la costa de Gaza. El Presidente de EE.UU., Joe Biden, pronuncia un discurso en la Casa Blanca (credit: Nathan Howard/Reuters)

Me dijeron que eso era imposible porque los egipcios se negarían, y los israelíes no estarían de ánimo para permitir que cientos de miles de gazatíes fueran llevados al estado judío tan cerca del 7 de octubre, sabiendo cuántos participaron en las masacres. También se puede entender la reticencia egipcia, considerando que Hamas es la Hermandad Musulmana, el archienemigo del régimen militar de Sisi.

Respondí que aquí era donde se necesitaba el liderazgo estadounidense, pero desafortunadamente, el presidente Joe Biden había pasado a su modo de desescalada y de culpar a Israel, retrasando los envíos de armas vitales a Israel.

Esto, de hecho, prolongó la guerra y puso a Israel en una posición defensiva diplomática y militar, obligándoles a detener su avance hacia el sur del Corredor de Filadelfia y Rafah, la línea de suministro de Hamas. En ese momento, sostuve que la administración Biden debería aprovechar la ayuda financiera estadounidense con zanahorias adicionales para la empobrecida economía egipcia para aceptar esta situación temporal, y como un quid pro quo, Israel también tendría que aceptar a los gazatíes a cambio de poner fin a la ralentización de los suministros militares de EE. UU.

El atolladero de Israel

La FALTA DE UN PLAN específico para el día después en Gaza ha dejado a Israel y a su ejército en un atolladero. Ha quedado claro que Israel ha optado por no hacer de la destrucción de la red de terror subterránea su misión principal.

Cada vez que Israel elimina un bastión de Hamas y se retira, los terroristas reaparecen desde el sistema de túneles restante para obligar a Israel a regresar y jugar al juego del topo una y otra vez.

Sin un plan militar integral para destruir el sistema de túneles, las FDI permanecerán en Gaza durante muchos años mientras los terroristas de la Yihad Islámica Palestina y Hamas salen de sus laberintos de terror para librar una larga guerra de desgaste y desgastar la moral de la nación israelí. Esto es similar a la ocupación israelí-libanesa de 18 años (1982-2000) que finalmente, bajo la opinión pública, obligó a Israel a retirarse como perdedores, fortaleciendo a Irán, Hezbollah y Hamas, quienes juegan a largo plazo.

Israel, como un ejército de ciudadanos, no está preparado para largas guerras de desgaste. Si esto se asemeja a la guerra de desgaste de 18 años en Líbano, requerirá el sacrificio de soldados discapacitados y muertos en Gaza durante años.

Ha habido una guerra de desgaste relativamente efectiva en Cisjordania desde 2003 después de la Segunda Intifada, por eso Judea y Samaria no han explotado antes. Ha traído 20 años de control relativo. Sin embargo, hoy en día, Cisjordania está más bajo la influencia iraní que nunca antes, otra creciente amenaza proxy en la puerta de Israel, a 9 km de Tel Aviv. Eso también sucederá en Gaza, si se elige esta opción.

Supongamos que la elección de Israel es controlar Gaza durante la próxima generación, como lo hace con Cisjordania, entrando todas las noches para extraer redes terroristas y mantener bajos los ataques de terror y de misiles.

En ese caso, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu debería informar al pueblo israelí que este es el plan elegido. No es irrazonable, considerando que las opciones incluyen el regreso de la Autoridad Palestina (AP), a la cual el gobierno israelí actual y la mayoría de los israelíes, así como los palestinos no Hamas, no confían, con buena razón.

Las fuerzas de seguridad de la AP son incapaces en este momento de combatir a Hamas debido a una combinación de falta de entrenamiento, falta de voluntad para enfrentar a un ejército de Hamas mucho más motivado y mejor entrenado, y porque muchos palestinos no Hamas también desean la aniquilación del estado judío.

Piensa en una fuerza de seguridad de la AP en Gaza similar al ejército sirio a fines de 2024, que colapsó inmediatamente, con los rebeldes yihadistas sunitas de Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) tomando el control de la nación en tan solo unos días.

Para una democracia moderna, la guerra requiere una política dirigida por civiles con objetivos militares definidos, y es responsabilidad del ejército cumplir con la misión. Hasta este punto, el ejército ha hecho un excelente trabajo en Gaza, incluso sin un plan político concreto para destruir a Hamas definitivamente.

Hay un plan circulando para destruir a Hamas en el norte de Gaza llamado el "Plan del General", diseñado por el respetado ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional, el General Giora Eiland. Este plan evacuaría a todos los civiles palestinos del norte de Gaza, creando una zona militar con solo los terroristas restantes para librar una batalla entre combatientes. Pero no sería en los términos de Hamas utilizando a los civiles palestinos como escudos humanos.

Según el analista diplomático y político en Israel Hayom, "Miembros del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa... argumentan que la operación terrestre que comenzó el 27 de octubre de 2023 no logra los objetivos de guerra definidos por el alto mando político - el desmantelamiento de las capacidades gubernamentales y militares de Hamas." Cabe mencionar que Netanyahu rechazó el Plan del General el 1 de octubre.

Con el tiempo, Israel puede hacer la transición a una fuerza de gobierno y seguridad árabe e internacional, con el regreso de los civiles de Gaza a una infraestructura restaurada sin una red de túneles terroristas.

La nueva administración de Trump quiere que las guerras de Israel se resuelvan rápidamente. El suministro continuo de armas para que Israel luche en una guerra de desgaste con Hamas no debería ser considerado indefinidamente, especialmente con muchos en la nueva administración buscando recortar la ayuda extranjera.

Por lo tanto, Bibi, es hora de estar a la altura y definir un plan para destruir a Hamas para que la nación y Trump puedan respaldarlo. Hazlo rápidamente e implementa de manera expedita para mantener al presidente electo Trump a bordo, ya que le gustan los ganadores. Hazlo antes de que las victorias sobre Hezbolá e Irán se desvanezcan en la mente estadounidense, y que Israel parezca estar a la deriva sin una estrategia en una guerra de desgaste en Gaza.

El escritor es el director de la Red de Información Política de Oriente Medio (MEPIN), y editor de seguridad sénior de The Jerusalem Report. Regularmente informa a los miembros del Congreso y a sus asistentes de política exterior.