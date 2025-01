Líbano enfrenta un momento crítico - Análisis editorial sobre su situación actual

Los legisladores libaneses eligieron al jefe del ejército Joseph Aoun como jefe de Estado el jueves, llenando la presidencia vacante con un general que cuenta con la aprobación de Estados Unidos y mostrando la disminuida influencia del grupo Hezbolá respaldado por Irán después de su devastadora guerra con Israel.

“Trabajaré para asegurar que el derecho a portar armas sea exclusivo del estado”, dijo Aoun después de que se anunciara su victoria. “Prometo reconstruir lo que Israel destruyó en el sur y los suburbios del sur de Beirut.

“Trabajaremos hacia las mejores relaciones con los países árabes”, continuó. “Tenemos una oportunidad histórica para restablecer relaciones con Siria.”

Al convertirse en presidente, un cargo reservado para un cristiano maronita en el sistema sectario de Líbano, seguirá los pasos de otros antiguos comandantes del ejército que han asumido el cargo, incluido el último jefe de Estado Michel Aoun, quien no tiene parentesco. El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, y el jefe del ejército libanés, Joseph Aoun, de pie tras la elección de Aoun como presidente del país en el edificio del Parlamento en Beirut, Líbano, 9 de enero de 2025. (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

La elección de Aoun es una oportunidad para un nuevo comienzo para Líbano después de años de dominio por parte de Hezbolá. El país no ha tenido presidente desde 2022 y, por lo tanto, no ha habido un contrapeso a la influencia de Hezbolá.

También hay la esperanza de que, al ser un ex comandante del ejército, pueda influir en la implementación del control del Ejército Libanés sobre la parte sur del país, como parte de los términos del alto al fuego firmado entre Israel y Hezbolá. El alto al fuego de 60 días está programado para terminar el 26 de enero.

Compromiso con la paz

Si Aoun está comprometido a llevar la paz a Líbano y puede enfrentarse a Hezbolá, podría dirigir a Líbano hacia una estabilidad que no ha conocido en años y reforzar la frágil tregua.

Sin un presidente, Líbano no puede designar un nuevo primer ministro, quedando gobernado por un gobierno interino y paralizado en un momento en el que el apoyo internacional, incluido el apoyo financiero masivo, depende de una gobernanza funcional.

Este apoyo financiero es aún más crucial ahora que antes de la guerra, ya que los costos de reconstrucción en Líbano, tanto en Beirut como en el sur de Líbano, son enormes.

Algunos en Israel fueron rápidos en dar la bienvenida a la elección de Aoun. El Ministro de Relaciones Exteriores Gideon Sa'ar dio la bienvenida a la elección de Aoun y expresó la esperanza de que Líbano pudiera ver un futuro mejor bajo su liderazgo.

"Felicito a Líbano por elegir un nuevo presidente después de una prolongada crisis política", declaró Sa'ar en las redes sociales. "Espero que la elección contribuya a fortalecer la estabilidad, un futuro mejor para Líbano y sus residentes, y una buena vecindad".

Poco después de que se publicara el mensaje, KAN News informó que el Asesor de Seguridad Nacional Tzachi Hanegbi les dijo a los ministros que no abordaran el nombramiento en ninguna declaración pública. "La elección del presidente en Líbano es un evento interno y no debería abordarse", citó KAN a Hanegbi.

El mensaje de Sa'ar es la manera perfecta para que Israel inicie la nueva presidencia. Extendiendo la mano y declarando un deseo de estabilidad, un futuro mejor para el pueblo libanés y, quizás, incluso una oportunidad para trabajar juntos y avanzar hacia la paz, algo que Israel y Líbano nunca han tenido.

El pueblo libanés no comenzó a disparar cohetes contra los ciudadanos de Israel el 8 de octubre. No han construido túneles ni atacado instalaciones militares o bases. No se han colado bajo las "siempre vigilantes miradas" de las Naciones Unidas para construir un régimen de terror en el sur del Líbano.

Si el pueblo libanés desea la paz, con su nuevo presidente, y está dispuesto a liberarse de las cadenas del régimen de terror de Hezbolá, Israel debería estar dispuesto a dialogar.

Hezbolá ha sido diezmada desde que comenzó a atacar a Israel. Su líder, Hassan Nasrallah, fue asesinado dentro de su sala de guerra profundamente bajo tierra. Los beepers explosivos, los walkie-talkies y los localizadores causaron miles de heridas a los terroristas del grupo. Esto debería demostrarles que Israel puede golpear cuando tiene que hacerlo. El grupo ya no es lo que era.

Sin embargo, si la elección de Aoun es simplemente un retorno al statu quo - un presidente de figura que no puede mantener el control sobre las riendas de Hezbolá - entonces habrá poco motivo para ser optimista.

Esta es su oportunidad para mostrar al pueblo libanés, a Hezbolá, a Israel y al mundo en general que él va en serio y está comprometido con mejorar la situación de su país.

Para Líbano, esta es la oportunidad de un nuevo comienzo.