El cáncer no es una ‘batalla’: Nueva perspectiva sobre la enfermedad

En 1971, el presidente Richard Nixon declaró una "guerra contra el cáncer", con el objetivo de "conquistar" la enfermedad para el momento del Bicentenario de los Estados Unidos. Alrededor de $1.6 billones (equivalente hoy a más de $10 billones) fueron dedicados a financiar la cruzada.

Si bien la intención era sin duda noble, una consecuencia no intencionada es que hemos estado atascados con el cliché de la "batalla" desde entonces, un término que el editor de personal del New York Times, Dana Jennings, escribe, después de "luchar a través del cáncer de próstata y su tratamiento", lo hace "retorcerse y erizarse". Yo también.

Llamar al cáncer una "batalla" implica que habrá ganadores y perdedores. "Si alguien estaba luchando contra el cáncer pero falleció, ¿significa que esa persona perdió? ¿Que no lucharon lo suficiente? ¿Que fracasaron?" pregunta Leroy Sievers de National Public Radio (NPR).

"Usar la metáfora de la batalla implica que si un paciente lucha lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente y/o lo suficiente tiempo, él o ella podrá ganar la guerra", escriben los doctores Lee Ellis, Charles Blanke y Nancy Roach en JAMA Oncology. "Desafortunadamente, y con raras excepciones, los pacientes con cáncer metastásico no pueden vencer al cáncer (ganar la 'guerra') no importa cuánto luchen... el uso de la metáfora de la batalla implica un nivel de control que los pacientes simplemente no tienen".

Además, referirse al cáncer como una "batalla" minimiza los muchos problemas reales enfrentados por los pacientes de cáncer que deben vivir con náuseas, dolor, fatiga y más. Si el tratamiento funciona, entonces deben vivir con el miedo a la recurrencia. Yvonne Ator entiende de dónde proviene esta analogía. "La cultura occidental está tan incómoda hablando de la muerte que en su lugar creó esta analogía de 'batalla' que básicamente avergüenza a las personas que mueren de cáncer", publicó en redes sociales.

Un lazo rosa en el campo en reconocimiento al mes de concienciación sobre el cáncer de mama en el estadio SoFi. (credit: KIRBY LEE-USA TODAY SPORTS)

La pregunta clave, enfatiza ella, es: "¿Estás corriendo hacia la vida o huyendo de la muerte?"

La metáfora de la batalla puede resultar en malos resultados médicos, por ejemplo, al aceptar un tratamiento innecesario ante posibilidades casi nulas. De hecho, aproximadamente el 62% de los pacientes optan por recibir quimioterapia dentro de los dos meses previos a su fallecimiento. Eso es lo que le pasó a mi padre. Cuando le diagnosticaron cáncer en 2009, optó por la quimioterapia. Falleció tres semanas después de comenzar el tratamiento.

Hace diez años, antes de ser diagnosticado con cáncer yo mismo, escribí sobre el ensayo provocativo del ético médico Ezekiel Emanuel en The Atlantic, titulado "Por qué espero morir a los 75 años". La tesis de Emmanuel es que la medicina puede haber prolongado la esperanza de vida, pero no la calidad de la misma.

"La atención médica no ha ralentizado el proceso de envejecimiento tanto como ha ralentizado el proceso de morir", escribe Emmanuel, por lo que, al cumplir 75 años, aunque no decidirá terminar su vida de forma proactiva, "necesitaré una buena razón para siquiera visitar al médico y realizar cualquier prueba o tratamiento médico, por más rutinario y sin dolor que sea. Eso significa no hacerse pruebas de detección de cáncer, no colonoscopías, no pruebas de estrés cardíaco, [y] no vacunarse contra la gripe; ni siquiera tomar antibióticos".

Emmanuel reafirmó su postura en una entrevista de 2023 con el Times cuando cumplió 65 años. Es una postura que ha resonado en mí: no rendirse pero tampoco luchar contra las probabilidades.

Patti Gustafson es la COO de la Fundación Swifty, una organización benéfica que inició cuando su hijo pequeño Michael murió de meduloblastoma. Él puede haber perdido la "batalla", escribe su madre, pero "continuó viviendo a pesar del diagnóstico y las cargas que llevaba. [Así que] reservemos las metáforas bélicas para la investigación porque no debemos descansar hasta que esa batalla sea ganada".

Kate Granger no ve nada "valiente" en cómo vive su vida con cáncer. "La valentía implica una elección. No elegí ser afectada por el cáncer, y no creo que ser puesta en el pedestal del coraje me ayude a seguir viviendo", escribe en The Guardian.

El cáncer es una parte natural de la condición humana. "Ha surgido desde dentro de mi propio cuerpo, de mis propias células... luchar contra él sería 'librar una guerra' contra mí misma." Incluso aquellos que "vencen" al cáncer pueden no querer tener "la etiqueta de 'superviviente', lo que interfiere con el regreso a la normalidad", agrega Granger.

Y aún así, "ningún bienintencionado omite la imagen combativa: Puedes vencer esto. Incluso está en los obituarios para perdedores de cáncer", escribe Christopher Hitchens en su libro Mortalidad. "No se escucha esto acerca de los que sufren a largo plazo enfermedades cardíacas o fallo renal."

Si la metáfora dominante del cáncer "describe los tumores como un ejército invasor, una horda bárbara atacando desde fuera de las murallas de la ciudad", una mejor manera de pensar acerca de la enfermedad, escribe Yoon-Joon Surh, es como "residentes locales que se han vuelto malos y que lentamente explotan el entorno que les rodea para su propio beneficio".

El presentador de deportes de ESPN Stuart Scott comentó, antes de su muerte por cáncer en 2015, que no se vence al cáncer viviendo para siempre sino "por cómo vives, por qué vives y la manera en la que vives".

Entonces, si el cáncer no es una batalla, ¿cómo más podemos referirnos a las personas con el Cáncer? Aquí hay algunas reformulaciones:

"Personas afectadas por el cáncer"

"Personas que viven con y más allá del cáncer"

"Personas cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer"

"Personas que siguen adelante con su vida a pesar del cáncer"

"La vida elevada a un poder superior"

La escritora Ullie Kaye agrega que "en lugar de decir 'sé cómo se siente', digamos 'no puedo imaginar tu desconsuelo'. En lugar de decir 'Eres fuerte; superarás esto', digamos 'Vas a sufrir, y estaré aquí'. En lugar de decir 'Parece que estás bien', digamos '¿Cómo estás hoy?' Y cuando no hay palabras que decir en absoluto, no necesitas tratar de encontrar algunas. El amor también habla en silencios".

El libro del escritor "TOTALED: The Billion-Dollar Crash of the Startup that Took on Big Auto Big Oil and the World" ha sido publicado como audiolibro. Disponible en Amazon y otros vendedores de libros en línea. brianblum.com