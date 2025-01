Sudán: El verdadero genocidio - opinión

La administración de Biden ha confirmado que milicias árabes están cometiendo genocidio contra africanos negros en Sudán. Entonces, ¿cómo responderán aquellos que acusan falsamente a Israel de genocidio ante la noticia de que se está llevando a cabo un genocidio real?

Parece poco probable que haya mucha respuesta. Después de todo, las pruebas de genocidio en Sudán han sido reportadas durante muchos meses, y sin embargo, no ha habido protestas notables.

El columnista del New York Times, Nicholas Kristof, informó el año pasado que "algunas de las mismas fuerzas árabes responsables del genocidio en [la región sudanesa de Darfur] en la década de 2000 están retomando donde lo dejaron... masacrando, torturando, violando y mutilando a miembros de grupos étnicos no árabes - las mismas víctimas de antes - mientras queman o arrasan con bulldozers sus aldeas..."

Kristof hizo hincapié en que hay un elemento racista innegable en la persecución: "Las milicias árabes se burlan de sus víctimas llamándolas 'esclavos' y las provocan con epítetos raciales - los no árabes suelen tener la piel más oscura. Los militantes parecen estar tratando de eliminar sistemáticamente a las tribus no árabes de la zona".

La declaración de la semana pasada del Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, confirmando que se está llevando a cabo un genocidio en Sudán, fue curiosamente vaga al describir los aspectos raciales y étnicos, a pesar de que eso es precisamente lo que hace que la violencia sea genocida.

Familias desplazadas por los avances de RSF en los estados sudaneses de El Gezira y Sennar se refugian en el lugar de desplazamiento de Omar ibn al-Khattab, estado de Kassala, Sudán, 10 de julio de 2024. (credit: REUTERS/FAIZ ABUBAKR)

Blinken mencionó la palabra "árabe" solo una vez en su declaración de 500 palabras. La palabra "musulmán" no fue mencionada en absoluto. Blinken dijo que los perpetradores "han asesinado sistemáticamente a hombres y niños - incluso a bebés - por motivos étnicos y han atacado deliberadamente a mujeres y niñas de ciertos grupos étnicos para violaciones y otras formas de violencia sexual brutal".

Pero no mencionó esos grupos étnicos.

Fue el periódico The New York Times el que señaló que las víctimas son "el grupo étnico Masalit" y "los Masalit son africanos étnicos", mientras que el grupo que perpetra el genocidio, las Fuerzas de Apoyo Rápido (R.S.F.), está "dominado por árabes étnicos". Sin embargo, por alguna razón, el Times colocó esa afirmación entre paréntesis, como si no fuera realmente importante, y la relegó al final de su artículo.

El reconocimiento de la administración Biden de que los árabes están cometiendo "asesinatos sistemáticos" de civiles, incluso bebés, y están llevando a cabo "violaciones en masa y otras formas de violencia sexual brutal" contra no árabes en Sudán suena mucho a el ataque de Hamas y otros terroristas árabes palestinos a israelíes el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, muchos grupos autodenominados de derechos humanos, organizaciones de derechos de las mujeres y activistas en los campus universitarios respondieron al 7 de octubre no condenando el ataque árabe genocida, sino negando o ignorando las violaciones de Hamas y acusando falsamente a Israel de genocidio, en algunos casos incluso antes de que un solo soldado israelí hubiera puesto un pie en Gaza.

¿Cómo responderán a la noticia del verdadero genocidio en Sudán? ¿Marchas? ¿Campamentos en tiendas de campaña? ¿Abucheos a líderes políticos? Probablemente no. Así como los muchos artículos de Nicholas Kristof sobre Sudán fueron recibidos con silencio, hasta ahora la determinación de genocidio en Sudán del Departamento de Estado también ha fallado en inspirar protestas masivas.

La pregunta es por qué. ¿Por qué la flagrante hipocresía? Incluso si los marchantes y los manifestantes de tiendas de campaña sinceramente creen que está ocurriendo un genocidio en Gaza, ¿por qué no están también protestando contra el genocidio árabe en Sudán?

Hay cuatro posibles explicaciones.

La primera es que odiar a Israel se ha convertido en una especie de obsesión, y como todas las obsesiones, resulta en un enfoque estrecho que excluye todo lo demás. Para los manifestantes radicales en los campus universitarios, odiar a Israel es más que un pasatiempo: es su identidad central. Es sobre lo que piensan y hablan todos los días.

Esto moldea sus elecciones en relaciones (¡no "sionistas", por favor!) e incluso en moda. No tienen la capacidad mental para abordar ninguna otra causa, por más urgente que sea.

La segunda explicación es el antisemitismo tradicional. Para algunos, gritar sobre Gaza es solo una excusa para gritarle a los judíos y al estado judío. En sus mentes, los judíos son malos y los árabes son buenos. Reconocer que los árabes de Sudán están cometiendo genocidio contra los negros perturba su percepción de cómo funciona el mundo.

Hay una tercera posible explicación: conveniencia social. Para algunos, enfocarse en Gaza es "lo que hacen los chicos populares". Aquellos que quieren encajar socialmente, que tienen aspiraciones políticas o simplemente quieren obtener buenas calificaciones en clase, ven la crítica a Israel como un camino hacia esos objetivos. Hablar sobre Sudán no ofrece tales ventajas.

Finalmente, está el factor de la ignorancia. Es bastante fácil para aquellos que obtienen sus noticias de las redes sociales deslizar hacia la derecha las noticias sobre partes del mundo que parecen remotas, complicadas o simplemente no interesantes. Muchos de los antiguos manifestantes en tiendas de campaña no saben sobre Sudán y no tienen la curiosidad suficiente para investigar al respecto.

Ya sea que lo llames obsesión o antisemitismo o lo atribuyas a la conveniencia social o simplemente a la ignorancia, el silencio internacional sobre el genocidio árabe en Sudán se traduce en la misma cosa: una indignación moral flagrante.

El escritor es director fundador del Instituto de Estudios sobre el Holocausto David S. Wyman y autor de más de 20 libros sobre la historia judía y el Holocausto. Su libro "El camino al 7 de octubre: Hamás, el Holocausto y la guerra eterna contra los judíos" será publicado el 1 de octubre de 2025 por la Sociedad de Publicaciones Judías/Universidad de Nebraska Press.